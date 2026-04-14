A-Liga: TuS Kemel und SV Johannisberg fahren Achterbahn A-Ligist Kemel meldet sich nach zwei deftigen Auswärtspleiten gegen den Spitzenreiter eindrucksvoll zurück - und kommt mit kuriosem Treffer zum 3:3-Endstand. von Stephan Neumann · Heute, 13:53 Uhr · 0 Leser

Kemeler Jubel - hier auf einem Archivbild - nach dem starken 3:3 gegen Tabellenführer SV Johannisberg. – Foto: Sven Kahlmann

Heidenrod. Als Aufsteiger eine traumhafte Hinserie gespielt, zuletzt mit den Niederlagen beim TuS Hahn (3:8) und beim SV Seitzenhahn (2:5) Tiefpunkte erlebt und jetzt beim 3:3 gegen Spitzenreiter SV Johannisberg eindrucksvoll zurückgemeldet. Die A-Liga-Fußballer des TuS Kemel sind wieder in der Spur. „Insgesamt eine super Leistung als Kollektiv. Ein Zeichen in die richtige Richtung“, frohlockte Patrick Mergner, Kemels 2. Vorsitzender, zugleich mit Abteilungsleiter Alex Kleinschrot, Andreas Kleinschrot und Kevin Mergner im Spielausschuss der Kemeler engagiert.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestell Kurioses Kemeler 3:3 durch Luca Schön Es war eine überaus faire Partie mit abenteuerlichem Verlauf vor 150 Zuschauern. Die von Trainer Andreas Peiter gut auf den Primus eingestellten, heimstarken Gastgeber legten durch Treffer von Saif Chebbi und Tim Kleinschrot zur Pause ein 2:0 vor. Zwei Freistoßtore von Jan Siegler und der Kopfball von Niklas Lüttich wendeten das Blatt – plötzlich hieß es 3:2 für die Rheingauer. Doch das intensiv geführte Match hielt noch eine Pointe bereit. 86. Minute: Kemels Luca Schön will etwa auf Höhe der Mittellinie einen Freistoß hoch in den SV-Sechzehner schlagen, doch ihm verrutscht der Schuss etwas, der länger und länger wird, während der Johannisberger Keeper parallel Schritte nach vorne macht. Und perplex ist, als das Spielgerät hinter ihm aufsetzt und kurz darauf im Netz zappelt. Kurios, aber aus Sicht von Patrick Mergner war das 3:3 ein gerechtes Endergebnis.