A-Liga: TuS Medenbach ärgert SV Bosna 4:4 beim bisherigen Zweiten, dessen Trainer Pilica die generelle Einstellung moniert +++ Hajduk zieht vorbei +++ 12er sagen ab

Wiesbaden. -A-Ligist SV Kostheim 12 musste sein Gastspiel in Freudenberg aufgrund Personalproblemen absagen. Der KOL-Absteiger führt seine Talfahrt damit weiter fort und kann nach wie vor nur die Spielvereinigung Amöneburg hinter sich lassen, die gegen Igstadt 0:5 baden gingen. Bewegung gab es derweil im Aufstiegsrennen. Der SV Hajduk konnte mit einem 6:2-Sieg bei Meso-Nassau an Bosna vorbei auf Rang zwei vorrücken.

Bosna-Coach Aladin Pilica ärgerte sich nach dem 4:4 gegen Medenbach: „Großes Lob an Medenbach, sie haben sich den Punkt verdient. Was uns angeht, fehlen mir die Worte. Wir sind aktuell einfach nicht bei der Sache. Ich bin sprachlos und wütend. Über die Trainingsbeteiligung müssen wir gar nicht erst sprechen.“ In der Nachspielzeit hatt erst Andre Lehr das 4:3 für Medenbach erzielt, ehe Kenan Hajdarpasic für Bosna ausglich. Beim SV Italia geht der Positivtrend weiter. Spielertrainer Eldin Avdija sorgte mit seinem Doppelpack für das achte Spiel ohne Niederlage in Folge.

Spvgg. Sonnenberg II – DJK Schwarz-Weiß 0:2 (0:0). – Tore: Brabender (2).

FC Bierstadt II – SV Niedernhausen II 1:0 (0:0). – Tor: Jakob (ET).

SV Italia - VfR 2:1 (0:0). – Tore: Eldin Avdija (2) / Sadiki.