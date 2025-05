Intensives Duell zwischen Lukas Gebhardt (links) vom FV Mümling-Grumbach) und Rothenbergs Rico Johe. Am Ende gewann die SG die Partie der A-Liga überraschend deutlich mit 4:0. Foto: Herbert Krämer

A-Liga: VfL Michelstadt in der Relegation Kreisliga A: Der Tabellenzweite profitiert vom Ausrutscher des FV Mümling-Grumbach +++ Türk Breuberg jubelt

Odenwaldkreis. Der VfL Michelstadt hat in der Kreisliga A Odenwald, ohne an diesem Wochenende in den Spielbetrieb eingegriffen zu haben, die Aufstiegsrelegationsrunde zur Kreisoberliga erreicht. Möglich wurde der Erfolg durch das Straucheln von Verfolger Mümling-Grumbach, der beim 0:4 gegen Rothenberg enttäuschte.

Steffen Heckmann (20., Freistoß, 64., Foulelfmeter, 81.) und Janis Fink (67.) schossen die Oberzent-Elf zum überraschend deutlichen Erfolg beim Fußballverein. „Ein hochverdienter Rothenberger Sieg. Die Gäste waren besser, weil wir überhaupt nicht in unseren Rhythmus fanden“, berichtete Grumbachs Sportlicher Leiter Marcel Winkler. Und es hätte sogar noch deutlicher ausgehen können, eigentlich müssen: Steffen Heckmann drosch in der Anfangsphase das Spielgerät ans Aluminium.

Robin Kreutzer (22.) und Routinier Andreas Lorenz (55.) schossen die Freiensteiner zum Derbysieg. „Dieses Spiel müssen wir nicht verlieren. Schon in der ersten Hälfte waren wir besser, doch die Torgelegenheit ließen wir liegen“, meinte Carsten Deppe. SVG-Torhüter Marius Lehr verhinderte in der 32. Minute den Ausgleich. Auch danach lag das 1:1 in der Luft, aber Bugra Kocahal (50.) vergab. Für den TSV wäre eine Punkteteilung gerechter gewesen.

Seckmauern machte von Beginn an viel Druck und führte gleich durch Maximilian Raitz (7.). „Auch in der Folgezeit hat der TSV seine Chancen eiskalt genutzt“, so Cosimo Perrone (Türk). Ein Doppelschlag von Robin Schröder (10., 33) sowie ein weiterer Treffer von Raitz (40.) brachte den Gast schon zum Seitenwechsel auf die Siegerstraße. Kurz nach der Pause erhöhte Moritz Spall. „Eine richtige Torchance haben wir nicht herausgespielt. Seckmauern war die bessere Mannschaft. Wir konnten nicht viel ausrichten und haben versucht, die Begegnung mit möglichst wenigen Gegentreffern herunterzuspielen“, erklärte Beerfeldens Sportlicher Leiter.

„Vielbrunn hatte mehr vom Spiel“, schilderte Niko Cosic (TV) die schwierige Heimaufgabe gegen selbstbewusste Vielbrunner. Die KSG führte zur Pause folgerichtig durch den Treffer von Sebastian Serba (41.). „Unsere Mannschaft hat sich auch Tormöglichkeiten erarbeitet, nur haben wir sie nicht konsequent genug genutzt“, so der Hetzbacher weiter. Vielbrunn war abgeklärter und effektiver, trat in der Schlussphase eiskalt auf: Elias Rashidi (60.) und Roman Schiedlowski (86., 90.+1, jeweils per Foulelfmeter) besorgten die Tore zum klaren Auswärtserfolg. Türk Breuberg darf weiter auf Klassenerhalt hoffen Hasan Cur (39., 77.) war der Matchwinner auf Breuberger Seite, der die entscheidenden Möglichkeiten verwertete und die Hoffnungen auf den Klassenerhalt wieder befeuerte. Das zwischenzeitliche 1:1 besorgte Dominik Neff (76.). „Kämpferisch war unsere Vorstellung gut, denn die SG machte Druck und drängte bis in die Schlussphase auf den Ausgleich. Es war ein Alleingang von Hasan Cur, der uns den hochverdienten Sieg beschert hat“, sagte Emin Yakin (Türk).

Schon zum Seitenwechsel führte Neustadt nach Toren von Joshua Schmidt (11.), Nils Ebke (24.) und Marvin Pilger (44.) komfortabel mit 3:0. „Emil Rus und Joshua Schmidt haben weitere gute Möglichkeiten vergeben. Wir waren das klar bessere Team“, sagte Niko Kotsikas (TSV). Reichelsheim hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinen Torschuss. Doch nach der Pause kam der Gast – und mit ihm auch die Chancen: Noah Bechtel (55.) verkürzte, und Berdan Kocahal (90.+2) traf in der Nachspielzeit. Der Anschluss fiel aber zu spät, und weitere Torchancen nutzte der Gast nicht.

Mit aller Ernsthaftigkeit ging Meister Brensbach auch das Heimspiel gegen Finkenbach an. Nach nur wenigen Minuten stand es bereits 3:0: Tim Friedrich (9.), Merlin Lampert (12.) und wiederum Friedrich (13.) legten vor. Nach dem 4:0 von Maurice Silhanek (27.) war die Messe gelesen. „Der FC hat kaum noch Gegenwehr geliefert, und so war unsere Mannschaft nicht aufzuhalten“, kommentierte Thomas Kerz (SSV). Nach der Pause erhöhten wieder Friedrich (48.) und erneut Silhanek (53.). Niklas Schäfer (69., 85.) schraubte das Ergebnis per Doppelschlag in die Höhe. Den Finkenbacher Ehrentreffer besorgte Marc Honnen (76., Foulelfmeter).