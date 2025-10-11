A-Liga: Uerdingen stoppt Anadolu-Lauf, Kaldenkirchen bezwingt Strümp

Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld muss sich am neunten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld erstmals geschlagen geben: Das Heimspiel gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen verlieren die Krefelder denkbar knapp mit 2:3. Die Verfolger VfL Willich und TSV Kaldenkirchen punkten derweil dreifach, Letzterer ringt den zuletzt formstarken SSV Strümp mit 2:0 nieder und verteidigt somit den zweiten Tabellenplatz. Aufsteiger TuS Gellep feiert hingegen im Kellerduell beim VfR Fischeln II den zweiten Saisondreier springt auf Platz 16.

Das war der neunte Spieltag:

Gleich im Auftaktspiel des neunten Spieltags kam es zu einer mit Spannung erwarteten Begegnung, als Gastgeber VfR Fischeln II Aufsteiger TuS Gellep zum Kellerduell empfing. Während die Hausherren mit sieben Zählern vier Punkte mehr als der Verfolger aus Gellep vorwies und folglich leicht favorisiert in die Partie ging, konnte der VfR diese Rolle auf dem Feld jedoch nicht bestätigen: Gellep-Kapitän Moritz Slomka und Mittelfeld-Partner Timothy Spence brachten die Gäste in Durchgang eins mit 2:0 auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel verteidigte der TuS die komfortable Führung mit Erfolg bis in die Schlussminuten, in welcher die Hausherren durch Offensivmann Maurizio Garau Serra lediglich auf 1:2 verkürzen konnten. Der Auswärtserfolg bedeutet für den Aufsteiger aus Gellep den erst zweiten Saisonsieg, während der VfR Fischeln auch im fünften Spiel in Folge leer ausgeht.

Parallel standen sich der TSV Meerbusch III und der FC Hellas Krefeld in Meerbusch gegenüber, dessen Formkurven vor Spielbeginn in zwei verschiedene Richtungen zeigten: Während die Drittauswahl des TSV die bislang einzigen beiden Saisonsiege innerhalb der vergangenen vier Partien verbuchte, stellte der FC Hellas aufgrund von vier Niederlagen in Serie das formschlechteste Team der Liga. Dieser Negativlauf sollte beim Kellerkind aus Meerbusch ein Ende finden, was letztendlich allerdings nicht gelang: Während die Gäste durch Tore von Mehmet Ufuk Erkan und Kapitän Bonko Smoljanovic nach einer halben Stunde Spielzeit mit 2:1 in Führung lagen, drehte TSV-Toptorjäger Andreas Lahn die Partie noch vor der Pause auf 3:2 für Schwarz-Gelb. Im zweiten Abschnitt war es dann erneut Lahn, der mit seinem dritten Tagestreffer 20 Minuten vor Schluss die Entscheidung besorgt. Dank der Heimdreiers zieht der TSV mit Kontrahent Hellas gleich und vergrößert den Vorsprung auf die Abstiegszone.

Aufsteiger TuRa Brüggen II bekam es anschließend mit dem SC Niederkrüchten zu tun, der nach zwei Siegen aus den vergangenen drei Duellen mit ordentlich Selbstbewusstsein in die Partie gingen konnte. Doch gegen die Bezirksliga-Vertretung aus Brüggen taten sich die Krüchtener durchaus schwer und kamen am Ende nicht über eine Punkteteilung hinaus. Weil sich beide Kontrahenten allen voran auf das Verteidigen fokussierten, mündete das Aufeinandertreffen schlussendlich in einem torlosen Remis.

Auch in Schiefbahn kam es nicht gerade zu einem Torspektakel, weil Gastgeber SC Schiefbahn Spitzenteam VfL Willich lange Zeit das Leben schwermachte. Bis tief in die Nachspielzeit sah alles danach aus, als würde es auch in Schiefbahn zu einer torlosen Punkteteilung kommen, bis Vladislav Kochoutine den VfL in der dritten Minuten der Nachspielzeit erlöste und dem Tabellenzweiten doch noch drei Punkte bescherte. Durch den knappen Erfolg verringert

Das sind die nächsten Spieltage:

10. Spieltag

17.10.25 Hülser SV - Anadolu Türkspor Krefeld

17.10.25 FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck

19.10.25 TuRa Brüggen II - SC Viktoria 07 Anrath

19.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp

19.10.25 TuS Gellep - SC Schiefbahn

19.10.25 TSV Kaldenkirchen - TSV Meerbusch III

19.10.25 DJK VfL Willich - SC Waldniel

19.10.25 VfB Uerdingen - SC Niederkrüchten



11. Spieltag

24.10.25 SC Niederkrüchten - Hülser SV

24.10.25 SSV Strümp - TSV Meerbusch III

24.10.25 SC Waldniel - TuS Gellep

26.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuRa Brüggen II

26.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - DJK VfL Willich

26.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Kaldenkirchen

26.10.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfB Uerdingen

26.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - FC Hellas Krefeld