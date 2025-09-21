A-Liga: TSV Höchst II überrollt Türk Breuberg

Odenwaldkreis. Der FV Mümling-Grumbach lieferte mit dem 2:2 gegen den SV Hummetroth II die Überraschung des Spieltags in der Kreisliga A. Spitzenreiter SG Sandbach blieb auch beim 4:0-Erfolg gegen die SG Rothenberg sehr souverän.

Noah Ulrich (4.), Ahmet Delicali (12., 35.), Dino Topolovic (26., 37.) sorgten für die 5:1-Führung zur Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte war Reichelsheim in den Zweikämpfen entschlossener: Thomas Denzel (54.) sowie Esref Bayik (62.) brachten den KSV heran. Das 6:3 von Noah Ulrich (68.) war aber die Entscheidung, auch wenn der KSV nie aufgab und durch Eduard Untereiner (88.) noch verkürzte.

„Wir verfügen derzeit über keine ligataugliche Mannschaft“, brach es aus Emin Yarkin heraus. „Wir hatten durch Konter einige Chancen, aber eben nicht hochkarätig. In der zweiten Hälfte überrollten uns die spielstarken Höchster, auch weil bei uns in einigen Situationen die Einstellung fehlte“, beklagte der Breuberger. Die zwei Tore für Türk Breuberg erzielte Suphi Yilan (10., 81.). Für den TSV II trafen Marc Schickling (25.,64., 70.), Christian Remmers (35.), Kai Oliver Heckler (52., 55., 75., 82.), Yannick Muth (60., 76.), Philipp Schwede (78.).

„Das war von uns ein zähes Spiel, weil Rothenberg sehr gut stand und wir dadurch nur schwer in unseren Rhythmus fanden“, beschrieb Gerhard Achatzi die erste Hälfte, in der Dennis Uhrigs Freistoß (26.) der Dosenöffner war. Nach der Pause lief es deutlich besser: Zunächst erhöhte Uhrig (61.) per Kopf nach einer Flanke von Sebastian Chiriac auf 2:0. Eddy Mocanu (65.) wenig später auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte aus rund 25 Meter Tim Schadt (90.). Rothenberg blieb sehr engagiert, ließ sich aber in der zweiten Hälfte frühzeitig den Schneid abkaufen.

Talha Erdogan (21.) brachte die Gastgeber in Führung. Doch Seckmauerns Auswahl blieb dran, agierte stark im Zweikampfverhalten und wurde zunächst belohnt: Nicklas Lechner (23.) markierte das 1:1. Adil El Kadiri (25.) schoss die Erbacher wieder in Führung. Unmittelbar nach der Pause egalisierte Lukas Bendel (47.). Für die Entscheidung sorgte wiederum Erdogan (81.).

Christopher Hörr (69.) sowie Ömer Ari (82.) schossen den VfL zum Sieg. Ilija Rupcic vom FC Finkenbachtal berichtete von einem intensiv geführten Spiel: „Wir hätten zur Halbzeit durchaus führen können. Auch in der zweiten Hälfte verteidigten wir fast alles gut weg, aber am Ende setzte sich Michelstadt mit seiner Qualität durch, als sie die Chancen konsequent nutzten.“

„Wir hatten Beerfelden schon in der ersten Hälfte gut im Griff. Die 2:0-Führung ging in Ordnung“, befand Thomas Gruber (SVG). Türkspor versuchte in der zweiten Hälfte Druck aufzubauen, aber zur Ergebniswende reichten die Bemühungen nicht. Robin Kreuzer war der Mann des Tages: Er erzielte nicht nur drei Tore, sondern war auch an den anderen Treffern beteiligt. Torfolge: 1:0 und 2:0 Robin Kreuzer (18., 38.), 2:1 Barkin Kücüksürücü (63.), 3:1 Kreuzer (66.), 3:2 Emre Kanat (73.), 4:2 Kevin Ihrig (83.), 5:2 Jannis Krämer (90.).

Odysseas Floros (56.) erzielte das 0:1, Lukas Gebhardt (67.) das 1:1. Luka Konjicija (75.) brachte den Gast wieder nach vorne und Mattias Zatocil (89.) schoss per Foulelfmeter das viel umjubelte 2:2. Hervorragender Einstand von Grumbachs neuem Trainer Timo Sauer, der seine Mannschaft sehr konzentriert sah. „Hummetroth hat uns in der zweiten Hälfte hinten reingedrückt. Aber unsere Mannschaft hat eine starke Moral gezeigt, und sich den Punkt redlich verdient“, sagte Marcel Winkler vom Fußballverein.

Sebastian Serba (17.) und Roman Schiedlowski (44., 90.) schossen Vielbrunn zum Überraschungssieg. „Wir haben uns relativ schwergetan, auch wenn uns durch Simon Adelberger (66.) und Noah Wolf (75.) zwischenzeitlich der Ausgleich gelang“, sagte Fabian Daum (SG). Die Kainsbacher drückten auf den Siegtreffer und hätten mindestens den Punkt verdient gehabt, aber da schlug mal wieder gnadenlos Roman Schiedlowski per Kopfball zu.





