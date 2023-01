A-Liga: TSV Günterfürst völlig unaufgeregt Für den Tabellenzweiten ist in dieser Saison sogar noch der direkte Aufstieg noch möglich

ODENWALDKREIS . Vieles spricht in der Kreisliga A für den TSV Günterfürst in dieser Saison: In der ersten Hälfte der Spielzeit 2002/23 erzielte das Team 60 Treffer, war damit die torgefährlichste Mannschaft und musste gerade mal 16 Gegentreffer hinnehmen. Die größten Rivalen des TSV (39 Punkte) sind Spitzenreiter KSG Vielbrunn (40) sowie die beiden Verfolger TV Hetzbach und SSV Brensbach (beide 36).

TSV will in die Kreisoberliga

In Günterfürst ist man völlig unaufgeregt, weiß um die eigene Leistungsfähigkeit und würde als aktueller Tabellenzweiter in der Kreisliga A auch den Weg über die Aufstiegsrelegation nehmen, um in der nächsten Spielzeit in der Kreisoberliga zu spielen. Noch führt die ungeschlagene KSG Vielbrunn mit einem Zähler Vorsprung die Konkurrenz an. Gelassenheit auch bei TSV-Abteilungsleiter Oliver Naas: „Grundsätzlich sind wir mit der Punkteausbeute zufrieden. Natürlich waren das 2:3 gegen Erbach, das aus drei Standards resultierte, und das 0:0 gegen Hainstadt überraschend. Da haben wir mindestens drei Punkte verloren. Richtig ärgerlich war die Punkteteilung in Vielbrunn, weil wir dieses Spiel wegen der klaren Verhältnisse für uns entscheiden müssen.“

Die Günterfürster, die in der vergangenen Saison hinter Meister SV Hummetroth überlegen aufspielten, spüren den Gegenwind der Konkurrenz, die gewachsen ist und es dem Favoriten vergleichsweise schwer macht. Oliver Naas freut sich aber eher über die herausfordernde Situation: „Oft haben wir die Spiele einfach nicht schnell genug in unsere Richtung lenken können, wie uns das in der Vorsaison glückte.“

Günterfürst überrollt Verfolger Hetzbach

Die Spitze mit ihren vier Mannschaften ist nach Auffassung des Günterfürster Abteilungsleiters völlig ausgeglichen. Und dennoch hat gerade die Mannschaft des Trainergespanns Tobias Hastert und Marc Muser die Konkurrenz zum Staunen gebracht. Alleine das überragende 8:1 gegen Verfolger Hetzbach hat die Konkurrenz beeindruckt. „Gut, da haben wir wirklich einen Sahnetag erwischt. Da funktionierte fast alles“, sagt Naas. Es war aber auch eine Demonstration der Stärke, bei der das über Jahre eingespielte Team aus dem Erbacher Stadtteil zeigte, wozu es in der Lage ist. Keine andere Mannschaft in der Liga entwickelt aus dem Ballbesitz so ein Tempo nach vorne, wie es die Hastert-Schützlinge tun. „Wir haben halt auch die Spieler dazu und die Ideen zur Umsetzung“, unterstreicht Naas.