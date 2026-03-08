A-Liga: Türk Gücü mit Torfestival

Kantersieg: Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt kam in der Kreisliga A zu einem 9:0-Erfolg gegen den FCA Darmstadt II. – Foto: mara wolf (Archiv)

Darmstadt . Mit einem 9:0 (4:0)-Torfestival über den FCA Darmstadt II baute Tabellenführer Türk Gücü Darmstadt seinen Vorsprung in der Kreisliga A Darmstadt auf Verfolger FC Ober-Ramstadt (2:3 gegen Croatia Griesheim) auf sechs Punkte aus. Für die Treffer sorgten Aghoulad (1., 5., 79.), Mustefa (15., 29.), Bilgin (53.), Cihat Cakmak (48., 56.) und Aykir (89.). Die Rote Karte nach einem Handspiel gegen Muhammed Cakmak (37.) hatte keine Auswirkungen auf die Begegnung. „Unser Sieg hätte noch deutlicher ausfallen können“, so Bülent Uzuncay, Sportlicher Leiter von Türk Gücü.