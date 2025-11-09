A-Liga: Türk Gücü baut Vorsprung aus

Darmstadt. Dank des 4:1-Erfolges beim SV Traisa II schloss Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt die Hinrunde in der Kreisliga A Darmstadt mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Ober-Ramstadt (30 Punkte/2:3 bei der TSG Wixhausen) ab. Bei einem Gegentreffer von Yasin Rahdar (24.) sorgte Furkan Bilgin (4./45.+1) für die Pausenführung des Tabellenführers. Nach der Pause waren die Darmstädter das überlegene Team und setzten sich nach Treffern von Murat Sevim (57.) und Noah Abraham (83.) durch. In den zweiten 45 Minuten verpasste der Meisterschaftsfavorit einen deutlicheren Sieg.

Mit einem 2:2-Unentschieden gegen den Tabellendritten Viktoria Dieburg beendet die SG Ueberau die Hinrunde in der A-Liga Dieburg auf dem ersten Rang. Durch die Treffer von Imran Arshad (8.) und Finn Schütz (17.) führte der Spitzenreiter bereits mit 2:0, ehe Hasan Salo (20./56.) für Dieburg noch ausgleichen konnte. Für die Rückrunde ist Spannung garantiert, da die ersten drei Teams (Germania Ober-Roden ist Zweiter) nur durch zwei Punkte getrennt sind.