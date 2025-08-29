Der fünfte Spieltag steht am Wochenende in der Fußball-A-Liga Bergstraße an.. Foto: Hannes P. Albert/dpa

A-Liga: TVL und Hambach auf gutem Weg Im direkten Duell wollen beide nicht leer ausgehen +++ FSV Rimbach hofft auf den fünften Sieg Verlinkte Inhalte KLA Bergstraße Ober-Abtst. Lampertheim TSV Auerbach II VfR Fehlheim II + 11 weitere

Bergstraße. 2:2 in Trösel und am vergangenen Sonntag einen 3:1-Heimsieg gegen die Sportvereinigung Affolterbach: Die Kurve beim A-Ligisten TSV Hambach zeigt nach oben. Klar, dass sich die Hambacher nun auch Chancen am Sonntag (15 Uhr) im Spiel beim TV Lampertheim ausrechnen.

Nach der schwierigen vergangenen Saison ist es den Lampertheimern gelungen, mit Ümit Erdem einen kompetenten Mann zu verpflichten. „Das macht die Sache für uns nicht gerade einfach“, lobt Hambachs Trainer Marco John seinen Trainerkollegen. Aber John will den positiven Lauf seines TSV fortsetzen und auch in Lampertheim etwas Zählbares holen. Trotz einiger Verletzter und Urlauber gibt die aktuelle personelle Situation keinen Anlass zur Klage. „Die Ausfälle sind überschaubar, das sollten wir kompensieren können“, hofft John auf ein gutes Abschneiden in Lampertheim. Seinen TV Lampertheim auf einem guten Weg sieht Ümit Erdem: „Ich bin zufrieden. Warum sollten wir auch mal nicht gegen Aschbach mit 2:3 verlieren dürfen?“Auch wenn er gegen Hambach ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, will er unbedingt den ersten Sieg, zumal es personell wieder etwas besser aussieht. Erdem erwartet Sebastian Kutschera, Cuma Uzar, Samet Görgülüi, Maximilian Busch und Moritz Frank zurück im Kader. Somit fehlen nur noch die Langzeitverletzten Marc Christopher Schader und Jonas Neher.

4:3 in Ober-Abtsteinach – es läuft bei Tabellenführer FSV Rimbach, der am Sonntag nun beim Viertletzten TSV Auerbach II spielt. „Klar sind wir auf dem Papier der Favorit, doch eine zweite Mannschaft ist auch eine Wundertüte“, will Rimbachs Trainer Marcel Reibold vor Spiel im Weiherhausstadion Vorsicht walten lassen. „Aber auch ohne zu wissen, was uns dort erwartet, wollen wir selbstbewusst an die Sache herangehen“, sagt Reibold, der sich auf die Rückkehr von zwei Urlaubern freut: „Wenn sich am Sonntag die Gelegenheit ergibt, den fünften Sieg in Serie zu holen, greifen wir gerne zu.“

„Wir haben in Rodau eine enttäuschende zweite Halbzeit gezeigt. Aber das wissen die Spieler auch“, sagt Fabian Kreiling, der Sprecher der FSG Riedrode II, nach der 1:3-Niederlage seiner Elf. Wenn nun Tim Riedinger, Manuel Betzga und Julian Ille in die Mannschaft zurückkehren, ergeben sich neue Perspektiven. „Und wir werden hinten wieder sicherer“, ergänzt Kreiling. Und somit würden sich gute Chancen ergeben, um gegen den FC Ober-Abtsteinach wieder auf den Pfad der Tugend zurückzukehren. „Zu Hause sind wir traditionell ganz gut. Ich hoffe, dass dies auch am Sonntag der Fall sein wird“, liebäugelt Kreiling mit einem Heimsieg.