A-Liga: Trebur-Astheim klettert auf Rang zwei SG feiert 4:0-Erfolg in Gustavsburg +++ Remis im Spitzenspiel zwischen VfR II und Büttelborn II

GROSS-GERAU . Ein 2:2-Unentschieden im Spitzenspiel gegen die SKV Büttelborn II: Der VfR Groß-Gerau II führt damit weiter souverän die Tabelle in der Fußball-A-Liga Groß-Gerau an. Während Büttelborn auf Rang vier zurückgefallen ist, kletterte die SG Trebur-Astheim durch ein 4:0 in Gustavsburg auf Platz zwei. Die SKV Mörfelden kam zu einem kampflosen Heimsieg über den SV Klein-Gerau, der keine Mannschaft stellen konnte. „Wir hatten zu viele verletzte und kranke Spieler. Einige sind zudem noch beruflich bedingt ausgefallen“, bedauerte Walter Spieß vom SV.

SKG Stockstadt – SKG Walldorf 0:4 (0:2). „Eine klare Sache für Walldorf“ musste Walter Götz von der SKG einräumen. „Die ersten drei Tore fielen nach Fernschüssen genau in den Winkel. Da war nichts zu halten. Wenn wir nach der Halbzeit das 2:1 machen, sieht es vielleicht anders aus, aber die SKG hat verdient gewonnen.“ Damit rückten die Gäste auf Platz fünf vor; Stockstadt bleibt als Tabellenzwölfter in der unteren Hälfte.

VfR Groß-Gerau II – SKV Büttelborn II 2:2 (1:1). Vor einer guten Kulisse mit rund 100 Zuschauern ging der Tabellenführer zweimal in Führung, musste aber jedes Mal den Ausgleich hinnehmen. In der letzten Viertelstunde hatten beide Teams die Chance zum Sieg. VfR-Spielertrainer Dylan Weijten konnte mit der Punkteteilung leben: „Uns haben neun Spieler gefehlt. Von daher bin ich zufrieden. Die Jungs haben alles gegeben.“

Tore: 1:0 Gimmnich (6.), 2:0 Paul Weller (12.), 3:0 Pfeifer (33.), 4:0 (56. ET), 4:1 Bauer (70.).

Concordia Gernsheim – SKG Bauschheim 2:2 (0:1). Für Günter Veith, Sportlicher Leiter beim Kreisoberliga-Absteiger Gernsheim, ging das Unentschieden in Ordnung: „Die SKG Bauschheim hatte am Ende noch gute Kontermöglichkeiten.“ Allerdings wäre auch Gernsheim fast das Siegtor gelungen, als Can Barberio knapp an SKG-Keeper Alexander Mölbert scheiterte. Wie Veith hervorhob, gelang Pascal Sattler mit einer Direktabnahme in den Winkel ein toller Treffer zum 1:1. Zudem gab A-Jugend-Spieler Nick Strohmer ein starkes Debüt. Verbesserte sich die Concordia durch den Punkt leicht auf Platz elf, fiel Bauschheim von der fünften auf die siebte Stelle zurück.

Tore: 0:1 Feiler (30.), 1:1 Sattler (61.), 1:2 Austen (75.), 2:2 Sattler (80.).

Eintracht Rüsselsheim – Dersim Rüsselsheim II 9:1 (2:1). „In der ersten Halbzeit haben wir uns dem Gegner noch zu sehr angepasst, aber dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht“, zeigte sich Eintracht-Coach Luigi Pennino mit dem Ergebnis im Stadtderby gegen das Liga-Schlusslicht am Ende zufrieden. Auf Platz acht steht seine Mannschaft als Aufsteiger nun in der ersten Tabellenhälfte. „Wir sind voll im Soll.“

Tore: 1:0, 2:0 Velitsianos (7., 33.), 2:1 Kanursuar (38.), 3:1 Kherraz (56.), 4:1 Pino (61.), 5:1 Kahraman (71.), 6:1 Göretas (77.), 7:1 Iouar (81.), 8:1 Göretas (84.), 9:1 Iouar (85.).