A-Liga: TV Wallau nach Pleite in Nied weiterhin torlos

Main-Taunus. Trotz guter Ansätze in der Anfangsphase kassierte der TV Wallau am vierten Spieltag die nächste bittere Niederlage in der A-Liga. Gegen den FV Alemannia Nied II zeigte das Team vor allem in der ersten Halbzeit eine verbesserte Leistung, verlor nach dem Seitenwechsel jedoch komplett den Faden – am Ende stand ein deutliches 0:7. Die junge Mannschaft steckt damit weiterhin punkt- und torlos im Tabellenkeller fest und sieht sich bereits früh in der Saison mit der Realität des Abstiegskampfs konfrontiert. TVW-Kapitän Joshua Lenwell und Abteilungsleiter Maurice Jung richten den Blick dennoch nach vorn – warum der Klassenerhalt für sie weiter das zentrale Ziel ist, lest ihr hier.

"Vor dem Spiel hat uns Trainer Marc Diehl versucht heiß zu machen, und das hat auch funktioniert, denn wir sind griffiger in die Partie gestartet als in den vorherigen Ligaspielen", sagt TVW-Verteidiger und Kapitän Joshua Lenwell. Im Vergleich zu den bisherigen Auftritten sei es der Mannschaft besser gelungen, Nied körperlich etwas entgegenzusetzen, und sie habe eine andere Zweikampfführung an den Tag gelegt. "Zur Pause lagen wir auch nur relativ knapp mit 0:2 zurück und konnten in einer Situation den Außenpfosten treffen", führt Lenwell aus. Dennoch habe es der Mannschaft nicht nur an Durchschlagkraft vor dem gegnerischen Tor gefehlt, sondern sie schaffe es auch zu selten, überhaupt Chancen zu kreieren.

"Bereits in der ersten Hälfte war Nied besser im Spiel als wir und hatte deutlich mehr Ballbesitz, aber nach der Pause sind wir völlig eingebrochen", sagt Lenwell. Alles, was in Halbzeit eins gut funktioniert habe, die Zweikampfführung und gute Ballstafetten, sei dann weggebrochen. Nachdem das Team lange Phasen der Begegnung größtenteils dem Ball habe hinterherlaufen müssen, sei die deutliche 0:7-Niederlage am Ende nicht mehr zu verhindern gewesen.

Der Saisonstart als Umbruch

Maurice Jung, TVW-Abteilungsleiter, sagt: "Dass es anspruchsvoll wird und in der A-Liga viel Arbeit erforderlich ist, wussten wir vor der Saison." Dennoch sei der Saisonstart ernüchternder ausgefallen als gedacht – gerade angesichts einer ansehnlichen Vorbereitung. Nach zahlreichen Abgängen im Sommer habe sich die Mannschaft durch junge Spieler aus der eigenen A-Jugend, aber auch durch die externen Neuzugänge Pascal Tenkotten, Tim Schneider, Korang Adoma, Alexander Wolf und Markus Kinkel verstärkt. Daneben stehe nach mehrjähriger Pause Mirco Maurer als Backup zwischen den Pfosten zur Verfügung. "Ich denke, dass es generell schwer ist, als Jugendspieler in eine Aktivenmannschaft zu kommen, denn dort wird Fußball mit einer ganz anderen Körperlichkeit gespielt", sagt Jung. Bereits jetzt sehe er jedoch eine Anpassung und Verbesserungen bei den Spielern, die viel Engagement zeigen würden, sich als Mannschaft im Verlauf der Spielzeit aber noch finden müssten.

Viele aktuelle Kaderspieler sind vorher in der D-Liga aufgelaufen

Joshua Lenwell sagt: "Der Stürmer, den wir neu verpflichtet haben, Pascal Tenkotten, ist aktuell verletzt, und so schaffen wir es gerade nicht, in der A-Liga Tore zu schießen." Insgesamt sehe er einen dünn besetzten Kader mit vielen Spielern, die noch in der Vorsaison als Teil der zweiten Mannschaft in der D-Liga aufgelaufen seien. Die Anpassung an die unterschiedlichen Anforderungen zwischen den Spielebenen und die fehlende A-Liga-Erfahrung erfordere seiner Einschätzung nach noch viel Zeit. Die eigene Zweite musste der TVW kurz vor Saisonbeginn bereits aufgrund aus dem Spielbetrieb nehmen.

Ziel Klassenerhalt: Der Blick auf die laufende Saison

"Die Integration der neuen Spieler findet statt, allerdings muss die Anpassung an die A-Liga noch weitergeführt werden", sagt Maurice Jung und merkt an: "Ich bin guter Dinge, dass wir die Kurve kriegen und dass der Klassenerhalt ein realistisches Ziel sein wird." Um die notwendigen Punkte zu holen, müsse die Mannschaft dann alle ihre Kräfte mobilisieren.

Auch Joshua Lenwell sehe aktuell den Verbleib in der A-Liga als einzig realistisches Ziel an. Er sagt: "Was mir Hoffnung macht, ist die erste Halbzeit gegen Nied II, aber auch unser Spiel gegen Weilbach II, denn da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie Leistung bringen kann." Woran es fehle, sei die nötige Konstanz, die sich im Laufe der kommenden Begegnungen einstellen müsse. Als entscheidend erachte er daher, dass die Motivation innerhalb der Mannschaft nicht durch anhaltende Niederlagen nachhaltig getrübt werde. "Mich stimmt es zudem hoffnungsvoll, dass wir nicht das einzige Team sind, das mit null Punkten in die Saison gestartet ist. Es gibt Gegner, die sich zumindest auf dem Papier mit uns auf Augenhöhe befinden", erklärt Lenwell.

Die kommenden Gegner im Visier

Mit Blick auf den nächsten Gegner, den SV 09 Hofheim, stehe dem TVW zunächst ein extrem schweres und giftiges Spiel bevor. Lenwell erwarte dennoch, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeige als nach der Pause gegen Nied II. Einen sehr hohen Stellenwert kämen hingegen den darauffolgenden Partien gegen den FV Neuenhain und den 1. FC Sulzbach zu. "Das sind die Mannschaften, die mit uns unten in der Tabelle stehen, und wenn der Klassenerhalt unser Ziel ist, dann müssen wir am besten dreifach punkten", sagt Lenwell abschließend.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick: