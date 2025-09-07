A-Liga: Türk hält auch Croatia in Schach

Darmstadt . Mit einem 2:0-Erfolg bei Croatia Griesheim festigte Türk Gücü Darmstadt die Tabellenführung in der Kreisliga A Darmstadt. „Das war gegen einen starken Gegner eine schwere Aufgabe“, war Bülent Uzunay, Sportlicher Leiter von Türk Gücü Darmstadt zufrieden. Griesheim war nach dem Rückstand besser im Spiel, konnte aber den Sieg des Tabellenführers nicht gefährden. Darmstadt hat nun bereits sechs Prunkte Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Traisa II. Tore: 0:1 Abraham (8.), 0:2 Karaca (88.).
FTG Pfungstadt – TSG Messel 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Haas (4.), 1:1 Führer (32.), 2:1 Haas (35.), 3:1 Breiner (40.), 4:1 Collisani (48.), 5:1 De Nuccio (69.), 6:1 Tornay (75.).
TSV Nieder-Ramstadt – SG Modau II 1:6 (1:4). Tore: 0:1 Halm (9.,/Foulelfmeter), 0:2 Henschke (24.), 0:3 Zöllner (29.), 1:3 Kötitz (42.), 1:4 Henschke (45.), 1:5 Zöllner (64.), 1:6 Mohamud (87.).
Viktoria Griesheim II – GW Darmstadt 8:6 (4:3). Tore: 1:0 Aykir (3.), 2:0 Egi (10.), 2:1 Madron (11.), 2:2 Schaffner (13.), 3:2 Aykir (17.), 3:3 Bairi (20.), 4:3 Egi (31.), 4:4 Bairi (46.), 5:4 Egi (57.), 6:4 Egi (59.), 7:4 Aslan (60.), 8:4 Aykir (71.), 8:5 Memic (73.), 8:6 Bairi (87.).
FCA Darmstadt II – SV Traisa II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Sahraoui (17.), 1:1, 1:2 Dettelbacher (50./90.)
Mit einem sicheren 5:0-Erfolg über den FSV Spachbrücken errang Viktoria Schaafheim den ersten Saisonsieg. Spachbrücken dagegen verpasste, sich weiter von den hinteren Rängen zu entfernen. Für die überlegenen Gastgeber erzielten Aaron Geiß (3), Paul Geana (2) und Önk Inan die Tore.
SV Sickenhofen – SG Klingen 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Da Silva (23.), 2:0 Brödner (26.), 3:0 Josefus (76.).
Spvgg Groß-Umstadt – SV Heubach 1:3 (0:0). Tore: 1:0 Lüder (51.), 1:1 Pliakas (55.), 1:2 Machado (67.), 1:3 Bytypi (78.).
Viktoria Dieburg – Viktoria Klein-Zimmern 5:0 (0:0). Tore: 1:0, 4:0, 5:0 Salo (49., 82., 89.), 2:0 Enders (71,), 3:0 Vogt (75.).
TSV Klein-Umstadt – SV Münster II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 (8./Foulelfmeter), 1:1, 2:1 Qamar (59., 90.).
FSV Groß-Zimmern – Hassia Dieburg II 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Mustafa Zyrek (2.), 2:0 Bagatur (24.), 3:0 Bravic (32.), 3:1 Gökce (54.), 4:1 Hassan Zeyrek (58.), 5:1 Garavatti (80.).