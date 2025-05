Türkspor Beerfelden (rote Trikots) muss in der B-Klasse neu angreifen – Foto: Fabian Daum

A-Liga: Türkspor unterliegt Michelstadt Beerfelden muss in der B-Klasse neu angreifen +++ Brensbach und Michelstadt siegen

Odenwaldkreis. Es war ein entspannter letzter Spieltag in der Kreisliga A: Beide Spitzenteams aus Brensbach (4:0 gegen Nieder-Kainsbach) und Michelstadt (6:1 gegen Türk Beerfelden) unterstrichen noch einmal ihre Dominanz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. VfL Michelstadt – Türk Beerfelden 6:1 (1:0). Zumindest eine Halbzeit lang verteidigte Türkspor recht geschickt. Sinan Yasar Boz (9.) hatte den VfL in Führung gebracht, ließ es aber danach an der notwendigen Konsequenz vermissen: „Wir haben unsere Torgelegenheiten einfach nicht gut genug ausgespielt“, berichtete Holger Sievers (VfL). Nach der Pause sahen sich die Beerfelder einer deutlich entschlossener auftretenden Elf der Gastgeber gegenüber. Oleksandr Lapochin erhöhte auf 2:0 (61.), ehe den Gästen in der Schlussphase die Konzentration völlig abhandenkam. Cengizhan Köroglu (82., 88.), wiederum Lapochin (85.) und Bayram Kaya (90.) machten es dann wie erwartet deutlich. Mert Can hatte zwischenzeitlich auf 1:3 (84.) für die Beerfelder verkürzt. Da es nach den Ergebnissen aus den anderen Ligen einen Direktabsteiger gibt, muss das Team nun einen Neuanfang in der B-Liga starten.

TV Hetzbach – TSV Seckmauern II 1:6 (0:3). Es war ein verdienter Sieg für die Gäste, teilte Christoph Ihrig mit. Die ersten 20 Minuten spielte der TVH bis zum 0:1 gut mit. Bester Mann auf dem Platz war Torhüter Mario Cosic. Seckmauern II überzeugte mit seiner gefestigten Spielanlage und kam durch Tore durch von Lukas Beutel (27.), Christian Verst (42.), Benjamin Wüst (44.), Moritz Spall (57.) und dem Doppelschlag von Robin Schröder (71., 90.) zu einem klaren Erfolg. Lennart Müller traf zum zwischenzeitlichen 1:3 (55.).

Türk Breuberg – TSV Höchst II 1:0 (0:0). Emin Yakin sprach von einer katastrophalen ersten Hälfte, die sich beide Mannschaften lieferten: „Zu behäbig, unglaublich viele Fehlpässe und wenig Laufbereitschaft bedingten wenige Chancen – die Luft war raus. Nur gut, dass unsere Mannschaft nach der Pause die Handbremse gelöst hat und sich sehr viele Chancen erarbeitete.“ Auf den erlösenden Treffer mussten die Breuberger aber lange warten. Erst in der Schlussminute traf Pascal Stummer.

TSV Neustadt – KSG Vielbrunn 2:2 (2:1). Der TSV legte bemerkenswerte erste 45 Minuten hin, hätte nach Auffassung von Trainer Niko Kotsikas nicht mit 2:1, sondern eher 5:1 oder 6:1 führen müssen. Besonders Pedro Gomes, der über die rechte Seite viel Druck machte, trat als Vorbereiter immer wieder in Erscheinung. Zunächst aber führte der Gast: Jan Hofmann (9.) war zur Stelle. Marvin Pilger (14.) und Joshua Schmidt (25.) drehten das Spiel. „Wir gingen einfach zu fahrlässig mit unseren Chancen um“, kritisierte Kotsikas. In der zweiten Hälfte glich Elias Rashidi (50.) verdient aus, weil der Gast stark presste und so Neustadt kaum mehr zur Entfaltung kommen ließ.

SSV Brensbach – SG Nieder-Kainsbach 4:0 (2:0). Maurice Silhanek (10., 19.), Nico Lubecki (63., FE) und Merlin Lampert (80.) schossen die SSV zum Derbysieg. Die Kainsbacher hatten keine nennenswerte Chance. „Eine Zeit lang hat die SG es gut verteidigt, aber irgendwann ist es unter dem Druck, den wir gemacht haben, auch nicht mehr zu verteidigen“, nannte Timo Schmid (SSV) den Grund für den klaren Erfolg.

FV Mümling-Grumbach – KSV Reichelsheim 3:2 (2:1). Grumbachs Marcel Winkler sah ein ausgeglichenes Spiel. „Spielerisch waren wir besser, somit war es insgesamt ein verdienter Sieg unserer Mannschaft“, sagte der Sportliche Leiter. Esref Bayik (10., FE) brachte den KSV in Führung, Matthias Zatocil (15., FE) und Philipp König (29.) drehten die Partie, ehe Bayik (80.) egalisierte. Salih Atmaca (81.) markierte schließlich das entscheidende 3:2.

TSV Sensbachtal – FC Finkenbachtal 0:5 (0:3). Rouven Laumann (10., 32.), Stefan Walther (44.), Daniel Vucic (70.) sowie Dominik Rupcic (75.) schossen den klaren Auswärtssieg am Buckelweg heraus. Die Platzherren traten personell gebeutelt auf, fanden dennoch gut in die Begegnung und spielten auch einige gute Tormöglichkeiten heraus. Nur an der Konsequenz ließen es die Sensbachtaler vermissen.

SV Gammelsbach – SG Rothenberg 1:3 (0:2). „Das 1:3 geht in Ordnung“, sagte Frank Leutz von den Gastgebern. Rothenberg habe mehr investiert, während bei den Freiensteinern auch das Engagement fehlte. Nils Volk (18.) und Steffen Heckmann (38.) schossen die Gäste 2:0 in Führung. „Wir hatten danach einfach zu wenig entgegenzusetzen.“ Tom Bulling (80.) erhöhte in der Schlussphase auf 0:3. Andreas Lorenz (87.) besorgte Gammelsbachs Ehrentreffer.