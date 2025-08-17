Staub aufgewirbelt: Beerfeldens Fatih Sevindik (links) im „türkischen Derby“ gegen Breubergs Torwart Tibet Teksin. Foto: Herbert Krämer

A-Liga: Türkspor feiert ersten Saisonsieg SV Hummetroth II und SG Sandbach marschieren in A-Liga Odenwald vorweg +++ Bei KSG Vielbrunn platzt Knoten Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald Nied.-Kains. Hummetroth II

ODENWALDKREIS. Die SG Sandbach ist in der Kreisliga A die Mannschaft der Stunde. Im dritten Spiel siegte die Elf von Trainer Tino Lagator beim SV Gammelsbach zum dritten Mal hintereinander. Knapp dahinter Aufsteiger SV Hummetroth II, der gegen Nieder-Kainsbach nichts anbrennen ließ. Der VfL Michelstadt bleibt in Lauerstellung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 13:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth II SG Nieder-Kainsbach Nied.-Kains. 5 0 Abpfiff Überzeugender Erfolg des Aufsteigers gegen ansonsten defensiv gut organisierte Gersprenztaler, die gegen schnelle Hummetröther schon nach neun Minuten in Rückstand gerieten: Christopher Nguyen war zur Stelle. Issak Somov (20.) und Luca Trizzino (30.) bauten das Ergebnis bis zum Seitenwechsel aus. „Wir haben auf‘s Tempo gedrückt. Der frühe Zeitpunkt des Führungstreffers spielte uns ebenso in die Karten“, erklärte der Sportliche Leiter Nguyen. Die Gäste hatten auch ihre Chancen, aber stets war SVH-Schlussmann Marcel Jazwinski zur Stelle. Auch in der zweiten Hälfte setzte sich das zielstrebigere Spiel der Platzherren durch: Gian Luca Krinke (54.) und Ehsan Shahkhel (90.) machten den dritten Sieg für den Aufsteiger klar.

„Die Frühphase bestimmten wir deutlich, da kam uns auch zugute, dass Berdan Kocahal (1.) prompt das 1:0 machte“, erläuterte Norbert Leist vom KSV. Aber Erbach war ein spielerisch starker Gegner und erzwang noch in der ersten Hälfte eine ausgeglichene Begegnung, mit einem leichten Chancenplus der Reichelsheimer. Die Entscheidung fiel in der zweiten Hälfte sehr früh: Zunächst erhöhte Eduard Untereiner (54.) auf 2:0 und nur wenige Momente später sah Erbachs Angreifer Ugurcan Kizilyar (56.) die Rote Karte. Danach entwickelte der Gast nicht mehr die Gefährlichkeit, die er zuvor gezeigt hatte. Der KSV spielte anschließend den Vorsprung souverän runter. Leon Kaffenberger (90.) legte schließlich mit dem 3:0 den Deckel drauf.

„Das war eine richtig schwere Aufgabe, gegen einen richtig überzeugend auftretenden Gegner“, schickte Holger Sievers (VfL) voraus. Fabian Hörr (49.) mit dem 1:0, das Benjamin Wüst (61., HE) egalisierte. Zuvor verpasste der VfL das mögliche 2:0 anzubringen. Fabian Hörr (53.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Seckmauerns Torhüter Zatocil. In der Schlussphase war es Christopher Hörr (70.), der für den erneuten Führungstreffer sorgte. Als Maurice Daum (79.) und Fabian Hörr (84.) ausbauten, war der Abnutzungskampf entschieden, daran änderte auch Benjamin Wüsts Anschlusstreffer (90.+3) nichts mehr.

Fatih Sevindik (8.), Barkin Kücüksürücü (62.) und Halil Özdemir (70.) schossen Beerfelden zum Heimsieg. Hasan Cur korrigierte in der 81. Minute. In der ersten Hälfte kontrollierte Beerfelden das Geschehen und übte Druck aus. Breuberg hatte ersatzgeschwächt wenig zu melden. Türkspor kam stark über den Kampf und ließ es über 90 Minuten auch nicht am Siegeswillen mangeln.

„Der Gast presste uns von Beginn an hinten rein. Daraus entstanden auch Möglichkeiten, in die Umschaltbewegung zu kommen, aber die daraus entstandenen Chancen nutzten wir nur unzureichend“, kommentierte Thomas Gruber. „Sandbach lieferte bei uns eine gute Leistung ab, aber wir haben auch engagiert dagegengehalten und uns nicht versteckt. Dennoch ist der SGS-Sieg verdient.“ Torfolge: 1:0 Robin Kreuzer (33.), 1:1 und 1:2 Robin Hallstein (39., FE,54.), 2:2 Kreuzer (61.), 2:3 Dennis Uhrig (73.), 2:4 Marc-Philipp Hausmann (90.).

Marcel Baumann (17.) besorgte das 1:0, Routinier Marc Honnen (41.) egalisierte per Foulelfmeter. „In der ersten Hälfte waren wir besser im Spiel. Mit dem Ausgleich verflachte das Spiel immer mehr. Das Unentschieden war leistungsgerecht“, so Karlheinz Neuer (TSV).