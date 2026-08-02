A-Liga: Trösel kann doch Auftaktsiege

Die TG Trösel (hier: Tobias Bessler) gab sich gegen Aufsteiger VfB Lampertheim keine Blöße. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. In Torlaune präsentierten sich zum Saisonauftakt in der A-Liga der SV Affolterbach (6:0 gegen Riedrode) und der FSV Zotzenbach (6:3 gegen Mörlenbach). Mit einer Niederlage starteten hingegen Aufsteiger VfB Lampertheim (1:3 in Trösel) und der TSV Hambach (2:5 in Auerbach).

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TG Jahn Trösel – VfB Lampertheim 3:1 (3:0). Trösels Trainer Uwe Engert war nach dem Dreier zufrieden: „Für uns war es der erste Auftaktsieg seit drei Jahren. Der Heimsieg war hart erkämpft, aber auch nicht unverdient.“ Vor allem in der ersten Halbzeit sah es gut aus für die Gastgeber, die zur Pause klar führten und weitere gute Gelegenheiten besaßen. „In dieser Phase waren wir übernervös. Trotzdem hatten wir zwei gute Chancen“, beobachtete VfB-Coach Martin Göring, der zur Pause an die Ehre seiner Mannschaft appellierte. Und das zeigte Wirkung. „In den zweiten 45 Minuten muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir waren die klar bessere Mannschaft“, betonte Göring, dem die Art und Weise gefiel, wie seine Spieler gegen den „aggressiv aber nicht unfair auftretenden Gegner“ (Göring) dagegenhielt: „Ich bin mir sicher, dass nicht viele Mannschaften in Trösel punkten werden.“ Vor den bevorstehenden Aufgaben seiner Mannschaft ist Göring nicht bange, zumal er am Sonntag auf einige wichtige Spieler verzichten musste.