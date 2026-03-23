A-Liga: TV Wallau holt ersten Dreier und lässt Minuspunkt hinter sich

Main-Taunus-Kreis. Von Saisonbeginn an lief es für den TV Wallau in der A-Liga alles andere als rund. Ganz im Gegenteil: Bereits seit November schleppte das Team einen Minuspunkt mit sich herum und musste mit jedem Spieltag eine weitere Niederlage hinnehmen. Umso überraschender gelang dem Tabellenschlusslicht nun ein klarer 5:0-Sieg gegen den Vorletzten, den 1. FC Sulzbach. Gleichzeitig ist der Verein auf der Suche nach ehrenamtlichen Unterstützern und strebt eine breitere Aufstellung an.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Joshua Lenwell, Kapitän des TV Wallau, sagte: "Wir haben den Gegner von Anfang an unter Druck gesetzt." So gelangte der Ball aus den Abwehrreihen des 1. FC Sulzbach zu Dzenan Kurtanovic (4.), der das missglückte Zuspiel in die frühe 1:0-Führung des TV Wallau umzuwandeln wusste. Kurz darauf erhöhte Joel Steinert (10.) durch einen Distanzschuss auf 2:0. "Am Ende der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Sulzbach mehr Ballbesitz und wir sind in bekannte Muster zurückgefallen", erläuterte Lenwell. Da der Gegner dennoch nur zu wenigen gefährlichen Offensivaktionen gekommen sei, konnte erneut Dzenan Kurtanovic (79.) zum 3:0-Zwischenstand treffen und legte wenige Minuten später mit dem 4:0 (81.) nach. Lenwell sagte: "Das 3:0 hat Sulzbach die Luft rausgenommen, danach haben wir den Ball laufen lassen." Den Schlusspunkt zum deutlichen 5:0-Endstand setzte nach einer Ecke Tim Fischer (86.), der den Ball am kurzen Pfosten über die Linie bringen konnte.
"Wir hatten eine gute Vorbereitung auf das Spiel und haben am Morgen als Mannschaft gemeinsam gefrühstückt", berichtete Lenwell. Auch die neuen Spieler aus Flörsheim hätten sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt. Die Integration gelinge, weil die bestehende Mannschaft die Neuen aktiv einbinde. "Es trägt natürlich zur guten Stimmung bei, dass wir am kommenden Wochenende mit einem Sieg im Rücken antreten können", sagte Lenwell. Dass die Mannschaft torgefährlich sei, habe sie bereits in den vergangenen Wochen unter Beweis gestellt, habe es jedoch über die gesamte Spieldauer an Konstanz fehlen lassen. In der aktuellen Tabellensituation brauche es daher fast ein Wunder, um die Klasse zu halten. Ziel sei es, den vorletzten Platz zu sichern, der unter Umständen einen Relegationsplatz bedeuten könnte.
Maurice Jung, TVW-Abteilungsleiter, sagte: "Wir suchen ehrenamtliche Unterstützung und möchten uns für die kommenden Jahre breiter aufstellen." Daher habe sich der Verein im Zuge der am 11.05.2026 stattfindenden Wahlen dazu entschieden, auch außerhalb Wallaus Interesse zu wecken. Gewählt wird der geschäftsführende Vorstand der Abteilung Fußball, bestehend aus dem ersten und zweiten Abteilungsleiter, dem Jugendleiter, dem Kassierer und dem Schriftführer. "Wir benötigen Neubesetzungen auf verschiedenen Positionen, um frischen Wind in die Vereinsarbeit zu bringen", sagte Jung. Angestrebt werde eine Zweit- oder Drittbesetzung der Positionen, um auf diese Weise neue Unterstützer an die Arbeit heranzuführen und anzulernen.