 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
In der A-Liga Darmstadt geht Türk Gücü als Spitzenreiter in die Winterpause. Foto: red
In der A-Liga Darmstadt geht Türk Gücü als Spitzenreiter in die Winterpause. Foto: red

A-Liga: Türk Gücü bleibt mit 5:1 Spitzenreiter

Auch die Verfolger sind in Torlaune +++ Torfestival in Roßdorf

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Darmstadt
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II
Wixhausen

Darmstadt. Mit einem 5:1 (3:0)-Erfolg beim TSV Nieder-Ramstadt bleibt der SC Türk Gücü Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt Spitzenreiter und erster Anwärter auf den Aufstieg in die Kreisoberliga. Mit drei Treffern in den ersten 45 Minuten sorgten die Darmstädter früh für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel war der Tabellenführer das überlegene Team, konnte aber nur noch zwei Treffer erzielen. Nach dem Einzug in das Kreispokal-Halbfinale war diese Partie ein gelungener Jahresabschluss für den Club.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
1
5
Abpfiff

Tore: 0:1 Furkan Bilgin (9.), 0:2, 0:3 Sevim (20.), 1:3 Fuhrmann (82.), 1:4, 1:5 Karaca (87., 90.).

SKG Roßdorf – SV Croatia Griesheim 3:4 (1:3). Tore: 0:1, 1:2, 2:4 Eurich (1., 23., 70.), 1:1 Ossable (22.), 1:3 Camdzic (45.+1), 2:3 Hergesell (53.), 3:4 De Falviis (90.).

SC Viktoria Griesheim II – FC Ober Ramstadt 0:5 (0:1). Tore: 0:1, 0:3, 0:4 Kilic (27., 83., 85.). 0:2 Memolla (51.), 0:5 Caglar (90.+3).

SG Modau II – SV Traisa II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Blachutzik (32.), 2:0, 4.0 Henschke (45., 65.), 3:0 Schwerer (49.), 5:0 Halm (85./Foulelfmeter).

Die Partie TSG Wixhausen gegen GW Darmstadt konnte aufgrund der Platzverhältnisse nicht stattfinden.

Aufrufe: 030.11.2025, 21:00 Uhr
Stephan St�hlerAutor