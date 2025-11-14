 2025-10-30T14:25:35.653Z

Hillal Rüsselsheim um Mourad Zaim (links) führt zunächst gegen den A-Liga-Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim um Basri Karakoc (rechts). Auch gibt sich die Mannschaft nie auf, doch in Unterzahl muss sich Hillal geschlagen geben. Foto: André Dziemballa
A-Liga: Türk Gücü siegt auch im Stadtderby gegen Hillal

Nicht aufgegeben, aber nach eigener Führung ist für Hillal Rüsselsheim in Unterzahl „der Drops gelutscht“ +++ SKV Mörfelden rückt vor

Rüsselsheim. Früh in Unterzahl musste sich Hillal Rüsselsheim im A-Liga-Derby gegen Tabellenführer Türk Gücü Rüsselsheim mit 2:4 geschlagen geben. Auch der SC Opel Rüsselsheim ging im Duell mit der auf Platz zwei vorgerückten SKV Mörfelden leer aus. In der B-Liga setzte sich Eintracht Rüsselsheim mit einem klaren 9:1 über Goddelau II vor Stockstadt an die Spitze.

Gestern, 19:30 Uhr
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
FC Türk Gücü Rüsselsheim
FC Türk Gücü RüsselsheimFC Türk Gücü
2
4
Abpfiff

Hillal-Coach Samir Blaut sah einen starken Start seiner Mannschaft: „Wir sind super ins Spiel gekommen, haben alles umgesetzt und gehen 1:0 in Führung.“ Doch dann gab es eine Gelb-Rote Karte für Beytullah Sozcü – für Blaut unverständlich. „Und damit war der Drops gelutscht. Wir mussten umstellen. Unser Plan war dahin. Türk gleicht aus und bekommt noch einen Elfmeter und legt nach der Halbzeit mit zwei schnellen Toren nach. Aber wir haben nicht aufgegeben und sind noch mal zurückgekommen. Am Ende ein verdienter Sieg für Türk.“ Ohne den Platzverweis wäre jedoch „viel mehr drin gewesen“, ist Blaut sicher. Tore: 1:0 El Wahabi (12.), 1:1 Trbojevic (28.), 1:2 Koc (42./FE), 1:3 El Hamdaoui (49.), 1:4 Trbojevic (52.), 2:4 El Wahabi (56.). Gelb-Rot: Sözcü (Hillal/21.).

Gestern, 19:30 Uhr
SC Opel Rüsselsheim
SC Opel RüsselsheimSC Opel
SKV Mörfelden
SKV MörfeldenSKV Mörfeld.
0
3
Abpfiff

„So klar wie das Ergebnis aussieht, war das Spiel nicht“, fand Opel-Coach Özkan Alik. Trotz elf Ausfällen habe es seine dezimierte Mannschaft „sehr gut gemacht. Wir waren spielerisch besser, aber der Gegner war effizienter.“ Dabei zählte der Trainer in der ersten Halbzeit „fünf hundertprozentige Chancen. Allein Bilal Hassfeld war dreimal allein vorm Tor. Wir hatten das Spiel im Griff. Mörfelden führt aber durch zwei Standardsituationen 2:0. Die zweite Halbzeit war dann ziemlich ausgeglichen. Da kamen wir noch zu zwei klaren Chancen. Doch hat der Gegner in der 60. Minute aus einer Kontersituation das 3:0 gemacht.“ Tore: 0:1 Yilmaz (6.), 0:2 Schreiber (25.), 0:3 Hamim (60.).

Gestern, 19:30 Uhr
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
9
1
Abpfiff

Neuer B-Liga-Spitzenreiter schießt Goddelau II ab

Für Eintracht-Coach Luigi Pennino war es „eine klare Sache. Wir haben unsere Chancen gut verwertet und was fürs Torverhältnis getan.“ Gelang den engagierten Goddelauern durch Russel Maul der 2:1-Anschlusstreffer, brachte Erencan Günes die Eintracht kurz danach mit einem Freistoßtor aus 25 Metern zum 3:1 (42.) auf Siegeskurs. Spiridon Pentidis war mit drei Treffern bester Schütze.

