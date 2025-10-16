A-Liga: TVL will zurück in die Erfolgsspur

Hier feiern David Gerber und Mirco Wegerle vom TV Lampertheim den 1:1-Ausgleich in der Partie gegen die SG Hammelbach/Scharbach. Am Donnerstag sind beide Teams in Nachholspielen gefordert (Archiv). Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Am Donnerstag (19.30 Uhr) genießt der TV Lampertheim in der Kreisliga A Heimrecht gegen die TG Jahn Trösel. TVL-Trainer Ümit Erdem ist mit dem bisher Erreichten zufrieden. Ein Sieg gegen die Elf von Uwe Engert, den er schon lange kennt, ist für ihn zwar kein Muss, „natürlich wollen wir unser Heimspiel aber gewinnen“, stellt Erdem klar. Da die Lampertheimer am Wochenende spielfrei waren, hatten sie länger Gelegenheit, über die jüngste 2:7-Niederlage bei der FSG Riedrode II nachzudenken.

„Das war natürlich eine Klatsche. Aber inzwischen sollten wir die Köpfe wieder freibekommen haben“, so Erdem. Er bedauert, dass gleich mehrere seiner Spieler aufgrund Bänderverletzungen oder gar -rissen außer Gefecht gesetzt sind. So laboriert Marc Christopher „Maggi“ Schader an einer Bänderverletzung und Samet Görgülü hat sich diese sogar gerissen. Gar die Kreuzbänder haben sich Mathis Frerking und Jonas Neher gerissen. „Wann und ob beide wieder Fußball spielen können, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt fraglich.“

Hammelbach/Scharbach empfängt den FV Hofheim Von Regenfluten übersät, war der Platz des SV Hammelbach am 25. September. Deswegen wurde die Begegnung zwischen der SG Hammelbach/Scharbach und dem FV Hofheim nun für Donnerstag (19.30 Uhr) neu angesetzt. „Hofheim ist ein unangenehmer Gegner, der sich in der Liga etabliert hat. Gerade in der Offensive ist er mit Baunach und Klutowsky doch sehr stark ist“, weiß SG-Trainer Oliver Zeug. Neben Denni Glesmann, Nicolas Emig, Sandro Eisenhauer und Jan Bauer muss er nun auch auf Luca Fiederlein (Zerrung) und den kranken Simon Schröder verzichten.

