A-Liga: Türk Kelsterbach II gewinnt Derby – SV Hofheim jubelt spät

Main-Taunus. Drei Spiele, drei Siege: Der FC Türk Kelsterbach II hat als Aufsteiger einen Top-Start in die neue A-Liga-Saison hingelegt. Auch im Stadtduell mit Viktoria Kelsterbach ließ die Mannschaft von Trainer Nuri Can Toprak nichts anbrennen und setzte sich souverän mit 5:2 durch. Am vor der Saison ausgegebenen Ziel – dem Klassenerhalt – soll das aktuell allerdings nichts ändern.
Die Partie des SV 09 Hofheim gegen Viktoria Sindlingen dürfte beim Hofheimer Anhang dagegen Erinnerungen an den zweiten Spieltag geweckt haben. Trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung stand es unmittelbar vor dem Abpfiff 3:3. Anders als beim atemberaubenden 4:4 gegen den FV Alemannia Nied II behielt der SV diesmal jedoch den längeren Atem und ging mit 4:3 als Sieger vom Platz. Nun steht beim SV die Aufarbeitung der vielen Gegentore nach Standards auf der Agenda.
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Nuri Can Toprak, Trainer des FC Türk Kelsterbach II, sagte: "Es gab Derbystimmung, jeder wollte sich beweisen, und wir haben das Spiel im Großen und Ganzen dominiert." Gegen eine gut aufgelegte Viktoria habe sich das Team insbesondere durch ein hohes Maß an Fitness und einstudierte Spielabläufe auszeichnen können. Dabei sei der erfolgreiche Saisonstart des FC Türk Kelsterbach II insgesamt durch eine geschlossene Mannschaftsleistung möglich geworden. Neben den Neuzugängen, die sich bereits jetzt als wichtig erwiesen hätten, sei es vor allem das eingespielte System, das dem Team zugutekomme. Gerade die taktische Variabilität ermögliche es, sich auf jeden Gegner optimal einzustellen. "Wir haben uns gut auf die Saison vorbereitet, und jetzt sehen wir die Früchte unserer Arbeit", erläuterte der Trainer und fügte hinzu: "Dennoch ist die Saison jung, und wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen."
Nach drei Saisonspielen sehe das Team daher keine Veranlassung, vom Saisonziel Klassenerhalt abzurücken und stattdessen gesteigerte Ambitionen für die Saison auszurufen. Ob es dazu komme, werde erst die Zukunft zeigen. "Je nachdem, wie die Tabelle im Herbst beziehungsweise Winter aussieht, können wir über unsere Saisonziele nachdenken", sagte Toprak. Um auch im weiteren Saisonverlauf an die guten Leistungen anknüpfen zu können, müsse die Mannschaft vor allem den Teamgeist hochhalten.
Tore: 1:0 Mirza Music (6.), 1:1 Maximilian Preisendörfer (20.), 2:1 Mirza Music (22.), 3:1 Mirza Music (34.), 4:1 Ferhat Celik (48.), 5:1 Fabian Marcel Pfeifer (60.) und 5:2 Marcel Klein (70.)
Marko Pfob, Trainer des SV 09 Hofheim, sagte: "Auch wenn es der 3:0-Halbzeitstand nicht vermuten lässt, ist Viktoria Sindlingen bereits in der ersten Halbzeit sehr stark aufgetreten und verdient ein großes Lob." In die Karten habe dem SV jedoch die 1:0-Führung gespielt, nach der das Gästeteam enorme Schwierigkeiten gehabt habe. "Wir haben uns nach der Pause dann aber zu sehr mit den Entscheidungen des Schiedsrichters aufgehalten, während die Sindlinger weiter Druck gemacht und in der Nachspielzeit schließlich den 3:3-Ausgleich erzielt haben", berichtete Pfob. Dass seine Mannschaft dennoch den Sieg habe einfahren können, sei für die Moral daher von großer Bedeutung, gerade weil das Team am zweiten Spieltag gegen den FV Alemannia Nied II dreimal in Führung gegangen war, diese jedoch jeweils wieder aus der Hand gegeben hatte.
"Unser Saisonziel ist es, die Top zwei zu erreichen, aber es zeigt sich, dass die Liga deutlich stärker ist als vergangenes Jahr", sagte Pfob. Sehr positiv sei es daher zu sehen, mit welchem Einsatz seine Spieler in der Spielvorbereitung aufträten und ihre Ideen auf dem Platz umsetzten. Dass der SV in der laufenden Saison bereits neun Gegentreffer habe hinnehmen müssen, von denen sieben nach Standardsituationen gefallen seien, gebe dem Team jedoch Anlass zur Verbesserung. "Das ist nicht unser Anspruch, wir werden das als Trainerteam aufarbeiten und mit den Spielern sprechen", sagte Pfob. Der Saisonstart sei dennoch als gut zu bewerten, auch weil bei einigen Spielern die Kräfte noch nicht bei 100 Prozent seien und der SV urlaubsbedingt auf die Leistungsträger Irfan Kandic und Luka Duka sowie den verletzten Lukas Leiser habe verzichten müssen.
Tore: 1:0 Adis Pita (17.), 2:0 Ciron Gerstberger (31.), 3:0 Adis Pita (45.), 3:1 Mohamed Bouchen (75.), 3:2 Cedrik Peters (80.), 3:3 Salvatore Piritore (90+4) und 4:3 Tom Schäfer (90+5)