A-Liga: Verfolgerduell geht klar an Nauheim

Gernsheim/Dornheim. Mit 4:1 hat der SV 07 Nauheim das Verfolgerduell bei Concordia Gernsheim am Donnerstag klar für sich entschieden und steht nun unter den Top Drei in der A-Liga Groß-Gerau. Die SG Dornheim musste sich dagegen den Sportfreunden Bischofsheim zuhause mit 2:4 geschlagen geben, bleibt dadurch hinter Gernsheim auf Platz sechs. Geht es für Dornheim und die Sportfreunde nun in die Winterpause, ist Gernsheim am Sonntag noch bei Hellas Rüsselsheim und Nauheim zuhause gegen die SG Leeheim/Wolfskehlen gefordert.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Wie Concordia-Coach Hamza Elezovic einräumten musste, „waren uns die Gäste in allen Belangen überlegen und haben verdient gewonnen. Wir hatten einen klaren Plan, den wir aber durch viele individuelle Fehler nicht umsetzen konnten.“ Zur Pause 1:2 hinten, geriet seine Mannschaft Mitte der zweiten Halbzeit mit 1:4 in Rückstand und kam auch nach einem Platzverweis für SV 07 nicht mehr heran.
Bei Nauheim zeigte sich Spielertrainer Alex Stumm hochzufrieden: „Wir haben gut gekämpft und wenig zugelassen.“ Pascal Deanovic sorgte mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit für die Führung. „Und auch Luca Scherzer aus der A-Jugend hat noch ein Tor erzielt“, hob Stumm hervor. Tore: 0:1 Deanovic (10.), 1:1 Eberling (28.), 1:2 Deanovic (38.), 1:3 Pfeifer (60.), 1:4 Scherzer (72.). Gelb-Rot: Deanovic (SV 07/80.).
„Wir waren in der ersten Halbzeit nie richtig im Spiel“, sah SG-Coach Rino Bauso seine Mannschaft trotz einer frühen 1:0-Führung nach 33 Minuten 1:2 hinten liegen. Obwohl es vor der Pause eine Rote Karte für Dornheim gab und gleich nach Wiederanpfiff das 1:3 fiel, „haben wir aber eine sehr ordentliche zweite Halbzeit gespielt und hatten zwei, drei gute Chancen. Einmal rettete Bischofsheim auf der Linie. Aber gegen Ende haben wir noch einen Konter zum 1:4 gekriegt“, bedauerte Bauso.
Sportfreunde-Vereinschef Selvin Golos freute sich über einen geschlossenen Auftritt seines Teams: „Obwohl wir nur mit zwölf Mann da waren, haben wir das diesmal klug zu Ende gespielt.“ Tore: 1:0 Mahmoud (16.), 1:1 Diachuk (30.), 1:2 Modric (33./FE), 1:3 Kurtboz (48.), 1:4 k.A. (85.), 2:4 Wegert (89.). Rot: Putzenlechner (SG/45.+1).