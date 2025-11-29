A-Liga: Verfolgerduell geht klar an Nauheim

Der SV 07 Nauheim besiegt Concordia Gernsheim. – Foto: Pia Pfeifer

Gernsheim/Dornheim. Mit 4:1 hat der SV 07 Nauheim das Verfolgerduell bei Concordia Gernsheim am Donnerstag klar für sich entschieden und steht nun unter den Top Drei in der A-Liga Groß-Gerau. Die SG Dornheim musste sich dagegen den Sportfreunden Bischofsheim zuhause mit 2:4 geschlagen geben, bleibt dadurch hinter Gernsheim auf Platz sechs. Geht es für Dornheim und die Sportfreunde nun in die Winterpause, ist Gernsheim am Sonntag noch bei Hellas Rüsselsheim und Nauheim zuhause gegen die SG Leeheim/Wolfskehlen gefordert.

Wie Concordia-Coach Hamza Elezovic einräumten musste, „waren uns die Gäste in allen Belangen überlegen und haben verdient gewonnen. Wir hatten einen klaren Plan, den wir aber durch viele individuelle Fehler nicht umsetzen konnten.“ Zur Pause 1:2 hinten, geriet seine Mannschaft Mitte der zweiten Halbzeit mit 1:4 in Rückstand und kam auch nach einem Platzverweis für SV 07 nicht mehr heran. Bei Nauheim zeigte sich Spielertrainer Alex Stumm hochzufrieden: „Wir haben gut gekämpft und wenig zugelassen.“ Pascal Deanovic sorgte mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit für die Führung. „Und auch Luca Scherzer aus der A-Jugend hat noch ein Tor erzielt“, hob Stumm hervor. Tore: 0:1 Deanovic (10.), 1:1 Eberling (28.), 1:2 Deanovic (38.), 1:3 Pfeifer (60.), 1:4 Scherzer (72.). Gelb-Rot: Deanovic (SV 07/80.).

„Mit nur zwölf Mann“ siegen Sportfreunde Bischofsheim