A-Liga: Türk Spor Bad Schwalbach setzt auf neue Impulse

Kellerkind Türk Spor Bad Schwalbach ist nur dank diverser Rückzüge dem Abstieg entgangen. – Foto: Willi Roth

Bad Schwalbach. Aufgrund diverser Rückzüge in der Kreisliga A Rheingau-Taunus gibt es in dieser Saison nur einen Absteiger. Davon profitiert Kellerkind Türk Spor Bad Schwalbach, der am Wochenende zum Gastspiel in Bleidenstadt nicht antreten konnte. Denn die Mannschaft bleibt nun trotz sportlicher Misere und verheerender Rückrundenbilanz (vier Punkte) als Vorletzter in der Kreisliga A. Sportdirektor Yavuz Yalcin freut sich über diesen Glücksmoment seiner Mannschaft und berichtet wie es nächste Saison in der A-Liga weitergehen soll.

"Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir in der Liga bleiben", erzählt Yavuz Yalcin. "Aber wir hatten Glück und darüber freuen wir uns", sagt er. Trotzdem werden sich sowohl der Vereinsvorstand als auch die Mannschaft zur kommenden Saison ändern. "Ich denke neue Impulse werden dem Verein guttun", erklärt Yavuz Yalcin. Er selbst werde nach zwölf Jahren aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurücktreten. Neu in den Vorstand kommen Evren Saygin und Furkan Barut, die beide in der zweiten Mannschaft spielen.

Es soll auch einen neuen Kader geben. "Wir haben eigentlich einen Aufstiegskader für die B-Klasse zusammengestellt", berichtet Yalcin. Deswegen sei er gespannt, wie die Mannschaft sich in der A-Liga schlagen werde. Yavuz Yalcin zeigt sich optimistisch: "Ich denke mit dem Kader haben wir auch gute Chancen in der A-Liga", sagt er. Die Namen der neuen Spieler werden allerdings erst nach dem letzten Spieltag der Saison gegen die SG Ra/Ma II preisgegeben. "Die Jungs haben noch eine Woche in ihren aktuellen Vereinen zu spielen und ich möchte nichts vorwegnehmen", sagt Yavuz Yalcin.