Allgemeines

A-Liga: Türk Gücü mit Torfestival

Spitzenreiter baut Tabellenführung aus

von Stephan Stähler · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Kantersieg: Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt kam in der Kreisliga A zu einem 9:0-Erfolg gegen den FCA Darmstadt II.
Kantersieg: Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt kam in der Kreisliga A zu einem 9:0-Erfolg gegen den FCA Darmstadt II. – Foto: mara wolf (Archiv)

Darmstadt . Mit einem 9:0 (4:0)-Torfestival über den FCA Darmstadt II baute Tabellenführer Türk Gücü Darmstadt seinen Vorsprung in der Kreisliga A Darmstadt auf Verfolger FC Ober-Ramstadt (2:3 gegen Croatia Griesheim) auf sechs Punkte aus. Für die Treffer sorgten Aghoulad (1., 5., 79.), Mustefa (15., 29.), Bilgin (53.), Cihat Cakmak (48., 56.) und Aykir (89.). Die Rote Karte nach einem Handspiel gegen Muhammed Cakmak (37.) hatte keine Auswirkungen auf die Begegnung. „Unser Sieg hätte noch deutlicher ausfallen können“, so Bülent Uzuncay, Sportlicher Leiter von Türk Gücü.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 15:30 Uhr
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
9
0
Abpfiff

Hier sind die weiteren Ergebnisse:

Heute, 15:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
7
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
2
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
4
6
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
SG Modau
SG ModauSG Modau II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
4
2
Abpfiff