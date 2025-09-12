 2025-09-10T07:23:22.987Z

Überraschend erfolgreich: Der TSV Hambach gewann mit 5:0 in der A-Liga Bergstraße bei der SG Brandau/Gadernheim.
Überraschend erfolgreich: Der TSV Hambach gewann mit 5:0 in der A-Liga Bergstraße bei der SG Brandau/Gadernheim. – Foto: Frank Leber (Archiv)

A-Liga: TSV Hambach setzt ein Ausrufezeichen

Der zweie Saisonsieg fällt überaus klar aus +++ Das 5:0 bei der SG Brandau/Gadernheim verdirbt den Gastgebern den Keweauftakt

Hambach (ki). Für einen Paukenschlag hat am Donnerstagabend der TSV Hambach im vorgezogenen Spiel der A-Liga gesorgt. Die Hambacher setzten sich bei der SG Brandau/Gadernheim mit 5:0 (2:0) durch und verdarben den Brandauern den Kerweauftakt.

Der zweite Saisonsieg der Hambacher war auch in der Höhe verdient. „Das war eine herausragende Mannschaftsleistung von uns. Wir sind in jeden Zweikampf gegangen und haben so gut wie keine gefährliche Aktion des Gegners zugelassen“, freute sich Robin Wolff, Vorstandsmitglied des TSV. Dabei profitierten die Gäste auch von dem kleinen Kunstrasenplatz in Brandau. „Der Platz ist noch kleiner als bei uns in Hambach. Das ist unserem Spiel entgegengekommen“, befand Wolff, dem es gefiel, wie sich die Gäste gegenseitig pushten: „In den vergangenen Wochen haben wir oftmals selbst den Gegner wieder zurück ins Spiel gebracht. Heute haben wir diesen Fehler nicht gemacht. Wir haben die SG nicht ins Spiel kommen lassen.“

Tore: 0:1 Nico Fetsch (13.), 0:2 Timo Wolff (14.), 0:3 Gehrig (62.), 0:4 Nico Fetsch (65.), 0:5 Huseinovic (74.). – Schiedsrichter: Hintzen (Lorsch). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: keine/geschlossene Leistung.


