A-Liga: Türk Gücü siegt mit 6:0 - in der ersten Halbzeit

Kreis Groß-Gerau. Starke Reaktion: Nach der ersten Niederlage am Donnerstag in Mörfelden kehrte Türk Gücü Rüsselsheim mit einem klaren 6:0 im Lokalderby der A-Liga Groß-Gerau bei Hellas Rüsselsheim sofort in die Erfolgsspur zurück. Die SKV Mörfelden legte ein 3:2 bei Hillal Rüsselsheim nach und bleibt Zweiter vor Dornheim, die bei RW Walldorf III mit 7:3 dominierte. Gernsheim schob sich durch ein 2:0 über Trebur-Astheim auf Platz vier vor.

Mit drei neuen Spielern in der Startelf gab Türk gleich Gas und zeigte zur Freude von Trainer Özden Celik „sehr gutes Angriffspressing“. Auch die Chancenverwertung stimmte. Nach 16 Minuten stand es 4:0, eine halbe Stunde später 6:0 – jeder Angriff ein Tor bis zur Pause. Hellas-Coach Theo Symeonakis beklagte dagegen „eine unterirdische Leistung in der ersten Halbzeit. Da waren wir noch in der Kabine. Auch wenn wir acht Ausfälle haben und früh verletzungsbedingt zweimal wechseln mussten, darf das keine Entschuldigung sein. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichener, aber da schaltete Türk auch einen Gang runter.“ Tore: 0:1 Trbojevic (3.), 0:2 Jhorman Rodriguez (7.), 0:3 Loderer (10./ET), 0:4 Goncalo de Paiva (16.), 0:5 Götz (28.), 0:6 Goncalo de Paiva (38.).

„Das war kein gutes Spiel von uns“, bedauerte Hillal-Coach Samir Blaut, der beim 2:0 und 3:0 von Mörfelden zwei Torwartfehler beklagte. Hatte Luca Altoe bei einem Pfostenschuss das 4:0 für die SKV verpasst (74.), sorgte Bilal Benali kurz darauf mit dem 3:1 für Hoffnung bei Hillal. Der Anschlusstreffer durch Mohamed Boulghoudan fiel aber in der Nachspielzeit zu spät. Tore: 0:1 Hamim (18.), 0:2 Aurelio (29.), 0:3 Zwilling (45.), 1:3 Bilal Benali (80./FE), 2:3 Boulghoudan (90.+3).

„Endlich haben wir mal zu null gespielt – und das gegen Trebur“, freute sich Concordia-Trainer Hamza Elezovic über eine stabile Defensive vor toller Kulisse. „Wir haben an unserem Familientag vor knapp 400 Zuschauern eine sehr disziplinierte Leistung gezeigt.“ Dabei sorgte Benjamin Montino früh für die Führung und nutzte ein Zuspiel von Pascal Sattler, der dann selbst auf 2:0 (50.) erhöhte – nach schöner Vorarbeit von Manuel Sierra. Tore: 1:0 Montino (5.), 2:0 Sattler (50.).

Opel-Coach Özkan Alik sah ein „intensives Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben wenig zugelassen. Es hat sich viel im Mittelfeld abgespielt. Ein gerechtes Unentschieden.“ Beide Tore fielen nach Weitschüssen. Raunheim ist weiter ungeschlagen. Tore: 0:1 Simouh (20.), 1:1 Gül (23.).

„Nach einem ausgeglichenen Spiel haben wir in der Schlussphase durch Andreas Bonicke, Elyas El Youssfi und Tuncay Capan dreimal die Entscheidung vergeben und kriegen noch das 2:3“, ärgerte sich Frank Schock von Bischofsheim über den späten Gegentreffer durch Pascal Deanovic. Zuvor hatte Angelo Di Luca bei einem Lattenschuss das 3:1 für Nauheim verpasst. Tore: 1:0 El Youssfi (9.), 1:1 Deanovic (64.), 1:2 Karadeniz (69.), 2:2 Capan (82.), 2:3 Deanovic (90.+2).

„Wir hatten viele Ausfälle und nur ein Rumpfteam am Start, waren aber taktisch gut drauf und konnten dagegen halten“, freute sich SF-Vorsitzender Selvin Golos über den zweiten Saisonerfolg, den Serhii Diachuk perfekt machte. Tore: 1:0 Diachuk (17.), 1:1 Toraman (48.), 2:1 Rugle (53.), 2:2 Neuberger (56.), 3:2 Diachuk (64.).

„Dornheim hat sauberen Fußball gespielt und verdient gewonnen“, bekannte RWW-Coach Giovanni Bruno. „Aber wir haben lange gut mitgehalten und hatten durch Seiya Izumi die Chance zum 5:4. Dann bekommt unser Tormann Sam Rebner die Rote Karte wegen Handspiels außerhalb des Strafraums. Gleich danach macht Dornheim das 6:3.“ Tore: 1:0 Anafi (9.), 1:1, 1:2 Schaffner (12., 20.), 2:2 Akulov (31.), 2:3 Mahmoud (35.), 2:4 Bender (38.), 2:5 Astheimer (54.), 3:5 Akulov (59.), 3:6 Mahmoud (67.), 3:7 Weijten (75.). Rot: Rebner (RW/65.).

Trotz 1:0-Führung wieder kein Punktgewinn für Schlusslicht Klein-Gerau, während die SKG mit ihrem neuen Trainer Thorsten Bohr den zweiten Sieg einfuhr. „Die erste Halbzeit war gut, aber dann haben wir aufgehört, Fußball zu spielen“, bemängelte SV-Coach Marcel Heuer. Tore: 1:0 Pandion (20.), 1:1 Krallinger (52.), 1:2 Brix (85.).





