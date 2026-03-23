 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

A-Liga: TV Wallau holt ersten Dreier und lässt Minuspunkt hinter sich

Kellerduell: TV Wallau schlägt 1. FC Sulzbach 5:0 +++ Formstark: SV 09 Flörsheim feiert 2:1-Erfolg gegen 1. FC Lorsbach

von Ruben Solms · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die Negativserie ist gebrochen: Ein souveräner Auftritt des TV Wallau bescherte dem Team einen klaren 5:0-Sieg gegen den 1. FC Sulzbach.
Die Negativserie ist gebrochen: Ein souveräner Auftritt des TV Wallau bescherte dem Team einen klaren 5:0-Sieg gegen den 1. FC Sulzbach. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

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KL A Main-Taunus
SG Hoechst
FC Sulzbach
FV Neuenhain
Oberliederb. II

Main-Taunus-Kreis. Von Saisonbeginn an lief es für den TV Wallau in der A-Liga alles andere als rund. Ganz im Gegenteil: Bereits seit November schleppte das Team einen Minuspunkt mit sich herum und musste mit jedem Spieltag eine weitere Niederlage hinnehmen. Umso überraschender gelang dem Tabellenschlusslicht nun ein klarer 5:0-Sieg gegen den Vorletzten, den 1. FC Sulzbach. Gleichzeitig ist der Verein auf der Suche nach ehrenamtlichen Unterstützern und strebt eine breitere Aufstellung an.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Das 3:0 bricht den Widerstand: Wallau wird am Ende deutlich

Joshua Lenwell, Kapitän des TV Wallau, sagte: "Wir haben den Gegner von Anfang an unter Druck gesetzt." So gelangte der Ball aus den Abwehrreihen des 1. FC Sulzbach zu Dzenan Kurtanovic (4.), der das missglückte Zuspiel in die frühe 1:0-Führung des TV Wallau umzuwandeln wusste. Kurz darauf erhöhte Joel Steinert (10.) durch einen Distanzschuss auf 2:0. "Am Ende der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Sulzbach mehr Ballbesitz und wir sind in bekannte Muster zurückgefallen", erläuterte Lenwell. Da der Gegner dennoch nur zu wenigen gefährlichen Offensivaktionen gekommen sei, konnte erneut Dzenan Kurtanovic (79.) zum 3:0-Zwischenstand treffen und legte wenige Minuten später mit dem 4:0 (81.) nach. Lenwell sagte: "Das 3:0 hat Sulzbach die Luft rausgenommen, danach haben wir den Ball laufen lassen." Den Schlusspunkt zum deutlichen 5:0-Endstand setzte nach einer Ecke Tim Fischer (86.), der den Ball am kurzen Pfosten über die Linie bringen konnte.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Wallau
TV WallauTV Wallau
1. FC Sulzbach
1. FC SulzbachFC Sulzbach
5
0
Abpfiff

"Wir hatten eine gute Vorbereitung auf das Spiel und haben am Morgen als Mannschaft gemeinsam gefrühstückt", berichtete Lenwell. Auch die neuen Spieler aus Flörsheim hätten sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt. Die Integration gelinge, weil die bestehende Mannschaft die Neuen aktiv einbinde. "Es trägt natürlich zur guten Stimmung bei, dass wir am kommenden Wochenende mit einem Sieg im Rücken antreten können", sagte Lenwell. Dass die Mannschaft torgefährlich sei, habe sie bereits in den vergangenen Wochen unter Beweis gestellt, habe es jedoch über die gesamte Spieldauer an Konstanz fehlen lassen. In der aktuellen Tabellensituation brauche es daher fast ein Wunder, um die Klasse zu halten. Ziel sei es, den vorletzten Platz zu sichern, der unter Umständen einen Relegationsplatz bedeuten könnte.

Ehrenamt gefragt: TVW-Fußballabteilung sucht Unterstützung

Maurice Jung, TVW-Abteilungsleiter, sagte: "Wir suchen ehrenamtliche Unterstützung und möchten uns für die kommenden Jahre breiter aufstellen." Daher habe sich der Verein im Zuge der am 11.05.2026 stattfindenden Wahlen dazu entschieden, auch außerhalb Wallaus Interesse zu wecken. Gewählt wird der geschäftsführende Vorstand der Abteilung Fußball, bestehend aus dem ersten und zweiten Abteilungsleiter, dem Jugendleiter, dem Kassierer und dem Schriftführer. "Wir benötigen Neubesetzungen auf verschiedenen Positionen, um frischen Wind in die Vereinsarbeit zu bringen", sagte Jung. Angestrebt werde eine Zweit- oder Drittbesetzung der Positionen, um auf diese Weise neue Unterstützer an die Arbeit heranzuführen und anzulernen.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Gestern, 10:30 Uhr
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim III
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb. II
6
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied II
FV 08 Neuenhain
FV 08 NeuenhainFV Neuenhain
5
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachVfB Unterl. II
FC Germania Weilbach
FC Germania WeilbachGer.Weilbach II
4
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Viktoria Sindlingen
1. FC Viktoria SindlingenSindlingen
FC Germania Schwanheim
FC Germania SchwanheimSchwanheim
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV 09 Flörsheim
SV 09 FlörsheimSV Flörsheim
1. FC Lorsbach
1. FC LorsbachFC Lorsbach
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SG Hoechst
SG HoechstSG Hoechst
SV 09 Hofheim
SV 09 HofheimSV Hofheim
5
3
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
C.R.E.U. Höchst
C.R.E.U. HöchstC.R.E.U.
SV Ruppertshain
SV RuppertshainRuppertshain
0
1
Abpfiff