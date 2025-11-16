A-Liga: VfL Biedenkopf II meldet sich mit 2:1-Sieg zurück

Marburg-Biedenkopf. Der VfL Biedenkopf II meldet sich zum Rückrundenstart mit einem 2:1-Heimsieg gegen Favorit SSV Endbach/Günterod zurück. An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf bleibt derweil alles beim Alten. Der TSV Caldern bleibt durch das 3:0 bei Wommelshausen/Dernbach ungeschlagen. Verfolger Vatanspor gewann bei Versbachtal mit 5:1. Abgesagt wurde das Heimspiel des FSV Buchenau gegen die SG Obere Lahn. Grund ist ein Trauerfall in den Reihen der Biedenkopfer Ortsteilkicker.