A-liga: Türk Gücü Rüsselsheim baut Führung aus

Kreis Groß-Gerau. Tabellenführung ausgebaut: Vor rund 200 Zuschauern gewannen die Fußballer von Türk Gücü Rüsselsheim das Spitzenspiel in der A-Liga gegen Concordia Gernsheim mit 2:0 und haben nun sechs Punkte Vorsprung. Da die Verfolgerduelle unentschieden ausgingen, blieb Gernsheim aber der zweite Platz erhalten.
"Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung", betonte Özden Celik. Nur bei der Chancenverwertung hätte sich der Türk-Coach mehr Effektivität gewünscht. In der zweiten Halbzeit traf Luca Götz die Latte, Joel Trbojevic den Pfosten. Trbojevic schoss zwei weitere Male knapp daneben.
So wäre den Gernsheimern, bei denen Stürmer Pascal Sattler zur Halbzeit verletzt raus musste, am Ende durch Marcel Eckhardt fast noch der Ausgleich gelungen. Doch Türk-Keeper Gustavo da Silva hielt stark. Und Trbojevic erhöhte noch auf 2:0. "Wir haben nach vorne zuwenig gemacht. Aber wir haben vor allem in der ersten Halbzeit taktisch sehr gut agiert", fand Concordia-Coach Hamza Elezovic.
Auch wenn Mörfelden nach zweimaliger Führung noch das 2:2 fing, wobei Mathias Aurelio aus 30 Metern in den Winkel ein Traumtor zum 1:0 glückte, sah Trainer Saha Maau nach der hohen Niederlage in Nauheim „eine gute Reaktion“. Allerdings haderte er mit dem Schiri: "Er hätte mehrmals Elfmeter für uns geben können."
"Das war sehr bitter. Wir hätten eigentlich klar gewinnen müssen, aber mit der letzten Aktion kriegen wir noch das 2:2", ärgerte sich VfB-Spielertrainer Fatih Baser vor gut 100 Zuschauern über den ersten Punktverlust zuhause. Trotz Unterzahl erzielte Julian Staiger noch den Nauheimer Ausgleich. "Mit dem Punkt können wir gut leben", freute sich SV-Spielertrainer Alex Stumm, der selbst nach Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah, riesig über das späte Kopfballtor.
Bei Bischofsheim sprach Vorstandsmitglied Frank Schock von einem "ganz schweren Arbeitssieg gegen eine super disziplinierte Mannschaft von Klein-Gerau, die den Ausgleich verdient hätte". Doch bewies Trainer Florian Bernard ein glückliches Händchen mit der Einwechslung von Dersim Kanko, der kurz nach dem Ausgleich der Gäste mit seiner ersten Ballberührung noch zum 3:2 traf.
Opel hatte das Kellerduell "90 Minuten im Griff", wie Trainer Özkan Alik meinte. "Wir haben gut verteidigt." Doch das Siegtor fiel durch Ricardo Schuhmann erst recht spät. "Dabei hätten wir zur Pause schon 2:0 oder 3:0 führen können und hatten in der zweiten Halbzeit noch zwei Lattentreffer."
"Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden, in der zweiten hat vieles nicht mehr gut geklappt. Aber Hauptsache, wir haben gewonnen", betonte Hillal-Coach Samir Blaut, der momentan mit vielen Ausfällen zu kämpfen hat. Am Ende konnte seine Elf einen gefährlichen Schuss von Bauschheim noch an die Latte lenken.
"In der ersten Viertelstunde waren wir besser. Dann kriegen wir zwei Elfmeter und liegen zur Pause 0:5 hinten, aber wir haben Moral gezeigt und noch sehr gut dagegen gehalten", sah Selvin Golos seine Bischofsheimer stark bis auf ein Tor herankommen. Serhii Diachuk gelang dabei ein Hattrick.
Erstmals von Predrag Prodanovic gecoacht und mit Zweitmannschafts- und Nachwuchsspielern verstärkt, konnte RW III mit dem dritten Saisonsieg den Relegationspatz verlassen. "Wir hatten das Spiel über lange Phasen in der Hand", freute sich Prodanovic über viele Chancen. Überschattet wurde der Erfolg aber durch eine schwere Knieverletzung von Maxim Akulof zu Beginn mit 20 Minuten Unterbrechung.