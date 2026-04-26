A-Liga: Türk Gücü fehlt noch ein Sieg

Der SC Türk Gücü Darmstadt steht dicht vor dem Aufstieg in die Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. (Symbolfoto) Foto: Nick Potts/Press Association/dpa

Darmstadt.. Mit einem 5:1 (2:0)-Erfolg über die SKG Roßdorf steht der SC Türk Gücü Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt kurz vor der Meisterschaft. Das Team zeigte eine starke Leistung und verdiente sich den Sieg auch in der Höhe. Furkan Bilgin (31./38.) war vor der Pause erfolgreich. Nach der Pause erzielten erneut Bilgin (72./81.) und Firat Uzun (77.) die Treffer, während Ben Hergesell (69.) für Roßdorf traf. Mit einem Sieg am nächsten Sonntag beim FC Ober-Ramstadt kann Türk Gücü Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt machen.