A-Liga: TVL will zurück in die Erfolgsspur

Bergstraße. Am Donnerstag (19.30 Uhr) genießt der TV Lampertheim in der Kreisliga A Heimrecht gegen die TG Jahn Trösel. TVL-Trainer Ümit Erdem ist mit dem bisher Erreichten zufrieden. Ein Sieg gegen die Elf von Uwe Engert, den er schon lange kennt, ist für ihn zwar kein Muss, „natürlich wollen wir unser Heimspiel aber gewinnen“, stellt Erdem klar. Da die Lampertheimer am Wochenende spielfrei waren, hatten sie länger Gelegenheit, über die jüngste 2:7-Niederlage bei der FSG Riedrode II nachzudenken.
„Das war natürlich eine Klatsche. Aber inzwischen sollten wir die Köpfe wieder freibekommen haben“, so Erdem. Er bedauert, dass gleich mehrere seiner Spieler aufgrund Bänderverletzungen oder gar -rissen außer Gefecht gesetzt sind. So laboriert Marc Christopher „Maggi“ Schader an einer Bänderverletzung und Samet Görgülü hat sich diese sogar gerissen. Gar die Kreuzbänder haben sich Mathis Frerking und Jonas Neher gerissen. „Wann und ob beide wieder Fußball spielen können, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt fraglich.“
Hammelbach/Scharbach empfängt den FV Hofheim
Von Regenfluten übersät, war der Platz des SV Hammelbach am 25. September. Deswegen wurde die Begegnung zwischen der SG Hammelbach/Scharbach und dem FV Hofheim nun für Donnerstag (19.30 Uhr) neu angesetzt. „Hofheim ist ein unangenehmer Gegner, der sich in der Liga etabliert hat. Gerade in der Offensive ist er mit Baunach und Klutowsky doch sehr stark ist“, weiß SG-Trainer Oliver Zeug. Neben Denni Glesmann, Nicolas Emig, Sandro Eisenhauer und Jan Bauer muss er nun auch auf Luca Fiederlein (Zerrung) und den kranken Simon Schröder verzichten.
Hambach will bei Fehlheim II punkten
Ebenfalls zum zweiten Mal angesetzt wurde die Begegnung zwischen dem VfR Fehlheim II und dem TSV Hambach, die nun am Donnerstag um 20 Uhr auf dem Sportplatz der FSG Bensheim am Berliner Ring ausgetragen wird.
„Wir schätzen die Fehlheimer als starken Gegner ein, wollen dort aber unbedingt etwas holen“, sagt Hambachs Trainer Marco John vor dem Spiel bei seiner ehemaligen Mannschaft. Dass es nun wieder auf den FSG-Sportplatz geht, wertet John durchaus als Vorteil für die Fußballer aus dem Heppenheimer Stadtteil. „Wir haben darauf in der vergangenen Saison nicht nur im Spiel bei den Fehlheimern ein 3:3 geholt, sondern gerade den späteren Aufsteiger FSG mit einem 3:0-Auswärtssieg geärgert“, will John auch dieses Mal punkten.