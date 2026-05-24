A-Liga: Türk Spor Bad Schwalbach setzt auf neue Impulse

Bad Schwalbach. Aufgrund diverser Rückzüge in der Kreisliga A Rheingau-Taunus gibt es in dieser Saison nur einen Absteiger. Davon profitiert Kellerkind Türk Spor Bad Schwalbach, der am Wochenende zum Gastspiel in Bleidenstadt nicht antreten konnte. Denn die Mannschaft bleibt nun trotz sportlicher Misere und verheerender Rückrundenbilanz (vier Punkte) als Vorletzter in der Kreisliga A. Sportdirektor Yavuz Yalcin freut sich über diesen Glücksmoment seiner Mannschaft und berichtet wie es nächste Saison in der A-Liga weitergehen soll.
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Glück und neue Impulse
"Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir in der Liga bleiben", erzählt Yavuz Yalcin. "Aber wir hatten Glück und darüber freuen wir uns", sagt er. Trotzdem werden sich sowohl der Vereinsvorstand als auch die Mannschaft zur kommenden Saison ändern. "Ich denke neue Impulse werden dem Verein guttun", erklärt Yavuz Yalcin. Er selbst werde nach zwölf Jahren aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurücktreten. Neu in den Vorstand kommen Evren Saygin und Furkan Barut, die beide in der zweiten Mannschaft spielen.
Es soll auch einen neuen Kader geben. "Wir haben eigentlich einen Aufstiegskader für die B-Klasse zusammengestellt", berichtet Yalcin. Deswegen sei er gespannt, wie die Mannschaft sich in der A-Liga schlagen werde. Yavuz Yalcin zeigt sich optimistisch: "Ich denke mit dem Kader haben wir auch gute Chancen in der A-Liga", sagt er. Die Namen der neuen Spieler werden allerdings erst nach dem letzten Spieltag der Saison gegen die SG Ra/Ma II preisgegeben. "Die Jungs haben noch eine Woche in ihren aktuellen Vereinen zu spielen und ich möchte nichts vorwegnehmen", sagt Yavuz Yalcin.
Der Spieltag im Überblick
Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A Rheingau-Taunus fiel auch die Entscheidung in Sachen Meisterschaft. Der SV Johannisberg steht mit 64 Punkten uneinholbar an der Tabellenspitze und hat sich die Meisterschaft durch ein 6:3 in Seitzenhahn bereits gesichert. Auch Verfolger Hattenheim steht vorzeitig als Aufsteiger fest und siegte im Eltviller Derby bei der SG Ra/Ma II mit 4:2, während der SV Neuhof den SV Hallgarten deutlich mit 5:0 besiegte. Der SV Presberg setzte seinen jüngsten Positivtrend fort, gewann mit 3:1 gegen Hahn und ist nun Vierter der Rückrundentabelle. Der Unterbau der SG Orlen holte mit einem 2:0 drei Punkte bei Schlusslicht Hohenstein.
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