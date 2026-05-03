A-Liga: Türk Gücü Rüsselsheim baut mit 6:1 Führung aus

Kreis Groß-Gerau. Die Meisterschaft rückt immer näher. Türk Gücü Rüsselsheim konnte die Tabellenführung in der A-Liga Groß-Gerau mit einem 6:1-Kantersieg in Gernsheim wieder deutlich ausbauen, da der SV 07 Nauheim dem VfB Ginsheim II klar unterlag. Die SSV Raunheim kann sich nun aus eigener Kraft noch an Nauheim vorbei auf den Relegationsplatz schieben.
Nachdem Anfang vergangener Woche feststand, dass Trainer Özden Celik und Türk Gücü ab sofort getrennte Wege gehen (wie berichtet), hat Spielführer Serdar Erdinc die Leitung beim Titelanwärter übernommen und wird vom sportlichen Leiter Seyfettin Ellekoglu unterstützt. Bei Hillal Rüsselsheim hat sich Samir Blaut ebenfalls vorzeitig verabschiedet (wie berichtet). Der sportliche Leiter Rachid Dadda stand hier am Wochenende an der Seitenlinie.
"Türk hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Das war ein verdienter Sieg", zollte Concordia-Coach Hamza Elezovic dem Tabellenführer Respekt. "Wir sind nicht reingekommen und lagen zur Halbzeit schon 0:3 hinten." Bei den Gästen bescheinigte auch Seyfettin Ellekoglu seiner Elf eine tolle Leistung, sprach begeistert von "sehr gutem Stellungsspiel und starkem Teamgeist".
"Ginsheim ist mit Spielern von der ersten Mannschaft angetreten und hat die Tore gut rausgespielt. Wir haben nicht gut gestanden und sind früh 0:2 in Rückstand geraten", bedauerte SV-Coach Alex Stumm. "Nach der Halbzeit haben wir noch mal gedrückt, aber nach hinten raus hat uns die Kraft gefehlt mit unserem kleinen Kader."
Die Partie wurde nach 45 Minuten abgebrochen. Die Sportfreunde waren nur zu zehnt angereist. "Zur Halbzeit haben uns dann mehrere Spieler signalisiert, dass sie nicht weiterspielen können", erklärte Selvin Golos vom Vorstand. Bis zum Abbruch hatte Raunheim schon 5:1 geführt. "Das war ein Spiel auf ein Tor, wir haben klar dominiert", meinte Mohamed Assaidi von der SSV.
"Wir haben alles reingelegt und haben uns in der zweiten Halbzeit in einen Rausch gespielt", freute sich Trainer Marcel Heuer über einen feinen Auftritt seiner Elf, aus der Teo Öztürk und der Büttelborner Neuzugang Ayman Zariouh herausragten. Bei Bischofsheim musste Frank Schock vom Vorstand einräumen: "Ohne sieben Stammspieler und ohne jegliche Einstellung war der Sieg für Klein-Gerau auch in dieser Höhe gerechtfertigt."
Nachdem bereits seit längerem feststeht, dass Theo Symeonakis in der neuen Saison von Hellas zum TV Haßloch wechselt, hat sich der Trainer vergangene Woche vorzeitig verabschiedet. "Damit Hellas die Mannschaft schon jetzt neu aufbauen kann", so Symeonakis. Das Coaching übernehmen bis zum Rundenende Enzo Bongiorno und Georgios Karakasidis. Bongiorno sah trotz vieler Ausfälle "ein starkes Spiel" seiner Mannschaft gegen Mörfelden. "Sie hat Charakter gezeigt." Einen 2:3-Rückstand konnte Hellas ausgleichen und traf kurz vor Schluss durch Spiros Velitsianos und Efe Bayraktaroglu zum Sieg.
Gestützt auf gute Paraden von Keeper Christian Haas, fuhr die SG einen klaren Sieg nach Hause. "Wir hätten noch zwei, drei Tore mehr schießen können", fand Co-Trainer Lukas Langenstein. Philipp Traupel vergab beim Stand von 1:0 einen Foulelfmeter.
"Das war nicht unsere beste Leistung", musste SG-Coach David Ulrich zugeben. "Nach dem 0:1 haben wir alles nach vorne geworfen, kriegen aber das 0:2." Der Anschlusstreffer von Marcel Hammann kam zu spät.
Mit dem Sieg beim Vorletzten festigte Hillal den Relegationsplatz. Wie SKG-Coach Max Diefenbach bedauerte, "haben wir wieder mal durch zwei unglückliche Aktionen Gegentore hinnehmen müssen".
Donnerstag: SG Trebur-Astheim – Türk Gücü Rüsselsheim 0:2 (0:1). Wie Seyfettin Ellekoglu berichtete, "hatten wir 18 Mann im Training und sind gut vorbereitet ins Spiel gegangen". Serdar Erdinc stellte die Mannschaft auf und sorgte selbst für das 1:0. In einer umkämpften Partie konnte Joel Trbojevic erst in der Nachspielzeit auf 2:0 erhöhen. Zuvor wusste Keeper Silva de Oliveira mehrfach den Ausgleich zu verhindern. "Er hat stark gehalten", zollte SG-Coach Philipp Jöst Respekt und sah seine Elf einige gute Chancen vergeben.