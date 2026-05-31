A-Liga: Urteil und Relegationsteilnehmer stehen aus Der letzte Spieltag ist vorbei +++ Trotzdem steht in der A-Liga nicht fest, ob der SV 07 Nauheim oder die SSV Raunheim als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrelegation gehen von Gabi Wesp-Lange · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Geht der SV 07 Nauheim oder die SSV Raunheim als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrelegation? (Symbolbild) Foto: stock.adobe

Kreis Groß-Gerau. Der letzte Spieltag ist vorbei. Und noch steht in der A-Liga nicht fest, ob der SV 07 Nauheim oder die SSV Raunheim als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrelegation geht. Denn bis Sonntagabend wurde vom Kreissportgericht noch immer nicht über die Wertung der Partie von Nauheim gegen Ginsheim vom 3. Mai entschieden, in der Ginsheim einen nichtspielberechtigten Spieler eingesetzt hatte. Die Nauheimer, die mit 1:4 unterlegen waren, hatten hier Protest eingelegt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Sicher ist dagegen, dass Türk Gücü Rüsselsheim als Meister in die KOL aufsteigt und Klein-Gerau wie auch Bauschheim in die B-Liga absteigen.

Heute, 15:30 Uhr SG Trebur/Astheim SG Trebur/Astheim SV 07 Nauheim SV Nauheim 2 3 Abpfiff Auf dem ungewohnten Rasenplatz in Trebur erhielten die Gäste aus Nauheim ordentlich Gegenwehr von der SG. „Wir haben uns teuer verkauft. Ich kann den Jungs nur ein Kompliment machen“, freute sich Trainer Philipp Jöst vor rund 150 Zuschauern über eine geschlossene Mannschaftsleistung. „In der zweiten Halbzeit war Nauheim aber physisch stärker als wir“, musste Jöst zugeben, der zusammen mit Co-Trainer Lukas Langenstein nun in die fünfte Saison bei der SG geht. Beim SV 07 hatte sich Coach Alex Stumm nach 23 Minuten über einen verwehrten Strafstoß geärgert. „Da war Pascal Deanovic schon durch.“ Nach der Pause sorgte Hakim Hamadouche dann für die 2:1-Führung, ehe Liam Bozikovic in der 83. Minute entscheidend auf 3:1 erhöhte.

„Das war ein ungefährdeter Sieg am Ende“, freute sich Mohamed Assaidi von der SSV. „Mörfelden fing gut an, aber mit dem 2:0 ist der Knoten bei uns geplatzt.“ Zwar hat die SKV dann gedrückt. Doch waren es in der 74. Minute wieder die Gastgeber, die durch Yassin Rahhoui zum 3:0 trafen. „Damit waren wir durch“, jubelte Assaidi, der allen Spielern eine gute Leistung bescheinigte.

Zum Rundenende hatte der Meister „noch mal viel Spaß“, wie Teammanager Seyfettin Ellekoglu lachend erklärte. „Wir haben vor dem Spiel alle Positionen ausgelost. Unser Keeper Gustavo Silva lief zum Beispiel im Sturm auf, und Serdar Erdinc ging ins Tor. Trotzdem haben wir gewonnen. Ein schöner Abschluss.“ Sattler Torschützenkönig mit 47 Treffern

Mit einem Dreierpack konnte Pascal Sattler seine starke Quote auf 47 Treffer steigern und ist vor Joel Trbojevic von Türk Rüsselsheim bester Goalgetter der Liga. „Das freut mich sehr für Pascal“, betonte Concordia-Coach Hamza Elozovic, der für nächste Saison verlängert hat. „Das war ein toller Abschluss mit sechs Toren. Dabei haben wir fünf A-Jugendliche eingesetzt.“

Während der VfB seine tolle Rückrunde mit dem zehnten Sieg in Folge abschloss, sah Trainer Max Diefenbach beim Absteiger „die beste Saisonleistung. Wir hätten zur Halbzeit schon 4:2 führen müssen.“

„Wir haben Bischofsheim nach dem 2:0 ins Spiel kommen lassen und haben nach dem 3:1 wieder zwei einfache Gegentore gekriegt“, bedauerte Opel-Coach Özkan Alik. „Aber am Ende war es ein gerechtes 3:3.“

Wie SV-Coach Marcel Heuer meinte, „haben wir gut gespielt und hätten einen Punkt verdient“. Nach dem Abstieg will er mit seiner Mannschaft in der B-Liga möglichst „wieder direkt nach oben“.