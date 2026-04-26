 2026-04-23T13:43:33.969Z

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A-Liga: Türk Gücü fehlt noch ein Sieg

In der A-Liga Darmstadt kann Türk Gücü Darmstadt mit einem Sieg am nächsten Sonntag beim FC Ober-Ramstadt Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt machen.

von Stephan St�hler · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der SC Türk Gücü Darmstadt steht dicht vor dem Aufstieg in die Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. (Symbolfoto) Foto: Nick Potts/Press Association/dpa
Der SC Türk Gücü Darmstadt steht dicht vor dem Aufstieg in die Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. (Symbolfoto) Foto: Nick Potts/Press Association/dpa

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Kreisliga A Darmstadt
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II
Wixhausen

Darmstadt.. Mit einem 5:1 (2:0)-Erfolg über die SKG Roßdorf steht der SC Türk Gücü Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt kurz vor der Meisterschaft. Das Team zeigte eine starke Leistung und verdiente sich den Sieg auch in der Höhe. Furkan Bilgin (31./38.) war vor der Pause erfolgreich. Nach der Pause erzielten erneut Bilgin (72./81.) und Firat Uzun (77.) die Treffer, während Ben Hergesell (69.) für Roßdorf traf. Mit einem Sieg am nächsten Sonntag beim FC Ober-Ramstadt kann Türk Gücü Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt machen.

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Heute, 15:00 Uhr
SG Modau
SG ModauSG Modau II
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
2
6
Abpfiff

Im Kampf um Platz zwei hat auch wieder die FTG Pfungstadt (6:2 bei SG Modau II) gute Chancen, da TSG Wixhausen (1:2 gegen SV Croatia Greisheikm) und FC Ober-Ramstadt (2:2 bei TSG Messel) patzten.

Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Spieltext Wixhausen - SV Croatia

Spieltext Nd.-Ramstadt - Griesheim II

Spieltext Ob.-Beerbach - 1. FCA II

Spieltext TSG Messel - Ober-Ramst.

Spieltext SC Türk Gücü - SKG Roßdorf

Spieltext SV Traisa II - FC Alsbach II