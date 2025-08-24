Gustav Kwabena Opoku (am Ball) gehörte zu den Torschützen beim 5:0-Sieg der SG Trebur-Astheim, gegen den SV Klein-Gerau (von links Gianluca la Pietra und Francesco Alfano). Foto: Uwe Krämer

A-Liga: Verrückte Schlussphasen und ein Rücktritt Hellas Rüsselsheim kassiert trotz 5:1-Führung nach 79 Minuten noch den Ausgleich +++ Ein Trainer wirft schon wieder hin

Kreis Groß-Gerau. Auch vom SV Nauheim war Türk Gücü Rüsselsheim nicht zu stoppen und führt weiter ungeschlagen die A-Liga Groß-Gerau an. Dornheim bleibt nach einem 7:1 über Hillal Rüsselsheim erster Verfolger. Durch ein 3:0 in Bauschheim schob sich die SSV Raunheim auf Platz drei – guter Rundenstart des Aufsteigers.

SV 07 Nauheim – Türk Gücü Rüsselsheim 0:2 (0:0). „Wir haben durch mehrere Ausfälle und zwei Rote Karten in Notbesetzung gespielt, trotzdem gut gekämpft und lange ein 0:0 gehalten. Aber Türk hat verdient gewonnen“, bekannte SV-Coach Alex Stumm. Beim Tabellenführer resümierte Trainer Özden Celik: „Nauheim hat gut die Räume zugemacht. Wir kamen nur zu wenigen Torchancen. Das war ein Geduldsspiel. Als Jhorman dann aus 30 Metern zum 1:0 getroffen hat, war uns der Sieg sicher.“ Tore: 0:1 Jhorman Rodriguez (65.), 0:2 Trbojevic (90.).

SG Dornheim – Hillal Rüsselsheim 7:1 (2:1). „Hillal hat das gut gemacht in der ersten Halbzeit. Wir waren zu hektisch, konnten das aber kurz vor der Pause drehen“, freute sich SG-Coach Rino Bauso über einen Doppelschlag von Moritz Feix und Dylan Weijten zum 2:1. „Danach war unser Spiel mit dem Ball besser, und wir haben unsere Chancen genutzt. Aber Hillal hat zu keiner Zeit aufgesteckt.“ Tore: 0:1 El Ouasdi (17.), 1:1 Feix (40.), 2:1 Weijten (41.), 3:1 Quellmalz (64.), 4:1 Bender (75.), 5:1, 6:1 Astheimer (84., 86.), 7:1 Simmerock (88.). Armend Mustafa hört bei SKG Bauschheim auf

SKG Bauschheim – SSV Raunheim 0:3 (0:1). Gegen Ende haben die Raunheimer ihren Erfolg mit zwei Toren noch auf 3:0 ausgebaut. „Wir hatten alles im Griff“, sprach der Sportliche Leiter Mohamed Assaidi von einem verdienten Sieg. „Raunheim war sehr stark. Das Ergebnis geht in Ordnung“, räumte Amin Armend Mustafa bei Bauschheim ein. Erst im Sommer zur SKG gekommen, gab der Trainer jedoch nach dem Spiel seinen Rücktritt bekannt. „Das hat nicht funktioniert. Wir gehen jetzt getrennte Wege.“ Tore: 0:1 Nadir Kadi (35.), 0:2 Alhaddouti (86.), 0:3 Nadir Kadi (90.+5).

SF Bischofsheim – SKV Mörfelden 4:4 (0:1). „Die erste Halbzeit haben wir wieder leicht verpennt. Dann kam mit der Einwechslung von Yasin Kapucu mehr Schwung rein, und wir sind 4:2 in Führung gegangen“, sah SF-Vorsitzender Selvin Golos sein Team schon auf Siegeskurs – wobei Dzenis Modric ein Dreierpack gelang. „Gegen Ende haben wir jedoch zweimal nicht aufgepasst.“ So kam Mörfelden noch zum Ausgleich. Tore: 0:1 Barroudi (6.), 1:1 Modric (49.), 2:1 Kapucu (53.), 2:2 Sahin (54.), 3:2, 4:2 Modric (64./FE, 79.), 4:3 Yilmaz (83.), 4:4 Sahin (90.+4).

Hellas Rüsselsheim – SG Leeheim/Wolfskehlen 5:5 (3:0). Ein verrückter Spielverlauf: Mit 5:1 lag Hellas in der 79. Minute vorn, fing sich aber noch vier Tore ein. Nach einem schnellen Hattrick von David Zdjelar nutzte SG-Spielertrainer Marcel Hammann mit dem letzten Angriff eine Kopfballvorlage von David Ulrich zum umjubelten Ausgleich. „Wir mussten dreimal verletzungsbedingt wechseln. Jan Mehler ging dann als Feldspieler ins Tor. Aber wir haben nie aufgesteckt“, freute sich Hammann über starken Kampfgeist. Bei Hellas beklagte Trainer Theo Symeonakis elf Ausfälle. „Trotzdem haben wir das gut gemacht. Am Ende fehlte uns die Kraft.“ Tore: 1:0 Safis (18.), 2:0 Kerstan (23.), 3:0, 4:0 Velitsianos (44., 46.), 4:1 Pasha (56.), 5:1 Kerstan (79.), 5:2, 5:3, 5:4 Zdjelar (80., 84., 87.), 5:5 Hammann (90.+5).

VfB Ginsheim – SV 07 Bischofsheim 3:2 (2:0). Zweiter Sieg für Ginsheim: „In der Summe verdient“, fand Trainer Fatih Baser. Allerdings musste er zum Schluss „noch ein paar spannende Minuten“ mit seiner Mannschaft überstehen, da sie das Spiel nach einer 3:0-Führung „ein bisschen auf die leichte Schulter genommen“ hatte. Tore: 1:0, 2:0 Attia (12., 42.), 3:0 Ruder (72.), 3:1 Kanko (79.), 3:2 Vonderlind (85.).

SG Trebur-Astheim – SV Klein-Gerau 5:0 (2:0). Nach zwei Niederlagen wieder ein Sieg für die SG. Doch haderte Trainer Philipp Jöst erneut mit der Chancenverwertung: „Wir hätten schon früher deutlicher führen müssen.“ Seit der 30. Minute in doppelter Überzahl, stand es bis zur 86. Minute nur 2:0. Tore: 1:0 Traupel (4.), 2:0 Fuchs (28.), 3:0 Mundschenk (86.), 4:0 Opoku (88.), 5:0 Traupel (90.). Rot: Gagic (SV/30.). Gelb-Rot: Aiuto (SV/30.).