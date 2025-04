A-Liga: TSV Aschbach gratuliert FC Starkenburgia schon

Christian Schmitt will dies nicht gänzlich von der Hand weisen und gibt zu bedenken, dass „Lobhudeleien nichts bringen, wenn wir jetzt nachlässig werden und unseren Vorsprung verspielen würden.“ Und dennoch glaubt er nicht, dass bei seiner Mannschaft nun der Schlendrian einschleicht. „Für solche Gedankenspielereien gibt es überhaupt keinen Anlass. Meine Jungs sind enorm fokussiert und rufen Woche für Woche ihre Leistung ab.“ Und das soll auch im Heimspiel am Sonntag (15.15 Uhr) gegen den FSV Rimbach so sein.

Um den TSV Aschbach ist es nicht mehr so gut bestellt wie noch zu Jahresbeginn. Verhältnismäßig schwache Spiele, die mit zahlreichen Punktverlusten einhergingen, sorgten dafür, dass sich die Überwälder aus dem Kampf um die Meisterschaft so gut wie verabschieden müssen. Das sieht auch Trainer Thomas Baucsek so: „Glückwunsch nach Heppenheim. Die Starkenburgia wird ein verdienter Meister werden. Ihre Konstanz ist schon sehr außergewöhnlich.“ Doch das heißt noch lange nicht, dass sich der altehrwürdige TSV aus dem Aufstiegsrennen endgültig verabschieden muss. Der zweite Platz sieht ja die Relegation vor, und warum sollte es nicht erneut zwei Direktaufsteiger geben?

Hier sieht Baucsek seine Elf nun in einem Zweikampf mit der FSG Bensheim und bedauert, den direkten Vergleich gegen die Bergsträßer bereits verloren zu haben. „Wenn wir aus den nächsten fünf Begegnungen aber fünf Siege holen, können wir am Ende dennoch Zweiter werden“, hofft Baucsek auf ein Happy End: „Wir wollen den Druck so hoch wie möglich halten.“ Deswegen sollen am Sonntag beim VfR Fehlheim II auch drei Punkte her: „Wir können möglicherweise in Bestbesetzung antreten und spielen auf Sieg.“

SV/BSC Mörlenbach mit Not im Tor