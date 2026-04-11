A-Liga: TV Lampertheim im Torrausch Der TV Lampertheim zeigt sich im Duell gegen Fehlheim mit Spielfreude und Effizienz. Auch am Wochenende wird es in derA-Liga Bergstraße wieder spannend. von Matthias Bähr · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der TV Lampertheim (links: Tobias Hofmann, Torwart Eric Kamprath) überzeugte am Donnerstag beim 5:1 gegen Fehlheim II auf ganzer Linie. Der TSV Hambach (hier: Konrad Däbritz) steht dagegen im Tabellenkeller mit dem Rücken zur Wand. (Archiv) Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. In der A-Liga Bergstraße empfing der TV Lampertheim am Donnerstagabend den VfR Fehlheim II und bestätigte mit einem 5:1 die gute Form der vergangenen Wochen. „Einige unserer Spieler haben gleich mehrere Scorerpunkte gesammelt.“, freute sich Lampertheims Sportausschussmitglied Pablo Keller.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:15 Uhr SG Hammelbach/Scharbach SG HaScha TSV Hambach TSV Hambach 15:15 PUSH Nach dem Rücktritt von Marco John trainiert Andreas Davidowicz seit einigen Tagen den TSV Hambach und sieht den anstehenden Aufgaben optimistisch entgegen: „Alle hängen sich voll rein. Jeder gibt sein Bestes, dass wir am Ende die Klasse halten.“ Aber um dies zu erreichen, müssen die Hambacher endlich wieder punkten, was beim kommenden Auswärtsgegner SG Hammelbach/Scharbach nicht so einfach werden wird, zumal Lars Kittel, Tobias Ferch (Wadenverletzung) und Urlauber Ümit Yildiz ausfallen.

Der TSV kämpfe aber immer bis zum Schluss und wisse, wie man sich aus dem Tabellenkeller herausarbeitet, sagt Oliver Zeug, der Trainer der SG Hammelbach/Scharbach und verweist dabei auf die vergangene Saison. Deswegen müsse seine Elf mit einem kampfstarken Gegner rechnen, der mit Nicolas Fetsch über einen treffsicheren Schützen verfüge. „Der hat uns schon im Hinspiel eine schmerzhafte Niederlage beigebracht“, blickt Zeug weinenden Auges auf den 21. September 2025 zurück, als Fetsch den 3:2-Siegtreffer des TSV Hambach erzielte. Auf Finn Fiederlein (Achillessehne gerissen), Luca Fiederlein (Sperre nach fragwürdiger gelb-roten Karte), Nicolas Emig (Kreuzbandriss) und den verletzten Steffen Impe muss die SG am Sonntag verzichten. Verfolgerduell bei der TG Jahn Trösel

Morgen, 15:00 Uhr TG Jahn Trösel TG Trösel FSG Riedrode FSG Riedrode II 15:00 PUSH

In einem spannenden Verfolgerduell empfängt der Tabellendritte TG Jahn Trösel den Tabellenvierten FSG Riedrode II. „Wir wollen Riedrode auf Abstand halten und den dritten Tabellenplatz verteidigen“, gibt sich Trösels Trainer Uwe Engert im Vorfeld der Begegnung optimistisch. „Wir sind personell vollzählig und wollen Riedrode schlagen“, sagt er.

Die Sportvereinigung Affolterbach empfängt unterdessen den unangefochtenen Tabellenführer FSV Rimbach. „Auch wenn wir die erste halbe Stunde zu gefallen wussten, war auch das Hinspiel eine klare Angelegenheit für die Rimbacher, die auch dieses Mal der große Favorit sind“, sagt Affolterbachs Trainer Sebastian Theobald. Neben den beiden Langzeitverletzten Sören Gölz und Nico Maas fällt auch Nino Sattler (Sperre nach gelb-roter Karte) aus.

Bei der TSV Auerbach II gastiert der TSV Aschbach und hat mit ihr noch ein Hühnchen zu rupfen.. „Wir wollen den Schwung vom Spiel gegen Fehlheim mitnehmen und uns für die 3:4-Hinspielniederlage revanchieren“, gibt Aschbachs Trainer Thomas Baucsek die Marschroute vor und freut sich, dass Dylan Bräse, Tristan Raabe und Lars Fleischer wieder zur Verfügung stehen. B-Liga: ISC will wieder punkten, Haxenfest in Gras-Ellenbach Morgen, 15:00 Uhr ISC Fürth ISC Fürth SV Unter-Flockenbach Flockenbach III 15:00 PUSH Es gibt Baustellen beim ISC Fürth, dem Tabellenzweiten der Kreisliga B Bergstraße. So fehlen gegen den SV Unter-Flockenbach III nicht nur Mohamed Conde, Sidike Diane Aboubakar und Abdoulaye Yattara aus privaten Gründen, sondern auch Ogün Hanci selbst. „Gegen Zotzenbach habe ich meinen Gegenspieler leicht an der Schulter gezogen. Für den Schiedsrichter war es eine Notbremse“, muss er nun ein Spiel Sperre in Kauf nehmen. Und dennoch wollen die Fürther gegen Unter-Flockenbach III etwas gutmachen und zu Hause wieder ihr Spiel gewinnen: „Unter-Flockenbach spielt diszipliniert und kompakt. Das gute Umschaltspiel könnte für uns zum Problem werden.“

Zum Haxenfest lädt der TSV Gras-Ellenbach für Sonntag ein. Bei so viel Zulauf soll im Optimalfall auch die SG Gronau bezwungen werden. „Um weiterhin im Kampf um Platz drei dabei zu sein, benötigen wir drei Punkte“, gibt Manuel Loipersberger, der Sportliche Leiter des Vereins, die Marschroute aus. Dabei übt er aber auch Kritik: „Wir müssen unsere Torchancen noch viel besser nutzen.“ SV Kirschhausen will Lorsch II mit in den Keller ziehen