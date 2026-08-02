A-Liga: Trösel kann doch Auftaktsiege

Bergstraße. In Torlaune präsentierten sich zum Saisonauftakt in der A-Liga der SV Affolterbach (6:0 gegen Riedrode) und der FSV Zotzenbach (6:3 gegen Mörlenbach). Mit einer Niederlage starteten hingegen Aufsteiger VfB Lampertheim (1:3 in Trösel) und der TSV Hambach (2:5 in Auerbach).
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TG Jahn Trösel – VfB Lampertheim 3:1 (3:0). Trösels Trainer Uwe Engert war nach dem Dreier zufrieden: „Für uns war es der erste Auftaktsieg seit drei Jahren. Der Heimsieg war hart erkämpft, aber auch nicht unverdient.“ Vor allem in der ersten Halbzeit sah es gut aus für die Gastgeber, die zur Pause klar führten und weitere gute Gelegenheiten besaßen. „In dieser Phase waren wir übernervös. Trotzdem hatten wir zwei gute Chancen“, beobachtete VfB-Coach Martin Göring, der zur Pause an die Ehre seiner Mannschaft appellierte. Und das zeigte Wirkung. „In den zweiten 45 Minuten muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir waren die klar bessere Mannschaft“, betonte Göring, dem die Art und Weise gefiel, wie seine Spieler gegen den „aggressiv aber nicht unfair auftretenden Gegner“ (Göring) dagegenhielt: „Ich bin mir sicher, dass nicht viele Mannschaften in Trösel punkten werden.“ Vor den bevorstehenden Aufgaben seiner Mannschaft ist Göring nicht bange, zumal er am Sonntag auf einige wichtige Spieler verzichten musste.
Tore: 1:0 Tomczyk (21.), 2:0 Maurice Engert (36.), 3:0 Sturm (40.), 3:1 Tivriz (48.).
FSV Zotzenbach – SV/BSC Mörlenbach 6:3 (2:2). Am Ende war es aufgrund einer starken zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für den FSV. „In den ersten 20 Minuten hat man uns die Nervosität angemerkt. In dieser Phase lief bei uns nicht viel zusammen“, beobachtete Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin, der folgerichtig dann auch den Rückstand notierte. „Mit dem Ausgleich haben wir das Spiel dann aber in den Griff bekommen und die Nervosität abgelegt“, betonte Agostin, dessen Mannschaft bis zur 73. Minute alles klar machte. Tore: 0:1 Julian Goderbauer (19.), 1:1 Kohl (30.), 2:1 Baur (45.+2), 2:2 Simon Goderbauer (45.+5), 3:2 Vollrath (50.), 4:2 Baur (71.), 5:2 David Rauch (73.), 5:3 Fries (77., Foulelfmeter), 6:3 David Rauch (80.).
ISC Fürth – SG Wald-Michelbach 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Oberle (44.), 1:1 Locritani (53.), 2:1 Conde (64.).
SV Affolterbach – FSG Riedrode II 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Marcel Eckert (8.), 2:0 Gül (40.), 3:0 Gül (47.), 4:0 Sattler (64.), 5:0 Lawall (73.), 6:0 Gölz (80.).
FV Hofheim – VfR Fehlheim II 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Scholl (5.), 1:1 Bah (9.), 2:1 Klutkowsky (21.), 3:1 Klutkowsky (56.), 4:1 Kaltenecker (90.+1). – Bes. Vork.: Rot gegen Krauss (VfR II, 65.).