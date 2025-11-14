Hillal Rüsselsheim um Mourad Zaim (links) führt zunächst gegen den A-Liga-Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim um Basri Karakoc (rechts). Auch gibt sich die Mannschaft nie auf, doch in Unterzahl muss sich Hillal geschlagen geben. Foto: André Dziemballa

A-Liga: Türk Gücü siegt auch im Stadtderby gegen Hillal Nicht aufgegeben, aber nach eigener Führung ist für Hillal Rüsselsheim in Unterzahl „der Drops gelutscht“ +++ SKV Mörfelden rückt vor Verlinkte Inhalte KLA Groß-Gerau KLB Groß-Gerau SKV Mörfeld. FC Hillal SC Opel + 3 weitere

Rüsselsheim. Früh in Unterzahl musste sich Hillal Rüsselsheim im A-Liga-Derby gegen Tabellenführer Türk Gücü Rüsselsheim mit 2:4 geschlagen geben. Auch der SC Opel Rüsselsheim ging im Duell mit der auf Platz zwei vorgerückten SKV Mörfelden leer aus. In der B-Liga setzte sich Eintracht Rüsselsheim mit einem klaren 9:1 über Goddelau II vor Stockstadt an die Spitze.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 19:30 Uhr FC Hillal Rüsselsheim FC Hillal FC Türk Gücü Rüsselsheim FC Türk Gücü 2 4 Abpfiff Hillal-Coach Samir Blaut sah einen starken Start seiner Mannschaft: „Wir sind super ins Spiel gekommen, haben alles umgesetzt und gehen 1:0 in Führung.“ Doch dann gab es eine Gelb-Rote Karte für Beytullah Sozcü – für Blaut unverständlich. „Und damit war der Drops gelutscht. Wir mussten umstellen. Unser Plan war dahin. Türk gleicht aus und bekommt noch einen Elfmeter und legt nach der Halbzeit mit zwei schnellen Toren nach. Aber wir haben nicht aufgegeben und sind noch mal zurückgekommen. Am Ende ein verdienter Sieg für Türk.“ Ohne den Platzverweis wäre jedoch „viel mehr drin gewesen“, ist Blaut sicher. Tore: 1:0 El Wahabi (12.), 1:1 Trbojevic (28.), 1:2 Koc (42./FE), 1:3 El Hamdaoui (49.), 1:4 Trbojevic (52.), 2:4 El Wahabi (56.). Gelb-Rot: Sözcü (Hillal/21.).

„So klar wie das Ergebnis aussieht, war das Spiel nicht“, fand Opel-Coach Özkan Alik. Trotz elf Ausfällen habe es seine dezimierte Mannschaft „sehr gut gemacht. Wir waren spielerisch besser, aber der Gegner war effizienter.“ Dabei zählte der Trainer in der ersten Halbzeit „fünf hundertprozentige Chancen. Allein Bilal Hassfeld war dreimal allein vorm Tor. Wir hatten das Spiel im Griff. Mörfelden führt aber durch zwei Standardsituationen 2:0. Die zweite Halbzeit war dann ziemlich ausgeglichen. Da kamen wir noch zu zwei klaren Chancen. Doch hat der Gegner in der 60. Minute aus einer Kontersituation das 3:0 gemacht.“ Tore: 0:1 Yilmaz (6.), 0:2 Schreiber (25.), 0:3 Hamim (60.).