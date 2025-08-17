A-Liga: Türk unterstreicht seine Ambitionen

DARMSTADT. Mit einer starken Vorstellung beim 10:1-Erfolg gegen den TSV Nieder-Ramstadt unterstrich Türk Gücü Darmstadt in der A-Liga Darmstadt seine Ambitionen. Die Mannschaft um Trainer Gheru Mehari zeigte eine souveräne Leistung und setzte sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. Nach dem Führungstreffer von Nieder-Ramstadt bestimmte Türk Gücü die Begegnung, und mit fünf Treffer vor der Pause war die Partie früh entschieden. Spieler des Tages war Nebil Abdulhay Mustefa, der fünfmal traf. Tore: 0:1 Kötitz (11.), 1:1 Gutmann (17./Eigentor), 2:1 Mustefa (30.), 3:1 Bilgin (33.), 4:1 Mustefa (43.), 5:1 Feros (45.+2), 6:1 Mustefa (50.), 7:1 Bilgin (58.), 8:1 Mustefa (64.), 9:1 Sevim (73.), 10:1 Mustefa (87.). Rote Karte: Kamil Aykir (71./Darmstadt),
Nach zehn Jahren in der B-Liga konnte der SV Sickenhofen mit 2:1-Erfolg beim FSV Spachbrücken auch die zweite Partie nach dem Aufstieg in die A-Liga Dieburg für sich entschieden. Nach dem Rückstand zur Pause (Tor für den FSV durch Elias Sicker) war das Team die aktivere Mannschaft und verdiente sich durch die Treffer von Cem Kayaci (82.) und Amaar Mahmood (85.) den Sieg. Der SG Ueberau gelang bereits der dritte Erfolg.
Die weiteren Partien im Überblick: