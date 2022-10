A-Liga: TuS Hahn mit Umbieger-Mentalität TuS gleicht 0:3-Rückstand in Hallgarten im Finish noch aus +++ Zwei Handelfmeter für Seitzenhahn

Rheingau-Taunus . Ganz bittere Pille für A-Ligist SV Hallgarten, der nach Toren von Leandro Moos, Robin Kliemt und Moritz Jandl gegen den TuS Hahn 3:0 führte und bis zur Endphase wie der sichere Sieger aussah. Doch weit gefehlt. Ungeachtet einer Zeitstrafe brachten Tim Steinhardt und Stjepan Sabljic die Gäste in den Schlussminuten heran, bevor Simon Falkenstein gar noch ausglich (90.+7). „Sicher kann man sich fragen, ob die Nachspielzeit so lang sein musste. Doch wir haben uns auch nicht so clever angestellt und waren letztlich selbst schuld“, meinte Hallgartens Abteilungsleiter Alex Much.