A-Liga: Türk Kelsterbach II gewinnt Derby – SV Hofheim jubelt spät FC Türk Kelsterbach II setzt Erfolgsserie fort: 5:2-Sieg gegen 1. FC Viktoria Kelsterbach +++ Last-Minute-Sieg: SV 09 Hofheim schlägt 1. FC Viktoria Sindlingen 4:3 – und hadert mit eigener Standardanfälligkeit von Ruben Solms · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Nicht zu stoppen: Kein anderes Team außer dem FC Türk Kelsterbach II hat seine ersten drei Pflichtspiele gewonnen. – Foto: Bilal Zoom (Archiv)

Main-Taunus. Drei Spiele, drei Siege: Der FC Türk Kelsterbach II hat als Aufsteiger einen Top-Start in die neue A-Liga-Saison hingelegt. Auch im Stadtduell mit Viktoria Kelsterbach ließ die Mannschaft von Trainer Nuri Can Toprak nichts anbrennen und setzte sich souverän mit 5:2 durch. Am vor der Saison ausgegebenen Ziel – dem Klassenerhalt – soll das aktuell allerdings nichts ändern. Die Partie des SV 09 Hofheim gegen Viktoria Sindlingen dürfte beim Hofheimer Anhang dagegen Erinnerungen an den zweiten Spieltag geweckt haben. Trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung stand es unmittelbar vor dem Abpfiff 3:3. Anders als beim atemberaubenden 4:4 gegen den FV Alemannia Nied II behielt der SV diesmal jedoch den längeren Atem und ging mit 4:3 als Sieger vom Platz. Nun steht beim SV die Aufarbeitung der vielen Gegentore nach Standards auf der Agenda.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Die Früchte unserer Arbeit": Türk Kelsterbach II schlägt Viktoria Kelsterbach Nuri Can Toprak, Trainer des FC Türk Kelsterbach II, sagte: "Es gab Derbystimmung, jeder wollte sich beweisen, und wir haben das Spiel im Großen und Ganzen dominiert." Gegen eine gut aufgelegte Viktoria habe sich das Team insbesondere durch ein hohes Maß an Fitness und einstudierte Spielabläufe auszeichnen können. Dabei sei der erfolgreiche Saisonstart des FC Türk Kelsterbach II insgesamt durch eine geschlossene Mannschaftsleistung möglich geworden. Neben den Neuzugängen, die sich bereits jetzt als wichtig erwiesen hätten, sei es vor allem das eingespielte System, das dem Team zugutekomme. Gerade die taktische Variabilität ermögliche es, sich auf jeden Gegner optimal einzustellen. "Wir haben uns gut auf die Saison vorbereitet, und jetzt sehen wir die Früchte unserer Arbeit", erläuterte der Trainer und fügte hinzu: "Dennoch ist die Saison jung, und wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen."

Nach drei Saisonspielen sehe das Team daher keine Veranlassung, vom Saisonziel Klassenerhalt abzurücken und stattdessen gesteigerte Ambitionen für die Saison auszurufen. Ob es dazu komme, werde erst die Zukunft zeigen. "Je nachdem, wie die Tabelle im Herbst beziehungsweise Winter aussieht, können wir über unsere Saisonziele nachdenken", sagte Toprak. Um auch im weiteren Saisonverlauf an die guten Leistungen anknüpfen zu können, müsse die Mannschaft vor allem den Teamgeist hochhalten.