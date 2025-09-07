A-Liga: Türk hält auch Croatia in Schach

Darmstadt . Mit einem 2:0-Erfolg bei Croatia Griesheim festigte Türk Gücü Darmstadt die Tabellenführung in der Kreisliga A Darmstadt. „Das war gegen einen starken Gegner eine schwere Aufgabe“, war Bülent Uzunay, Sportlicher Leiter von Türk Gücü Darmstadt zufrieden. Griesheim war nach dem Rückstand besser im Spiel, konnte aber den Sieg des Tabellenführers nicht gefährden. Darmstadt hat nun bereits sechs Prunkte Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Traisa II. Tore: 0:1 Abraham (8.), 0:2 Karaca (88.).