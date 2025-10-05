A-Liga: Türk Gücü bleibt an der Spitze

Türk Gücü Darmstadt verteidigt die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Darmstadt. Foto: Uli Deck/dpa

Darmstadt. Mit einem 5:1-Erfolg bei der SKG Roßdorf bleibt der SC Türk Gücü Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze.

In der ersten Halbzeit hatte der Tabellenführer bei Regen auf dem tiefen Rasenplatz Schwierigkeiten. "In der zweiten Halbzeit lief unser Spiel und wir waren klar überlegen und hätten noch höher gewinnen können", zeigte sich Bülent Uzuncay, Sportlicher Leiter der Darmstädter zufrieden. Während Tim Voltz (5.) die Führung für Roßdorf erzielte, waren Nebil Abdulhay Mustefa (65./83.) Aldin Kalic (10.), Furkan Bilign (59.) und Murat Sevim (85.) für den Sieger erfolgreich Heute, 15:00 Uhr FC Ober-Ramstadt Ober-Ramst. TSG Messel TSG Messel 1 0 Abpfiff

Tor: El Fahfouhy (42.)

Tore: 1:0 Hraster (18.), 1:1 Eckert (36./Foulelfmeter), 2.1 Eurich (41.), 2:2 Mohsin (90).

Tore: 0:1 Wontke (7.), 0:2 Hentschke (44.), 1:2 De Nuccio (56./Foulelfmeter). [ADVERT-RECTANGLE

Tore: 0:1, 0:3 Heimpold (5., 59.), 0:2 Kliefken (21.).

Tore: 1:0 Egri (45.), 1:1, 4:2 Heine (66., 90.+1), 2:1 Minty (70.), 3:1 Derin (85.), 4:1 Inis (88.). Heute, 15:00 Uhr SG Ueberau SG Ueberau SV Heubach 1920 SV Heubach 4 2 Abpfiff Mit einem 4:2 (3:2)-Erfolg über den SV Heubach bleibt die SG Ueberau in der A-Liga Dieburg weiterhin im Aufstiegsrennen, wo die Konkurrenten Germania Ober-Roden und TSV Klein-Umstadt ebenfalls 22 Punkte haben. Ueberau bestimmte die Partie und setzte sich nach Treffern von Sidar Segen (10., 26., 55.) und Finn Schütz (38.) bei den Gegentreffern von Jonas Weber (15.) und Karsten Luft (32.) verdient durch.

Tore: 1:0 Pöppe (6.), 2:0, 6:1 Marques (26., 53.), 3:0 Qamar (29.), 4:0 Bott (30.), 4:1 Schütz (43./Foulelfmeter), 5:1 De Waal (49.), 6:2 Cherrat (65.), 7:2 Strauss (90.). Gelb-Rote Karte: Tiago Marinho Machado (78./Richen). Heute, 15:00 Uhr FSV Groß-Zimmern Groß-Zimmern SG Klingen SG Klingen 4 1 Tore: 0:1 Gülbas (47.), 1:1 Bravic (55.), 2:1, 4:1 Nacar (63., 88.), 3:1 Dalatsis (67.).

Tore: 1:0 Ekici (49.), 1:1 Kern (70.).