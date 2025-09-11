A-Liga: Umstrittener Freistoß entscheidet Spitzenspiel für Rimbach

„In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie. Wir hatten eine Möglichkeit und haben diese zur Führung genutzt“, beobachtete Rimbachs Sprecher Roland Rettig. Auch nach der Pause war das Spiel zunächst ausgeglichen. Doch ein 20-Meter-Freistoßtreffer von Christian Kohl sorgte für die Vorentscheidung. „Das war sicherlich der Knackpunkt. Die Situation war allerdings strittig. Die Gastgeber hatten ein Foulspiel gegen sich gesehen“, sagte Rettig, der von einer kampfbetonten Begegnung sprach. Dass am Ende der FSV den Platz als Gewinner verließ, lag auch an der Effizienz vor dem Tor. „Der Sieg geht schon in Ordnung. Trösel war letztlich nicht zwingend genug vor unserem Gehäuse“, bilanzierte ein zufriedener Roland Rettig. Tore: 0:1 Feller (30.), 0:2 Christian Kohl (64.). – Schiedsrichter: Cleves (Spachbrücken). – Zuschauer: 220. – Beste Spieler: Schröter, Tomczyk/Christian Kohl, Spies.





