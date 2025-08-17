A-Liga: Türk unterstreicht seine Ambitionen

Klare Sache: Türk Gücü Darmstadt setzte sich in der Kreisliga A Darmstadt mit 10:1 gegen den TSV Nieder-Ramstadt durch. – Foto: mara wolf (Archiv)

DARMSTADT. Mit einer starken Vorstellung beim 10:1-Erfolg gegen den TSV Nieder-Ramstadt unterstrich Türk Gücü Darmstadt in der A-Liga Darmstadt seine Ambitionen. Die Mannschaft um Trainer Gheru Mehari zeigte eine souveräne Leistung und setzte sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. Nach dem Führungstreffer von Nieder-Ramstadt bestimmte Türk Gücü die Begegnung, und mit fünf Treffer vor der Pause war die Partie früh entschieden. Spieler des Tages war Nebil Abdulhay Mustefa, der fünfmal traf. Tore: 0:1 Kötitz (11.), 1:1 Gutmann (17./Eigentor), 2:1 Mustefa (30.), 3:1 Bilgin (33.), 4:1 Mustefa (43.), 5:1 Feros (45.+2), 6:1 Mustefa (50.), 7:1 Bilgin (58.), 8:1 Mustefa (64.), 9:1 Sevim (73.), 10:1 Mustefa (87.). Rote Karte: Kamil Aykir (71./Darmstadt),