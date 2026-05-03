A-Liga: Türk Gücü macht Aufstieg perfekt Ein 2:1-Erfolg reicht Türk Gücü Darmstadt zur vorzeitigen Meisterschaft in der A-Liga +++ Auch die SG Ueberau steht vor dem Aufstieg, da Konkurrent Viktoria Dieburg Federn lässt von Stephan Stähler · Heute, 21:32 Uhr · 0 Leser

Der SC Türk Gücü Darmstadt spielt somit nächste Saison in der Kreisoberliga. – Foto: mara wolf

Over-Ramstadt. Mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg beim FC Ober-Ramstadt sichert sich der 2017 gegründete SC Türk Gücü Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt vorzeitig die Meisterschaft und steigt erstmals in der Vereinsgeschichte in die Kreisoberliga auf.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FC Ober-Ramstadt Ober-Ramst. SC Türk Gücü Darmstadt SC Türk Gücü 1 2 Abpfiff Vor 300 Zuschauern war der Aufsteiger die bessere Mannschaft, verpasste aber eine sichere Führung. Die beiden Treffer vor der Pause erzielten Can Bilgin (5.) sowie ein Eigentor durch Özer Kargin (32.), während Ober-Ramstadt durch Samir El Fahfouhy (38./Foulelfmeter) verkürzte. Durch den 3:1-Erfolg von FTG Pfungstadt gegen TSG Wixhausen ist das Rennen um den zweiten Rang wieder offen. Eine Relegation um den Abstieg wird in diesem Jahr erneut nicht stattfinden.