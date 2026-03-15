 2026-03-13T07:45:35.464Z

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A-Liga: Türk Gücü baut Tabellenführung aus

Grün-Weiss Darmstadt landet Befreiungsschlag +++ Ober-Ramstadt bleibt oben dran

von Stephan St�hler · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Grün-Weiss Darmstadt hat nach dem Auswärtssieg beim 1. FCA 04 Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt die Abstiegsränge verlassen. (Symbolbild) Foto: Joaquim Ferreira
Grün-Weiss Darmstadt hat nach dem Auswärtssieg beim 1. FCA 04 Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt die Abstiegsränge verlassen. (Symbolbild) Foto: Joaquim Ferreira

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Kreisliga A Darmstadt
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II
Wixhausen

Darmstadt. Mit einem 4:1 (2:0)-Erfolg beim 1. FCA 04 Darmstadt hat Grün-Weiss Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt die Abstiegsränge verlassen und an das Team aus Arheilgen übergeben. Die Darmstädter waren bereits vor der Pause die bessere Elf und führten durch Agatay (12) und Skaljic (26.). Nach dem Gegentreffer durch Bilal (52.) sorgten erneut Skaljic (53.) und Barakat (78.) für den sicheren Dreier. Das Team hat nun gute Chancen, die Abstiegsrelegation zu vermeiden. Griesheim dagegen belegt nun erstmals den vorletzten Rang und muss ernsthaft um ein weiteres Jahr in der A-Liga bangen.

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Heute, 13:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
1
6
Abpfiff

Hinter Spitzenreiter SC Türk Gücü Darmstadt (6:1 bei SC Viktoria Griesheim II) hat der FC Ober-Ramstadt (2:1 bei FTG Pfungstadt) die besten Chancen auf den Aufstieg in die Kreisoberliga.

Dieburg bleibt durch Sieg im Aufstiegsrennen

Mit einem sicheren 3:0-Erfolg beim SV Heubach bleibt Viktoria Dieburg im Rennen um den Aufstieg in die Kreisoberliga. Auf den spielfreien Spitzenreiter SG Ueberau konnte der Rückstand auf einen Zähler verkürzt werden. Nach dem frühen Führungstreffer durch Henri Vogt (4.) sorgte Toni Vogt (45.) für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Dieburg die Partie und sorgte durch Lang (67.) für den Endstand.

Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
1
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach II
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
-
-
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
SG Modau
SG ModauSG Modau II
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
0
0
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
1
4
Abpfiff