A-Liga: Türk Gücü baut Tabellenführung aus

Grün-Weiss Darmstadt hat nach dem Auswärtssieg beim 1. FCA 04 Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt die Abstiegsränge verlassen. (Symbolbild) Foto: Joaquim Ferreira

Darmstadt. Mit einem 4:1 (2:0)-Erfolg beim 1. FCA 04 Darmstadt hat Grün-Weiss Darmstadt in der Kreisliga A Darmstadt die Abstiegsränge verlassen und an das Team aus Arheilgen übergeben. Die Darmstädter waren bereits vor der Pause die bessere Elf und führten durch Agatay (12) und Skaljic (26.). Nach dem Gegentreffer durch Bilal (52.) sorgten erneut Skaljic (53.) und Barakat (78.) für den sicheren Dreier. Das Team hat nun gute Chancen, die Abstiegsrelegation zu vermeiden. Griesheim dagegen belegt nun erstmals den vorletzten Rang und muss ernsthaft um ein weiteres Jahr in der A-Liga bangen.

Hinter Spitzenreiter SC Türk Gücü Darmstadt (6:1 bei SC Viktoria Griesheim II) hat der FC Ober-Ramstadt (2:1 bei FTG Pfungstadt) die besten Chancen auf den Aufstieg in die Kreisoberliga.

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Dieburg bleibt durch Sieg im Aufstiegsrennen

Mit einem sicheren 3:0-Erfolg beim SV Heubach bleibt Viktoria Dieburg im Rennen um den Aufstieg in die Kreisoberliga. Auf den spielfreien Spitzenreiter SG Ueberau konnte der Rückstand auf einen Zähler verkürzt werden. Nach dem frühen Führungstreffer durch Henri Vogt (4.) sorgte Toni Vogt (45.) für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Dieburg die Partie und sorgte durch Lang (67.) für den Endstand.

Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick:



