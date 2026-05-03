A-Liga: Türk Gücü Rüsselsheim baut mit 6:1 A‑Liga‑Führung aus

Nachdem bereits seit längerem feststeht, dass Theo Symeonakis in der neuen Saison von Hellas zum TV Haßloch wechselt, hat sich der Trainer vergangene Woche vorzeitig verabschiedet. "Damit Hellas die Mannschaft schon jetzt neu aufbauen kann", so Symeonakis. Das Coaching übernehmen bis zum Rundenende Enzo Bongiorno und Georgios Karakasidis. Bongiorno sah trotz vieler Ausfälle "ein starkes Spiel" seiner Mannschaft gegen Mörfelden. "Sie hat Charakter gezeigt." Einen 2:3-Rückstand konnte Hellas ausgleichen und traf kurz vor Schluss durch Spiros Velitsianos und Efe Bayraktaroglu zum Sieg.