Vorsprung ausgebaut: Türk Gücü Darmstadt geht als Spitzenreiter in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga A und hat nun sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa
A-Liga: Türk Gücü baut Vorsprung aus

Darmstädter nun sechs Punkte voraus +++ Kein Sieger im Dieburger Topspiel in Ueberau

Darmstadt. Dank des 4:1-Erfolges beim SV Traisa II schloss Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt die Hinrunde in der Kreisliga A Darmstadt mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Ober-Ramstadt (30 Punkte/2:3 bei der TSG Wixhausen) ab. Bei einem Gegentreffer von Yasin Rahdar (24.) sorgte Furkan Bilgin (4./45.+1) für die Pausenführung des Tabellenführers. Nach der Pause waren die Darmstädter das überlegene Team und setzten sich nach Treffern von Murat Sevim (57.) und Noah Abraham (83.) durch. In den zweiten 45 Minuten verpasste der Meisterschaftsfavorit einen deutlicheren Sieg.

Mit einem 2:2-Unentschieden gegen den Tabellendritten Viktoria Dieburg beendet die SG Ueberau die Hinrunde in der A-Liga Dieburg auf dem ersten Rang. Durch die Treffer von Imran Arshad (8.) und Finn Schütz (17.) führte der Spitzenreiter bereits mit 2:0, ehe Hasan Salo (20./56.) für Dieburg noch ausgleichen konnte. Für die Rückrunde ist Spannung garantiert, da die ersten drei Teams (Germania Ober-Roden ist Zweiter) nur durch zwei Punkte getrennt sind.

Heute, 14:30 Uhr
SG Ueberau
SG UeberauSG Ueberau
SV DJK Viktoria Dieburg
SV DJK Viktoria DieburgSV Dieburg
2
2
Abpfiff

Die weiteren Partien im Überblick:

Heute, 14:30 Uhr
FC Viktoria Schaafheim
FC Viktoria SchaafheimSchaafheim
FSV Groß-Zimmern
FSV Groß-ZimmernGroß-Zimmern
2
1

Heute, 12:30 Uhr
Germania Ober-Roden
Germania Ober-RodenOber-Roden II
TSV Klein-Umstadt
TSV Klein-UmstadtKl.-Umstadt
1
1
Abpfiff

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
SV 58 Sickenhofen
SV 58 SickenhofenSickenhofen
Viktoria Klein-Zimmern
Viktoria Klein-ZimmernKl.-Zimmern
3
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SpVgg Groß-Umstadt
SpVgg Groß-UmstadtSpVgg 1928
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster II
6
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SG Klingen
SG KlingenSG Klingen
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia II
2
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
FSV Spachbrücken
FSV SpachbrückenSpachbrücken
1
5
Abpfiff



