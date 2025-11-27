A-Liga: TSV Aschbach will Rückstand verkürzen

Zwar war Aschbachs Trainer Thomas Baucsek mit der Leistung seiner Elf beim 1:1 in Affolterbach zufrieden, doch dies brachte letztlich nur einen Zähler, weshalb Tabellenführer FSV Rimbach den Aschbachern davon geeilt ist und derzeit acht Punkte mehr hat. „Aber wenn wir nun unser Heimspiel gegen Auerbach II gewinnen, beträgt der Abstand nur noch fünf Punkte. Das würde immer noch reichen, um den Rimbachern nach der Winterpause ein packendes Duell um die Meisterschaft zu liefern“, zeigt sich Baucsek kämpferisch. Gegen die Auerbacher kann der Tabellenzweite fast aus dem Vollen schöpfen. Auch weil Anas Sanori nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft zurückkehrt. Während es bei David Minuth noch offen ist, ob er spielen kann, fällt Lenny Klage verletzungsbedingt aus.