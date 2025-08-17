 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Klare Sache: Türk Gücü Darmstadt setzte sich in der Kreisliga A Darmstadt mit 10:1 gegen den TSV Nieder-Ramstadt durch.
Klare Sache: Türk Gücü Darmstadt setzte sich in der Kreisliga A Darmstadt mit 10:1 gegen den TSV Nieder-Ramstadt durch. – Foto: mara wolf (Archiv)

A-Liga: Türk unterstreicht seine Ambitionen

Fünf Mustefa-Treffer bei Kantersieg +++ Aufsteiger SV Sickenhofen mit dem zweiten Sieg

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Darmstadt
Kreisliga A Dieburg
TSG Messel
1. FCA II
SG Ueberau

DARMSTADT. Mit einer starken Vorstellung beim 10:1-Erfolg gegen den TSV Nieder-Ramstadt unterstrich Türk Gücü Darmstadt in der A-Liga Darmstadt seine Ambitionen. Die Mannschaft um Trainer Gheru Mehari zeigte eine souveräne Leistung und setzte sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. Nach dem Führungstreffer von Nieder-Ramstadt bestimmte Türk Gücü die Begegnung, und mit fünf Treffer vor der Pause war die Partie früh entschieden. Spieler des Tages war Nebil Abdulhay Mustefa, der fünfmal traf. Tore: 0:1 Kötitz (11.), 1:1 Gutmann (17./Eigentor), 2:1 Mustefa (30.), 3:1 Bilgin (33.), 4:1 Mustefa (43.), 5:1 Feros (45.+2), 6:1 Mustefa (50.), 7:1 Bilgin (58.), 8:1 Mustefa (64.), 9:1 Sevim (73.), 10:1 Mustefa (87.). Rote Karte: Kamil Aykir (71./Darmstadt),

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 15:00 Uhr
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
10
1
Abpfiff

Nach zehn Jahren in der B-Liga konnte der SV Sickenhofen mit 2:1-Erfolg beim FSV Spachbrücken auch die zweite Partie nach dem Aufstieg in die A-Liga Dieburg für sich entschieden. Nach dem Rückstand zur Pause (Tor für den FSV durch Elias Sicker) war das Team die aktivere Mannschaft und verdiente sich durch die Treffer von Cem Kayaci (82.) und Amaar Mahmood (85.) den Sieg. Der SG Ueberau gelang bereits der dritte Erfolg.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Spachbrücken
FSV SpachbrückenSpachbrücken
SV 58 Sickenhofen
SV 58 SickenhofenSickenhofen
1
2
Abpfiff

Die weiteren Partien im Überblick:

Do., 21.08.2025, 19:30 Uhr
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach II
19:30

Heute, 15:00 Uhr
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
10
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
1
1
Abpfiff

Do., 21.08.2025, 19:00 Uhr
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
19:00

Gestern, 14:00 Uhr
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
SG Modau
SG ModauSG Modau II
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia II
SG Ueberau
SG UeberauSG Ueberau
1
5
Abpfiff



Aufrufe: 017.8.2025, 20:30 Uhr
Stephan StählerAutor