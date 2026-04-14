A-Liga: TuS Kemel und SV Johannisberg fahren Achterbahn

Heidenrod. Als Aufsteiger eine traumhafte Hinserie gespielt, zuletzt mit den Niederlagen beim TuS Hahn (3:8) und beim SV Seitzenhahn (2:5) Tiefpunkte erlebt und jetzt beim 3:3 gegen Spitzenreiter SV Johannisberg eindrucksvoll zurückgemeldet. Die A-Liga-Fußballer des TuS Kemel sind wieder in der Spur. „Insgesamt eine super Leistung als Kollektiv. Ein Zeichen in die richtige Richtung“, frohlockte Patrick Mergner, Kemels 2. Vorsitzender, zugleich mit Abteilungsleiter Alex Kleinschrot, Andreas Kleinschrot und Kevin Mergner im Spielausschuss der Kemeler engagiert.
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Es war eine überaus faire Partie mit abenteuerlichem Verlauf vor 150 Zuschauern. Die von Trainer Andreas Peiter gut auf den Primus eingestellten, heimstarken Gastgeber legten durch Treffer von Saif Chebbi und Tim Kleinschrot zur Pause ein 2:0 vor. Zwei Freistoßtore von Jan Siegler und der Kopfball von Niklas Lüttich wendeten das Blatt – plötzlich hieß es 3:2 für die Rheingauer. Doch das intensiv geführte Match hielt noch eine Pointe bereit. 86. Minute: Kemels Luca Schön will etwa auf Höhe der Mittellinie einen Freistoß hoch in den SV-Sechzehner schlagen, doch ihm verrutscht der Schuss etwas, der länger und länger wird, während der Johannisberger Keeper parallel Schritte nach vorne macht. Und perplex ist, als das Spielgerät hinter ihm aufsetzt und kurz darauf im Netz zappelt. Kurios, aber aus Sicht von Patrick Mergner war das 3:3 ein gerechtes Endergebnis.
Die Kemeler treffen am Sonntag (15 Uhr) – erneut auf ihrem Rasenplatz – im Verfolgerduell auf die SG Orlen II. Für die souverän führenden Johannisberger geht es auf dem Weg zu Meisterschaft und Kreisoberliga-Aufstieg im Spitzenspiel gegen den Rangdritten SSV Hattenheim (So., 15 Uhr). Davon abgesehen sieht Mergner in Kemel prima Perspektiven. Aus dem aktuellen Aufgebot habe kein Spieler Abwanderungsgedanken geäußert, was auf den guten Zusammenhalt zurückzuführen sei. Auch bei Coach Peiter stünden die Zeichen ungeachtet dessen beruflicher Beanspruchung auf Verbleib. Möglicherweise nächste Saison mit einem Co-Trainer oder Partner an der Seite. Den Kader der Ersten breiter aufstellen, das ist daneben ein erklärtes Ziel. Einhergehend liegt die TuS-Zweite in ihrer C-Liga-Staffel auf Platz zwei. Und nicht zuletzt bahnt sich durch die A-Jugendspieler des jüngeren Jahrgangs im Team des Jugendfördervereins Heidenrod Blutauffrischung aus den eigenen Reihen an. Youngster, die über das Training der Ersten herangeführt werden sollen, sieht Patrick Mergner in Summe viele Positivfaktoren.