A-Liga: VfB Lampertheim stellt sich den neuen Herausforderungen

Lampertheim. Vor einer echten sportlichen Herausforderung steht A-Liga-Aufsteiger VfB Lampertheim vor der Anfang August beginnenden Saison. Dabei blicken die Verantwortlichen um Trainer Martin Göring auf eine überragende vergangene Spielzeit in der B-Liga zurück, die am Ende mit der ebenso verdienten wie souveränen Meisterschaft endete.
Anspruch und Wirklichkeit: Im Sommer 2025 startete der VfB mit dem Ziel in die B-Liga-Spielzeit, diese besser zu gestalten, als es ihnen im Jahr zuvor (Platz vier) gelungen war. Vom Aufstieg wollte in Lampertheim lange keiner sprechen. "Im Oktober, wir waren gerade Tabellenführer, habe ich dann aber gesagt, dass, wenn wir zu Winterpause immer noch ganz oben stehen, wir unser Saisonziel anpassen können", erinnert sich Göring, der das dann auch tat: "Es wäre ja auch unglaubhaft gewesen, wenn wir uns zu diesem Zeitpunkt dagegen gewehrt hätten." Es folgten äußerst erfolgreiche Lampertheimer Wochen, die am Ende mit der Meisterschaft und den Aufstieg in die A-Liga endeten.
Was war gut? "Wir haben nie mehr als zwei Spiele hintereinander verloren", sagt Göring wie aus der Pistole geschossen. Für ihn war es wichtig, dass sich seine Mannschaft auch von Niederlagen nicht zurückwerfen ließ und immer eine passende Reaktion zeigte. "In Sachen Einstellung und Charakter waren wir absolut top, was mir auch sehr wichtig ist", betont der Übungsleiter, dem es auch gefiel, dass seine Mannschaft mit 81 erzielten Toren zu den Top-Fünf-Mannschaften der B-Liga gehörte. "Zudem haben wir einen unglaublichen Zusammenhalt an den Tag gelegt. Wir hatten im Laufe der Saison einige personelle Ausfälle zu verkraften, die wir immer wieder gut kompensieren konnten", freut sich Göring.
Was geht besser? Viel zu kritisieren gebe es im Rückblick auf die vergangene Spielzeit nicht, betont der VfB-Trainer, der aber weiß, dass in der A-Liga ganz andere Herausforderungen warten. "Wir müssen es schaffen, von Anfang an da zu sein", weiß er, worauf es in der neuen Klasse ankommen wird. In Sachen Chancenverwertung gebe es zudem noch Steigerungspotenzial, sagt Göring, der in der Vorbereitung auch Wert darauf legt, das Fitnesslevel anzuheben. "Im Umschalt- und Pressingverhalten können wir noch besser werden", ergänzt der Trainer.
Wer kommt? Mit Sedat Yasar stößt ein erfahrener Defensivspieler zum VfB Lampertheim, von dem sich Göring erwartet, dass er vorangeht. Kai Kern, Samuel Rossbach und Tim Hopf gehören dagegen eher in die Kategorie „Entwicklungsspieler“. Göring dazu: "Genau diesen Weg wollen wir weitergehen. Wir wollen junge Spieler mit Potenzial weiterentwickeln."
Wer geht? Nur zwei Abgänge muss der VfB verkraften. Das Ziel von Baris Özden ist unbekannt, Bouba Barry zieht es zu Italia Bensheim.
Was geht? Martin Göring will gar nicht drumherum reden: "Für uns geht es nur um den Klassenerhalt. In der A-Liga warten ganz andere Herausforderungen auf uns. Jedes Wochenende wird ein richtiges Spektakel, in denen wir alles geben müssen, um zu bestehen."