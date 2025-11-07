 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Gelingt Robin Bartosch (rechts) mit der SG Versbachtal im Kellerduell gegen Obere Lahn der Befreiungsschlag? Zudem erhofft sich das Schlusslicht Schützenhilfe von Raymon Boatengs (links) FSV Buchenau, der Breidenstein empfängt. © Jens Schmidt
A-Liga: Versbachtal und Obere Lahn im Kellerduell

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Das Schlusslicht will nach der Demission von Trainer Hillgärtner an seinem Gast vorbeiziehen. Die Rote Laterne droht auch Biedenkopf II und Breidenstein, die gegen Topteams spielen +++

Marburg-Biedenkopf. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen strebt in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf das zehnte Spiel ohne Niederlage in Serie an und will mit einem Heimsieg gegen Hartenrod dem FSV Buchenau im Kampf um die besten Plätze Dampf machen. Der Rangdritte empfängt Breidenstein. Das Kellerduell steigt in Altenvers.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

