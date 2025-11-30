A-Liga: Türk Gücü bleibt mit 5:1 Spitzenreiter

Darmstadt. Mit einem 5:1 (3:0)-Erfolg beim TSV Nieder-Ramstadt bleibt der SC Türk Gücü Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt Spitzenreiter und erster Anwärter auf den Aufstieg in die Kreisoberliga. Mit drei Treffern in den ersten 45 Minuten sorgten die Darmstädter früh für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel war der Tabellenführer das überlegene Team, konnte aber nur noch zwei Treffer erzielen. Nach dem Einzug in das Kreispokal-Halbfinale war diese Partie ein gelungener Jahresabschluss für den Club.