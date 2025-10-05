 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Türk Gücü Darmstadt verteidigt die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Darmstadt. Foto: Uli Deck/dpa
Türk Gücü Darmstadt verteidigt die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Darmstadt. Foto: Uli Deck/dpa

A-Liga: Türk Gücü bleibt an der Spitze

Darmstädter trotzen Roßdorf und Wetter +++ SG Ueberau bleibt im Aufstiegsrennen

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Darmstadt
Kreisliga A Dieburg
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II

Darmstadt. Mit einem 5:1-Erfolg bei der SKG Roßdorf bleibt der SC Türk Gücü Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Gestern, 15:00 Uhr
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
1
5
Abpfiff

In der ersten Halbzeit hatte der Tabellenführer bei Regen auf dem tiefen Rasenplatz Schwierigkeiten. "In der zweiten Halbzeit lief unser Spiel und wir waren klar überlegen und hätten noch höher gewinnen können", zeigte sich Bülent Uzuncay, Sportlicher Leiter der Darmstädter zufrieden. Während Tim Voltz (5.) die Führung für Roßdorf erzielte, waren Nebil Abdulhay Mustefa (65./83.) Aldin Kalic (10.), Furkan Bilign (59.) und Murat Sevim (85.) für den Sieger erfolgreich

Heute, 15:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
1
0
Abpfiff

Tor: El Fahfouhy (42.)

Heute, 15:00 Uhr
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
2
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Hraster (18.), 1:1 Eckert (36./Foulelfmeter), 2.1 Eurich (41.), 2:2 Mohsin (90).

Heute, 15:00 Uhr
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
SG Modau
SG ModauSG Modau II
1
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Wontke (7.), 0:2 Hentschke (44.), 1:2 De Nuccio (56./Foulelfmeter).

[ADVERT-RECTANGLE

Heute, 12:30 Uhr
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
0
3
Abpfiff

Tore: 0:1, 0:3 Heimpold (5., 59.), 0:2 Kliefken (21.).

Heute, 13:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
4
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Egri (45.), 1:1, 4:2 Heine (66., 90.+1), 2:1 Minty (70.), 3:1 Derin (85.), 4:1 Inis (88.).

Heute, 15:00 Uhr
SG Ueberau
SG UeberauSG Ueberau
SV Heubach 1920
SV Heubach 1920SV Heubach
4
2
Abpfiff

Mit einem 4:2 (3:2)-Erfolg über den SV Heubach bleibt die SG Ueberau in der A-Liga Dieburg weiterhin im Aufstiegsrennen, wo die Konkurrenten Germania Ober-Roden und TSV Klein-Umstadt ebenfalls 22 Punkte haben. Ueberau bestimmte die Partie und setzte sich nach Treffern von Sidar Segen (10., 26., 55.) und Finn Schütz (38.) bei den Gegentreffern von Jonas Weber (15.) und Karsten Luft (32.) verdient durch.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Klein-Umstadt
TSV Klein-UmstadtKl.-Umstadt
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
7
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Pöppe (6.), 2:0, 6:1 Marques (26., 53.), 3:0 Qamar (29.), 4:0 Bott (30.), 4:1 Schütz (43./Foulelfmeter), 5:1 De Waal (49.), 6:2 Cherrat (65.), 7:2 Strauss (90.). Gelb-Rote Karte: Tiago Marinho Machado (78./Richen).

Heute, 15:00 Uhr
FSV Groß-Zimmern
FSV Groß-ZimmernGroß-Zimmern
SG Klingen
SG KlingenSG Klingen
4
1

Tore: 0:1 Gülbas (47.), 1:1 Bravic (55.), 2:1, 4:1 Nacar (63., 88.), 3:1 Dalatsis (67.).

Heute, 13:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster II
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia II
1
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Ekici (49.), 1:1 Kern (70.).

Heute, 13:00 Uhr
Germania Ober-Roden
Germania Ober-RodenOber-Roden II
SV 58 Sickenhofen
SV 58 SickenhofenSickenhofen
2
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Babic (48.), 1:1 Aydin (66.), 2:1 Zummack (90.+1), 2:2 Almeida (90.+5).



Aufrufe: 05.10.2025, 21:00 Uhr
Stephan StählerAutor