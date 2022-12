A-Liga: Überragend schlägt gut Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga haben sich der FC Niederroßbach, der TSV Ballersbach und der SSV Allendorf über Heimsiege gefreut. Gegen gute Gegner legten sie eine Schippe drauf +++

DILLENBURG - Gut ist nicht gut genug, wenn der Gegner Phasen hat, in denen er überragend spielt. In der Fußball-A-Liga freuten sich der FC Niederroßbach (5:2 über die SG Sinn/Hörbach), der TSV Ballersbach (5:1 über die SG Roth/Simmersbach) und der SSV Allendorf (8:2 über die SG Seelbach/Scheld) darüber, dass die eigene Mannschaft in der Lage war, derart eine Schippe draufzulegen.