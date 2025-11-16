 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Der FC Angelburg und Finn Luca Debus (links) setzen sich am Samstag 3:2 gegen den TuSpo Breidenstein und Thilo Ramerth durch. © Jens Schmidt
Der FC Angelburg und Finn Luca Debus (links) setzen sich am Samstag 3:2 gegen den TuSpo Breidenstein und Thilo Ramerth durch. © Jens Schmidt

A-Liga: VfL Biedenkopf II meldet sich mit 2:1-Sieg zurück

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Biedenkopf II siegt in der Fußball-Kreisliga A gegen Endbach/Günterod 2:1. Caldern bleibt an der Tabellenspitze ungeschlagen, während Vatanspor 5:1 gegen Versbachtal gewinnt +++

Verlinkte Inhalte

KLA BID
TSV Caldern
FSV Buchenau
Versbachtal
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. Der VfL Biedenkopf II meldet sich zum Rückrundenstart mit einem 2:1-Heimsieg gegen Favorit SSV Endbach/Günterod zurück. An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf bleibt derweil alles beim Alten. Der TSV Caldern bleibt durch das 3:0 bei Wommelshausen/Dernbach ungeschlagen. Verfolger Vatanspor gewann bei Versbachtal mit 5:1. Abgesagt wurde das Heimspiel des FSV Buchenau gegen die SG Obere Lahn. Grund ist ein Trauerfall in den Reihen der Biedenkopfer Ortsteilkicker.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 016.11.2025, 22:02 Uhr
RedaktionAutor