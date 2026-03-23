A-Liga: TV Wallau holt ersten Dreier und lässt Minuspunkt hinter sich Kellerduell: TV Wallau schlägt 1. FC Sulzbach 5:0 +++ Formstark: SV 09 Flörsheim feiert 2:1-Erfolg gegen 1. FC Lorsbach von Ruben Solms · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die Negativserie ist gebrochen: Ein souveräner Auftritt des TV Wallau bescherte dem Team einen klaren 5:0-Sieg gegen den 1. FC Sulzbach. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Von Saisonbeginn an lief es für den TV Wallau in der A-Liga alles andere als rund. Ganz im Gegenteil: Bereits seit November schleppte das Team einen Minuspunkt mit sich herum und musste mit jedem Spieltag eine weitere Niederlage hinnehmen. Umso überraschender gelang dem Tabellenschlusslicht nun ein klarer 5:0-Sieg gegen den Vorletzten, den 1. FC Sulzbach. Gleichzeitig ist der Verein auf der Suche nach ehrenamtlichen Unterstützern und strebt eine breitere Aufstellung an.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Das 3:0 bricht den Widerstand: Wallau wird am Ende deutlich Joshua Lenwell, Kapitän des TV Wallau, sagte: "Wir haben den Gegner von Anfang an unter Druck gesetzt." So gelangte der Ball aus den Abwehrreihen des 1. FC Sulzbach zu Dzenan Kurtanovic (4.), der das missglückte Zuspiel in die frühe 1:0-Führung des TV Wallau umzuwandeln wusste. Kurz darauf erhöhte Joel Steinert (10.) durch einen Distanzschuss auf 2:0. "Am Ende der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Sulzbach mehr Ballbesitz und wir sind in bekannte Muster zurückgefallen", erläuterte Lenwell. Da der Gegner dennoch nur zu wenigen gefährlichen Offensivaktionen gekommen sei, konnte erneut Dzenan Kurtanovic (79.) zum 3:0-Zwischenstand treffen und legte wenige Minuten später mit dem 4:0 (81.) nach. Lenwell sagte: "Das 3:0 hat Sulzbach die Luft rausgenommen, danach haben wir den Ball laufen lassen." Den Schlusspunkt zum deutlichen 5:0-Endstand setzte nach einer Ecke Tim Fischer (86.), der den Ball am kurzen Pfosten über die Linie bringen konnte.