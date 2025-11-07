A-Liga: Versbachtal und Obere Lahn im Kellerduell

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Das Schlusslicht will nach der Demission von Trainer Hillgärtner an seinem Gast vorbeiziehen. Die Rote Laterne droht auch Biedenkopf II und Breidenstein, die gegen Topteams spielen +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen strebt in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf das zehnte Spiel ohne Niederlage in Serie an und will mit einem Heimsieg gegen Hartenrod dem FSV Buchenau im Kampf um die besten Plätze Dampf machen. Der Rangdritte empfängt Breidenstein. Das Kellerduell steigt in Altenvers.