A-Liga: VfB Lampertheim stellt sich den neuen Herausforderungen

Was war gut? "Wir haben nie mehr als zwei Spiele hintereinander verloren", sagt Göring wie aus der Pistole geschossen. Für ihn war es wichtig, dass sich seine Mannschaft auch von Niederlagen nicht zurückwerfen ließ und immer eine passende Reaktion zeigte. "In Sachen Einstellung und Charakter waren wir absolut top, was mir auch sehr wichtig ist", betont der Übungsleiter, dem es auch gefiel, dass seine Mannschaft mit 81 erzielten Toren zu den Top-Fünf-Mannschaften der B-Liga gehörte. "Zudem haben wir einen unglaublichen Zusammenhalt an den Tag gelegt. Wir hatten im Laufe der Saison einige personelle Ausfälle zu verkraften, die wir immer wieder gut kompensieren konnten", freut sich Göring.

Was geht besser? Viel zu kritisieren gebe es im Rückblick auf die vergangene Spielzeit nicht, betont der VfB-Trainer, der aber weiß, dass in der A-Liga ganz andere Herausforderungen warten. "Wir müssen es schaffen, von Anfang an da zu sein", weiß er, worauf es in der neuen Klasse ankommen wird. In Sachen Chancenverwertung gebe es zudem noch Steigerungspotenzial, sagt Göring, der in der Vorbereitung auch Wert darauf legt, das Fitnesslevel anzuheben. "Im Umschalt- und Pressingverhalten können wir noch besser werden", ergänzt der Trainer.

In der A-Liga geht es für Lampertheim um den Klassenerhalt