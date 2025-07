A-Liga: TV Lampertheim will auf keinen Fall wieder bangen

Lampertheim. Nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der Kreisoberliga wäre der TV Lampertheim fast noch einmal runter. Doch mit Robert Meier als Trainer holte der TV Punkt um Punkt (16 in zwölf Spielen) mit dem Ergebnis, dass er A-Ligist bleiben. Nun heißt der neue Trainer Ümit Erdem, der vorher den A-Ligisten TSV Sulzbach trainierte. „Er ist ein sehr angenehmer Mensch. Man hat nach den ersten Trainingseinheiten und dem ersten Spiel schon gesehen, in welche Richtung es geht“, freut sich Co-Trainer Pablo Keller.

Anspruch und Wirklichkeit: Unter den widrigen Verhältnissen, in denen die Lampertheimer Turner in der vergangenen Saison in die neue Runde gingen, konnte das Ziel nur Klassenerhalt lauten. Und über diesen herrschte Anfang Mai pure Freude.