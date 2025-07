Höchsts Spielertrainer Oliver Schwarz (rechts) hat das Ziel Klassenerhalt ausgerufen. Archivfoto: Herbert Krämer

A-Liga: TSV will "Seuchensaison" vergessen machen Nach einer schwierigen Runde blickt der TSV Höchst II nach vorne +++ Verstärkung aus Sandbach Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald TSV Höchst II Oliver Schwarz

Höchst. Das war alles andere als eine ruhige Runde für den TSV Höchst II in der Kreisliga A. Schon lange nicht mehr, geriet die Perspektivmannschaft in dieser Spielklasse so heftig unter Druck. Jetzt aber will der TSV nach vorne blicken und sucht die Herausforderung mit frischem Personal.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. TSV-Trainer Oliver Schwarz würde die vergangenen Spielzeit als eine „Seuchensaison“ abstempeln. „Wir hatten wegen der schwierigen Vorbereitung, aus der keine gute Fitness resultierte und wir Woche für Woche mit wechselnden Aufstellungen klar kommen mussten, die wiederum nie Stabilität förderte, sondern für jede Menge Verunsicherung sorgte, von Beginn an einen schweren Stand.“ Außerdem unterstützte das Schwarz-Ensemble die eigene erste Mannschaft bei ihrem Kampf um den Klassenerhalt in der Gruppenliga, nennt Schwarz die Stressfaktoren seiner Schützlinge. Die Folge waren lediglich neun Siege und zwei Unentschieden in 30 Begegnungen und eine Bilanz von 77 Gegentreffern.

Es fehlte vor allem die Kondition Dabei fing es nach der Winterpause recht gut an: Am Sensbachtaler Buckelweg siegte die Schwarz-Elf 4:2, gegen das Topteam aus Rothenberg gewann man 3:2 und gegen den KSV Reichelsheim 2:1. Kampf um den Klassenerhalt hinter sich gelassen? Weit gefehlt. Sechs Spieltage ohne einen einzigen Sieg beförderten die Höchster zurück in den Abstiegskampf. Es gelang nur noch ein Erfolg gegen Schlusslicht Türk Beerfelden. Für Oliver Schwarz bedeutete diese Bilanz harter Abstiegskampf bis in die letzten Spielen.