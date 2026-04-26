A-Liga: Türk Gücü fehlt noch ein Sieg

Darmstadt.. Mit einem 5:1 (2:0)-Erfolg über die SKG Roßdorf steht der SC Türk Gücü Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt kurz vor der Meisterschaft. Das Team zeigte eine starke Leistung und verdiente sich den Sieg auch in der Höhe. Furkan Bilgin (31./38.) war vor der Pause erfolgreich. Nach der Pause erzielten erneut Bilgin (72./81.) und Firat Uzun (77.) die Treffer, während Ben Hergesell (69.) für Roßdorf traf. Mit einem Sieg am nächsten Sonntag beim FC Ober-Ramstadt kann Türk Gücü Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt machen.
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Im Kampf um Platz zwei hat auch wieder die FTG Pfungstadt (6:2 bei SG Modau II) gute Chancen, da TSG Wixhausen (1:2 gegen SV Croatia Greisheikm) und FC Ober-Ramstadt (2:2 bei TSG Messel) patzten.
Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick:
Spieltext Wixhausen - SV Croatia
Spieltext Nd.-Ramstadt - Griesheim II
Spieltext Ob.-Beerbach - 1. FCA II
Spieltext TSG Messel - Ober-Ramst.
Spieltext SC Türk Gücü - SKG Roßdorf
Spieltext SV Traisa II - FC Alsbach II