A-Liga: Türk Gücü macht Aufstieg perfekt

Over-Ramstadt. Mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg beim FC Ober-Ramstadt sichert sich der 2017 gegründete SC Türk Gücü Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt vorzeitig die Meisterschaft und steigt erstmals in der Vereinsgeschichte in die Kreisoberliga auf.
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Vor 300 Zuschauern war der Aufsteiger die bessere Mannschaft, verpasste aber eine sichere Führung. Die beiden Treffer vor der Pause erzielten Can Bilgin (5.) sowie ein Eigentor durch Özer Kargin (32.), während Ober-Ramstadt durch Samir El Fahfouhy (38./Foulelfmeter) verkürzte. Durch den 3:1-Erfolg von FTG Pfungstadt gegen TSG Wixhausen ist das Rennen um den zweiten Rang wieder offen. Eine Relegation um den Abstieg wird in diesem Jahr erneut nicht stattfinden.
SG Ueberau steht dicht vor der Meisterschaft
Mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg beim Dritten Germania Ober-Roden II steht die SG Ueberau unmittelbar vor dem Aufstieg in die Kreisoberliga. Da Verfolger Viktoria Dieburg (1:3 gegen TSV Richen) erneut nicht siegte, beträgt der Vorsprung des Tabellenführers nunmehr sieben Punkte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzte sich Ueberau nach der Pause durch Treffer von Sebastian Kurz (63.), Sidar Secen (66.) und Baris Can Kiraz (88.) verdient durch und steht dicht vor der Meisterschaft.
Viktoria Dieburg – TSV Richen 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Röttgerding (26.), 0:2 Machado (38.), 1:2 Vogt (71.), 1:3 Zeitler (72.).
SV Münster II – FSV Spachbrücken 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Buysch (17.), 2:0 popil (19.), 2:1 Streit (22.), 3:1 Mahr (24.), 4:1 Popolö (73.), 5:1 Kaya (76.).
FC Viktoria Schaafheim – SV Sickenhofen 4:3 (2.2). Tore: 0:1 Scheuermann (8.), 1:1 Albrecht (9.), 2:1 Geiß (15.), 2:2 Scheuermann (39.), 3:2 Fey (73.), 4:2 Geiß (89.), 4:3 Coppola (90.).
FSV Groß-Zimmern – Spvgg Groß-Umstadt 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Bagatur (26.), 1:1 Edward (35.), 1:2 Lüder (61.), 1:3 Andreozzi (86.).
SC Hassia Dieburg II – SV Heubach 5:5 (2.2). Tore: 0:1 Machado (10.), 1:1 Gampe (19.), 2:1 Kern (21.), 2:2 Machado (45.), 2:3 Pliakas (65.), 3:3 Euler (71.), 4:3 Kuhl (73.), 4:4 Pliakas (83.), 4:5 Machado (86.), 5:5 Müller (90.).