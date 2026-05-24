 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

A-Liga: Türk Spor Bad Schwalbach setzt auf neue Impulse

Vorstandwechsel bei TS Bad Schwalbach +++ Neuer Kader für die kommende Saison +++ Johannisberg ist Meister

von Johanna Rath · Gestern, 14:34 Uhr · 0 Leser
Kellerkind Türk Spor Bad Schwalbach ist nur dank diverser Rückzüge dem Abstieg entgangen.
Kellerkind Türk Spor Bad Schwalbach ist nur dank diverser Rückzüge dem Abstieg entgangen. – Foto: Willi Roth

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Hattenheim

Bad Schwalbach. Aufgrund diverser Rückzüge in der Kreisliga A Rheingau-Taunus gibt es in dieser Saison nur einen Absteiger. Davon profitiert Kellerkind Türk Spor Bad Schwalbach, der am Wochenende zum Gastspiel in Bleidenstadt nicht antreten konnte. Denn die Mannschaft bleibt nun trotz sportlicher Misere und verheerender Rückrundenbilanz (vier Punkte) als Vorletzter in der Kreisliga A. Sportdirektor Yavuz Yalcin freut sich über diesen Glücksmoment seiner Mannschaft und berichtet wie es nächste Saison in der A-Liga weitergehen soll.

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Glück und neue Impulse

"Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir in der Liga bleiben", erzählt Yavuz Yalcin. "Aber wir hatten Glück und darüber freuen wir uns", sagt er. Trotzdem werden sich sowohl der Vereinsvorstand als auch die Mannschaft zur kommenden Saison ändern. "Ich denke neue Impulse werden dem Verein guttun", erklärt Yavuz Yalcin. Er selbst werde nach zwölf Jahren aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurücktreten. Neu in den Vorstand kommen Evren Saygin und Furkan Barut, die beide in der zweiten Mannschaft spielen.

Es soll auch einen neuen Kader geben. "Wir haben eigentlich einen Aufstiegskader für die B-Klasse zusammengestellt", berichtet Yalcin. Deswegen sei er gespannt, wie die Mannschaft sich in der A-Liga schlagen werde. Yavuz Yalcin zeigt sich optimistisch: "Ich denke mit dem Kader haben wir auch gute Chancen in der A-Liga", sagt er. Die Namen der neuen Spieler werden allerdings erst nach dem letzten Spieltag der Saison gegen die SG Ra/Ma II preisgegeben. "Die Jungs haben noch eine Woche in ihren aktuellen Vereinen zu spielen und ich möchte nichts vorwegnehmen", sagt Yavuz Yalcin.

Der Spieltag im Überblick

Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A Rheingau-Taunus fiel auch die Entscheidung in Sachen Meisterschaft. Der SV Johannisberg steht mit 64 Punkten uneinholbar an der Tabellenspitze und hat sich die Meisterschaft durch ein 6:3 in Seitzenhahn bereits gesichert. Auch Verfolger Hattenheim steht vorzeitig als Aufsteiger fest und siegte im Eltviller Derby bei der SG Ra/Ma II mit 4:2, während der SV Neuhof den SV Hallgarten deutlich mit 5:0 besiegte. Der SV Presberg setzte seinen jüngsten Positivtrend fort, gewann mit 3:1 gegen Hahn und ist nun Vierter der Rückrundentabelle. Der Unterbau der SG Orlen holte mit einem 2:0 drei Punkte bei Schlusslicht Hohenstein.

Hier gehts zu den Partien:

Sa., 23.05.2026, 13:00 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
3
0
§ Urteil

Sa., 23.05.2026, 13:00 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
2
4
Abpfiff

Di., 19.05.2026, 20:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
2
1
Abpfiff

Sa., 23.05.2026, 14:30 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
5
0

Sa., 23.05.2026, 16:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
0
2
Abpfiff

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
3
6
Abpfiff

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
SV Presberg
SV PresbergPresberg
TuS Hahn
TuS HahnHahn
3
1
Abpfiff