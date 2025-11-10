A-Liga: Türk Gücü baut Vorsprung munter aus

Müssen sich mit einem 0:0-Unentschieden zufriedengeben: Sascha Nico Malinowski (Mitte) und die SKV Mörfelden, hier gegen Alper Eren (links) von der SSV Raunheim. Foto: André Dziemballa

Kreis Groß-Gerau. Türk Gücü Rüsselsheim hat nach einem 6:0 bei den Sportfreunden Bischofsheim schon zwölf Punkte Vorsprung an der Spitze der A-Liga. Die Verfolger aus Gernsheim und Mörfelden gaben jeweils Punkte ab. Hellas hatte spielfrei. So konnte der SV Nauheim mit einem Last-Minute-Sieg über Trebur-Astheim zu den Top Vier aufschließen.

Wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls wird Klein-Gerau, Trebur-Astheim, der SSV Raunheim und den Sportfreunden ein Punkt abgezogen.

Lange sah es nicht nach einem klaren Ergebnis aus. „Wir haben 70 Minuten gut dagegen gehalten und waren in der ersten Halbzeit trotz der frühen 1:0-Führung von Türk gleichauf“, hob Selvin Golos, Vorsitzender der Sportfreunde, hervor. „Aber mit dem 0:3 sind wir eingeknickt.“ Auch Türk-Coach Özden Celik fand: „Bischofsheim hat gut gespielt. Wir hatten nicht viele Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Aber nach hinten raus waren wir konditionell besser.“ In den letzten 20 Minuten gelangen Türk Gücü noch vier Treffer. Tore: 0:1 Koc, 0:2 El Hamdaoui, 0:3 Baytemür, 0:4 Trbojevic, 0:5 Koc, 0:6 El Hamdaoui. RW Walldorf III nun schon fünf Spiele ungeschlagen

„Wir waren dezimiert, haben aber kaum etwas zugelassen und eine Chance nach der anderen erarbeitet“, freute sich RWW-Coach Predrag Prodanovic über einen feinen Auftritt seiner Mannschaft, die nun seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Mit dem Doppelschlag zum 4:1 war die Partie entschieden. Alexander Likakis glänzte mit drei Assists. Bei einem Pfostentreffer verpasste er nur knapp selbst ein Tor. Auch Shuto Miyazawa hatte noch Aluminium getroffen. Concordia-Coach Hamza Elezovic erkannte die Niederlage neidlos an: „Rot-Weiß hat überragend gespielt und verdient gewonnen. Das war ein Topspiel in der A-Liga. Wir haben leider unsere Chancen nicht nutzen können.“ Tore: 1:0 Miyazawa (22.), 1:1 Eckhardt (27.), 2:1 Izumi (39.), 3:1 Kiss (67.), 4:1 Jordan (69.), 4:2 Eckhardt (71.).

SKV-Coach Saha Maau sah „kein gutes Spiel von beiden Mannschaften“ und meinte: „Raunheim hatte in der ersten Halbzeit etwas mehr Kontrolle. In der zweiten gab es dann keine richtige Torchance mehr auf beiden Seiten. Bei uns haben wieder fünf Stammspieler gefehlt. Aber unabhängig davon, war das zu wenig.“ Rot: Kadi (SSV/79.), Aurelio (SKV/80.). Neuberger schenkt Ginsheim mit Dreierpack den Sieg

Nach dem frühen 1:0 hätte Younes Akodad auch das 2:0 machen können für Ginsheim. „Stattdessen fangen wir ein Standardtor“, ärgerte sich Spielertrainer Fatih Baser und musste sein Team mit einer deutlichen Halbzeitansprache wach rütteln. Konnten die gut kämpfenden Bauschheimer noch mal per Strafstoß zum 2:2 ausgleichen, lief der eingewechselte Ben Neuberger beim VfB dann mit einem Hattrick zu Hochform auf. Eren Toraman lieferte zwei Torvorlagen. Tore: 1:0 Akodad (6.), 1:1 Huuhtanen (33.), 2:1 Neuberger (48.), 2:2 Boukraa (56. FE), 3:2, 4:2, 5:2 Neuberger (69., 89., 90.).

Mit der letzten Aktion schoss Pascal Deanovic die Gastgeber noch zum Sieg. Dabei hatten sie schon früh 2:0 geführt, kassierten jedoch bis zur Pause zwei Tore. „In der zweiten Halbzeit wurde es dann hitzig“, meinte SV-Coach Alex Stumm, der aber nach einer Roten Karte für den Gegner (82.) noch jubeln konnte. Kapitän Julian Staiger steht allerdings künftig nicht mehr zur Verfügung, wie Stumm bedauert. „Er ist nach München gezogen.“ Tore: 1:0 Deanovic (13.), 2:0 Sauder (15.), 2:1 Dörr (20.), 2:2 Förster (36.), 3:2 Deanovic (90.+4). Rot: Traupel (SG/82.).

„Wir mussten viermal verletzungsbedingt wechseln“, beklagte Hillal-Coach Samir Blaut viele Ausfälle im Spiel. „Am Anfang haben wir gute Chancen nicht genutzt. Dann macht Leeheim aus 20, 25 Metern das 1:0 und kontert uns zum 2:0 aus. Nach einem Torwartfehler zum 3:0 haben wir keinen Zugriff mehr gefunden.“ Tore: 0:1 Krieg (22.), 0:2 Hammann (32.), 0:3 Thorsten Steinmetz (55.), 0:4 Pasha (79.). „Ganz enge Kiste“ zwischen SV 07 und SC Opel