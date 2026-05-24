A-Liga: Türk Gücü hat nach der Pause mehr zu bieten

Aus 1:2 wird ein 4:2: Türk Gücü Darmstadt kam in der A-Liga Darmstadt noch zu einem Sieg bei GW Darmstadt. – Foto: mara wolf

Darmstadt. Mit einem 4:2 (1:2) bei GW Darmstadt sicherte sich Meister Türk Gücü Darmstadt im einzigen Spiel der Kreisliga A Darmstadt über Pfingsten den 24. Saisonerfolg und bleibt das beste Auswärtsteam.

Zu Beginn der Partie zeigten sich Hausherren aktiver und führten durch Denis Schaffner (19.) und Edis Skaljic (38.) verdient, ehe sich der Tabellenführer auf seine Qualitäten besann und durch Ahmad Alghabbash (39.) verkürzte. Im zweiten Abschnitt hatte Türk Gücü mehr zuzusetzen und sicherte sich durch Treffer von Can Bilgin (84./90.+3) und Chrush Hamidar (80.) den Dreier.

Rückschlag für Richen im Abstiegskampf

Im Rennen um den Relegationsrang kämpfen am letzten Spieltag am kommenden Wochenende mit dem FC Ober-Ramstadt (56 Punkte), der FTG Pfungstadt (54), der SKG Roßdorf und der TSG Wixhausen (beide 53) noch vier Teams um den zweiten Rang. Da Ober-Ramstadt und Wixhausen im direkten Vergleich aufeinandertreffen, könnte Pfungstadt der lachende Dritte sein. Einen zweiten Absteiger wird es neben dem FC Alsbach II (Rückzug) nicht geben.

Mit einer 0:4 (0:3)-Heimniederlage gegen Hassia Dieburg II musste der TSV Richen in der A-Liga Dieburg im Abstiegskampf einen Rückschlag hinnehmen. Bereits zur Pause war die Partie bei drei Treffern von Leonard Cassier (8., 16., 27.) zugunsten der Dieburger entschieden. Für den Endstand sorgte Niklas Mayer (88.). Richen zeigte über 90 Minuten großen Kampf, konnte aber nach der Pause trotz Chancenplus die Partie nicht mehr drehen. Die SG Klingen und Viktoria Klein-Zimmern stehen als Absteiger bereits fest. As Aufsteiger kommen Kickers Hergershausen und der SV Groß-Bieberau II sowie Viktoria Urberach und der TSV Lengfeld (beide Rückzug aus der Kreisoberliga) dazu. Der FSV Spachbrücken und Richen ermitteln im direkten Duell den dritten Absteiger.

Viktoria Schaafheim – SV Heubach 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Nowak (13.), 1:1 Kreher (23./Eigentor), 2:1 Kurz (55.), 3:1 Nowak (71.), 4:1 Kurz (84.), 4:2 Weber (88.).

SG Klingen – SV Münster II 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Hubinsky (49.), 2:0 Barzantny (54.), 3:0 Niedermaier (63.), 3:1 Naim (90.+4).

SG Ueberau – TSV Klein-Umstadt 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Marques (58.), 1:1 Kurz (61.)





