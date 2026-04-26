 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

A-Liga: Turbulente Tage für SSV Raunheim

Erst gibt es beim Dritten der A-Liga einen Trainerwechsel, dann im Spiel beim um zwei Mann dezimierten SV Bischofsheim den Ausgleich in Überzahl und ein später Siegtreffer.

von Gabi Wesp-Lange · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Zweikampf mit Armeinsatz an der Außenlinie. Der Bischofsheimer Andreas Bonicke (links) im Duell mit dem Raunheimer Yassin Rahhaoui. Foto: Andre Dziemballa
Zweikampf mit Armeinsatz an der Außenlinie. Der Bischofsheimer Andreas Bonicke (links) im Duell mit dem Raunheimer Yassin Rahhaoui. Foto: Andre Dziemballa

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KLA Groß-Gerau
SG Trebur/Astheim
Klein-Gerau
SKV Mörfeld.
Bauschheim

Kreis Groß-Gerau. Tabellenführung verteidigt: Nach dem späten 1:1-Ausgleich im Lokalderby am Donnerstag gegen Hellas Rüsselsheim hat A-Ligist Türk Gücü Rüsselsheim nun beim 10:1 über den Tabellenletzten aus Klein-Gerau nichts anbrennen lassen. Der SV 07 Nauheim setzte sich mit 6:2 in Mörfelden ebenfalls klar durch und steht weiter punktgleich mit Türk. Auf Platz drei bleibt die SSV Raunheim auf Tuchfühlung zu den beiden Spitzenteams. Dabei hat sie gerade einen Trainerwechsel hinter sich: Für Jörg Nowka übernimmt nun David Schmelz die Regie (Bericht folgt).

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Tabellenführer Türk Gücü mit zweistelligem Pflichtsieg

Heute, 15:00 Uhr
FC Türk Gücü Rüsselsheim
FC Türk Gücü RüsselsheimFC Türk Gücü
SV Klein-Gerau
SV Klein-GerauKlein-Gerau
10
1
Abpfiff

„Endlich haben wir mal unsere Torchancen genutzt“, freute sich Türk-Coach Özden Celik vor einer guten Kulisse mit rund 150 Zuschauern über einen zweistelligen Pflichtsieg gegen den Abstiegskandidaten. Ömer Koc stach mit vier Treffern heraus. Hätte Paul Kreller im Klein-Gerauer Tor nicht so gut gehalten, das Ergebnis wäre noch höher ausgefallen. Tore: 1:0 Baytemür (17.), 2:0 Koc (24.), 3:0 El Hamdaoui (37.), 4:0 Trbojevic (43.), 4:1 Alomerovic (45.), 5:1, 6:1 Celik (58., 62.), 7:1 Koc (74.), 8:1 Trbojevic (80.), 9:1, 10:1 Koc (85., 87.).

Heute, 15:00 Uhr
SKV Mörfelden
SKV MörfeldenSKV Mörfeld.
SV 07 Nauheim
SV 07 NauheimSV Nauheim
2
6
Abpfiff

Bis Mitte der zweiten Hälfte sah der Mörfelder Co-Trainer Marco Greulich „ein offenes Spiel und eine gute Leistung von uns. Dabei hatten wir in jeder Halbzeit einen Lattentreffer und sind noch mal auf 2:3 rangekommen. Aber mit dem 2:4 war es durch.“ Auf Nauheimer Seite hatte Trainer Alex Stumm „keine Zweifel am Sieg“, wie er sagte. „Wir haben in der Pause umgestellt, gehen dann 3:1 in Führung und gewinnen am Ende verdient.“

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim
SSV Raunheim
SSV RaunheimSSV Raunheim
2
3
Abpfiff

Stark ersatzgeschwächt angetreten, musste Bischofsheim kurz nach der Pause auch noch eine Rote Karte hinnehmen. „Völlig unberechtigt“, wie Frank Schock vom Vorstand meinte. Zudem gab es beim Stand von 0:2 einen weiteren Platzverweis. „Aber mit neun Mann haben wir super gespielt und den Ausgleich geschafft“, hob Schock hervor. In der Nachspielzeit gelang Mohammed Abbou jedoch noch der Siegtreffer für Raunheim. Tore: 0:1 Rahhaoui (8.), 0:2 El Messaoudi (47.), 1:2 Kanko (69.), 2:2 Cakir (67.), 2:3 Abbou (90.+2). Rot: Reih (SV 07/48.). Gelb-Rot: Hashas (SV 07/60.).

Heute, 15:00 Uhr
SG Leeheim/Wolfskehlen
SG Leeheim/WolfskehlenSG Leeheim/Wolfskehlen
SV Concordia Gernsheim
SV Concordia GernsheimSV Gernsheim
3
3
Abpfiff

Vor rund 100 Zuschauern traf Torsten Steinmetz kurz vor dem Abpfiff noch zum Ausgleich für die SG. „Wir haben gekämpft bis zum Schluss, deshalb war das nicht unverdient“, fand Spielertrainer David Ulrich. „Gernsheim hatte mehr vom Spiel, aber wir haben ordentlich verteidigt. Und von den Chancen her war es ausgeglichen.“ Tore: 1:0 Hammann (4.), 1:1, 1:2 Sattler (17., 77.), 2:2 Schmitt (79.), 2:3 Eckhardt (81.), 3:3 Steinmetz (90.+4).

Heute, 15:00 Uhr
SC Opel Rüsselsheim
SC Opel RüsselsheimSC Opel
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim II
2
4
Abpfiff

„Wir sind gleich in Führung gegangen, haben aber dann drei hundertprozentige Chancen vergeben“, bedauerte Opel-Coach Özkan Alik. Kurz nach der Pause glückte seiner Elf der 2:2-Ausgleich. „Da waren wir gut im Spiel. Durch einen individuellen Fehler kassieren wir jedoch das 2:3. Cenk Cicek traf dann nur den Pfosten. Und am Ende fällt noch das 2:4.“ Tore: 1:0 El Fannoui (3.), 1:1, 1:2 Syah (26., 44.), 2:2 El Ouasdi (46.), 2:3 Houmami (72.), 2:4 Attia (90.).

Heute, 12:30 Uhr
Sportfreunde Bischofsheim
Sportfreunde BischofsheimSF Bischofs.
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim
1
2
Abpfiff

Im Duell mit dem Tabellenvorletzten brachte Mert Kurtboz die Sportfreunde früh nach drei Minuten in Führung. Doch dann sah Vereinschef Selvin Golos „die schlechteste Saisonleistung“ seiner Mannschaft. Fünf Leistungsträger fehlten wegen Sperren. „Wir haben mit elf Mann durchgespielt. In den letzten zehn Minuten hatten wir noch mal zwei, drei Chancen, aber das war nicht unser Tag.“ Einzig Yasin Kapucu konnte Golos hervorheben: „Mit seinen 40 Jahren war er der beste Mann auf dem Platz.“ Tore: 1:0 Kurtboz (3.), 1:1 Wolf (18.), 1:2 Brix (31.).

Heute, 15:00 Uhr
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim
2
3
Abpfiff

„Bis zur 93. Minute haben wir 2:1 geführt und fangen dann noch zwei Tore. Das war ganz bitter“, bedauerte Hillal-Coach Samir Blaut. „Am Ende wurde es hitzig.“ Die Gäste konnten das Spiel in Unterzahl durch Lukas Behnke und Tim Förster noch drehen. Hillal muss sich jetzt auf die Abstiegsrelegation einstellen. Tore: 1:0 Yilmaz (29. FE), 1:1 Behnke (76. FE), 2:1 Yilmaz (80. FE), 2:2 Behnke (90.+3), 2:3 Förster (90.+6). Rot: Feth (SG/82.).