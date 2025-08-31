A-Liga: VfL macht aus 0:3 ein 3:3

Odenwaldkreis. Es war eine bärenstarke Vorstellung des KSV Reichelsheim im Spitzenspiel der Kreisliga A gegen Favorit SG Sandbach. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit machte der Tabellenzweite den 2:1-Erfolg perfekt. Der VfL Michelstadt holt gegen die SG Nieder-Kainsbach ein 0:3 auf.

Es knirscht weiter ganz schön im Getriebe der Höchster Reserve, die auch in Seckmauern mehrere Torchancen liegen ließ und zur Halbzeit eigentlich hätte führen müssen. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber effektiver: Benjamin Wüst (52.) markierte das 1:0, Niklas Kirsch (65.) egalisierte, eher zweimal Nicklas Lechner (76., 77.) und wiederum Benjamin Wüst (86.) die entscheidenden Tore für Seckmauern II erzielten. Das Spiel hatte ein starkes Niveau. „Dafür ist unser Sieg vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Die Gäste spielten gut mit, hielten engagiert dagegen, nur die Chancenverwertung funktionierte nicht“, so Uli Wagner vom TSV Seckmauern.

Hummetroth II siegt ohne etatmäßigen Keeper

Hummetroths Manko war, dass die Elf ohne etatmäßigen Torwart auskommen musste: „Das war wirklich eine Schwächung. Luca Trizzino sprang ein“, berichtete Christopher Nguyen vom SVH. Wegen dieses Umstandes schossen die Erbacher aus nahezu allen Lagen und führten sogar 2:1. Letztlich setzte sich aber die individuelle Klasse der Gastgeber durch. Als Erbach zu passiv wurde, schlug der SVH II vorentscheidend zu. Torfolge: 1:0 Morten Gräf (11.), 1:1 Talha Erdogan (16.), 1:2 Malik Nickel (32.), 2:2 und 3:2 Morten Gräf (42., 53.), 4:2 Luka Kojicija (54.), 4:3 Talha Erdogan (58.), 5:3 Jannik Sommer (62.), 6:3 Florian Delp (75.).

Noah Ulrich war der überragende Akteur auf dem Platz, der mit einem Flugkopfball (61.) und Volleyschuss (78.) den Sensbachtaler Sieg zementierte. „Die erste Hälfte geriet ziemlich ausgeglichen. „Da hatten wir Glück, denn der Gast besaß gute Torgelegenheiten. Darüber hinaus investierte der Fußballverein viel. Einmal mehr konnten wir uns auf unseren Torwart Colin Karmowski verlassen, der seit Wochen mit Glanzleistungen aufwartet“, so Karlheinz Neuer. Mümling-Grumbach klebte das Pech an den Fußballschuhen. Am Buckelweg war mehr für die Gäste drin.

Beerfelden gestaltete die erste Hälfte ausgeglichen, auch wenn der Gast durch das Tor von Patrick Löffler (42.) durch einen direkt verwandelten Eckball knapp führte. Marlon Werrmann (50.) erhöhte gleich nach der Pause. Der Anschlusstreffer durch Barkin Kücüksürücü 20 Minuten vor Spielende beflügelte Türkspor, doch an der Niederlage war nicht wirklich zu rütteln, weil Julian Walz (80.) und Patrick Löffler (89.) weiter ausbauten und der Gast auch an seiner Entschlossenheit keine Zweifel aufkommen ließ.

Patrick Leist (KSV) berichtete von einer komplett ausgeglichenen ersten Hälfte. Nach der Pause kam die SG Sandbach mit Tempo und aller Vehemenz aus der Kabine. Luca With (55.) brachte die Gäste in Führung. Mit dem 1:1 von Can Bayik (70.) geriet die Partie wieder ausgeglichener. Noah Bechtel (80.) hatte die Riesenchance zum KSV-Erfolg, doch der Ball klatschte nur gegen den Querbalken. Das machte Sandbachs Dennis Ihrig besser und markierte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. „Insgesamt wäre eine Punkteteilung gerechter gewesen“, so Leist.

„Wir lieferten über die gesamte Distanz eine überlegene Spielführung, aber Nieder-Kainsbach war sehr engagiert und zweikampfstark“, befand Holger Sievers (VfL). Till Hofmann (40.) sowie Simon Adelberger (43.) legte zum Seitenwechsel vor. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte besaß Luca Nardella (48.) die Gelegenheit zu erhöhen, und die Entscheidung schien früh gefallen zu sein. Ein Dreierpack von Fabian Hörr (64., 75., 84.) rettete den VfL aber vor dem Spielverlust. Wiederum Hörr (70., Alutreffer) und Paul Wittmann (Kopfball) hätten fast noch den Siegtreffer gemacht. Starke Moral und Cleverness der Michelstädter in einer schwierigen Partie gegen bemerkenswerte Kainsbacher, die man auf dem Zettel stehen haben sollte.





