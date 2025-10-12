A-liga: Türk Gücü Rüsselsheim baut Führung aus

"Das war sehr bitter. Wir hätten eigentlich klar gewinnen müssen, aber mit der letzten Aktion kriegen wir noch das 2:2", ärgerte sich VfB-Spielertrainer Fatih Baser vor gut 100 Zuschauern über den ersten Punktverlust zuhause. Trotz Unterzahl erzielte Julian Staiger noch den Nauheimer Ausgleich. "Mit dem Punkt können wir gut leben", freute sich SV-Spielertrainer Alex Stumm, der selbst nach Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah, riesig über das späte Kopfballtor.