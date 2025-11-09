A-Liga: Trainerwechsel setzt Kräfte in Absteinach frei

Der Ball rollte diesen Sonntag wieder in der A-Liga Bergstraße. – Foto: EDM_Photos18, Timo Babic

Bergstraße (ki/kim/maz/ ü). In der A-Liga Bergstraße wurde auf Bitten des VfR Fehlheim II das Spiel gegen die TG Jahn Trösel abgesetzt. Die Fehlheimer hatten am Wochenende Personalprobleme. Für die TG Jahn, so Trainer Uwe Engert, „war es aus Gründen der sportlichen Fairness keine Frage, der Spielverlegung zuzustimmen“. Für das Nachholspiel wird noch ein Termin gesucht, möglicherweise noch im November und – wegen der Rasenproblematik Fehlheims – in Trösel. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Aktuell stehen mir aber neun Mann zur Verfügung, denn die restlichen Spieler des Kaders sind entweder krank oder kaputt, weil sie immer wieder verletzt spielen mussten“, begründete Trainer Nabil Hamzi die Absage.

Am Tabellenende geht es wieder enger zu. Das bisherige Schlusslicht Ober-Abtsteinach vergrößerte durch seinen Sieg in Hambach die Sorgen des TSV, den nur noch zwei Punkte vom Abstiegsrelegationsplatz trennen. Für den FCO war es der erste Sieg unter Björn Hoppe, der vergangene Woche Trainer Jan Schörling ablöste.

Heute, 14:00 Uhr SG Hammelbach/Scharbach SG HaScha SV Affolterbach Affolterbach 2 3 Abpfiff SG-Trainer Oliver Zeug war nach der Derbyniederlage angefressen: „Wenn Du unten stehst, läuft alles gegen dich.“ Dabei führten die Gastgeber 2:0. „Den Anschlusstreffer kassieren wir zu schnell. Da standen wir nicht kompakt genug“, ärgerte sich Zeug, und: „Beim Ausgleich stehen wir mit zu wenigen Spielern in der Mauer, dem Affolterbacher 3:2 geht ein klares Foulspiel voraus.“ In der zweiten Halbzeit drückte die SG vehement auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder am glänzend aufgelegten SVA-Torhüter Toni Cosic. „Es ist schon bitter, denn wir hatten genügend Chancen. So steht eine ärgerliche Derbyniederlage“, war Zeug enttäuscht. Tore: 1:0 Unger (26.), 2:0 Winkler (32.), 2:1 Schäfer (33.), 2:2 Marcel Eckert (38.), 2:3 Leon Eckert (45.+4). – Schiedsrichter: Horneck (Geinsheim). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Cosic.

Die Gastgeber verdienten sich den Heimsieg durch starkes Zweikampfverhalten und enorme Laufbereitschaft. „Der Siegeswille war sicher der ausschlaggebende Punkt“, lobte FV-Sprecher Jürgen Hofmeister, der aber vor allem in der ersten Halbzeit eine eigene Mannschaft sah, die sich schwertat, Chancen herauszuspielen. Die schnelle Führung kurz nach der Halbzeit half Hofheim, den Knoten zu lösen. „Auch der zwischenzeitliche Ausgleich hat uns nicht zurückgeworfen. Wir haben weiter nach vorne gespielt und uns so die drei Punkte verdient“, lobte Hofmeister . Tore: 1:0 Blaser (48.), 1:1 Maik Müller (57., Foulelfmeter), 2:1 Mehner (66.). – Schiedsrichter: Hecker (Kelberg). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Vogel/Maik Müller.

Gegen den Abstiegskandidaten offenbarten die Hambacher die Probleme der vergangenen Wochen. Der TSV kassiert zu einfache Gegentore. „Alle Ober-Abtsteinacher Treffer waren ein Geschenk. Die Gäste schießen drei Mal auf unser Tor und treffen auch drei Mal“, ärgerte sich Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff nach einem Heimspiel, das der TSV nicht hätte verlieren müssen. „In Sachen Einsatzbereitschaft und Willen kann ich den Spielern keinen Vorwurf machen. Bis zum 1:1 hatten wir die besseren Chancen“, betonte Wolff, der kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit einen Lattentreffer von Nicolas Fetsch sah. „Nach dem 2:1 für Ober-Abtsteinach hat man aber gesehen, wie bei uns die Köpfe runtergegangen sind“, beobachtete Wolf: „Wir verteidigen einfach nicht gut genug und machen so den Gegner stark.“ Für den Abteilungsleiter sei die momentane Situation vor allem eine Kopfsache. Tore: 0:1 Gärtner (30.), 1:1 Florian Schäfer (51.), 1:2 Stang (56.), 1:3 Hotic (64.), 1:4 Erak (84.). – Schiedsrichter: di Gallo (Lorsch). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Fetsch/geschlossene Leistung.

„Wir haben die erste Halbzeit völlig verpennt“, sagte FSG-Sprecher Fabian Kreiling Riedrode hatte zwar nach fünf Minuten durch Tim Riedinger die erste große Chance, die Tore fielen dann aber auf der Gegenseite. Kreiling: „Am Ende war es ein verdienter Sieg für Aschbach. Für uns ist diese Niederlage aber kein Beinbruch.“ Zufrieden mit Spiel und Ergebnis war Aschbachs verletzter Kapitän Tim Walz: „Wir haben viel Aufwand betrieben und waren vor allem gegen den Ball sehr aktiv.“ Tore: 1:0, 2:0 Mauricio(9., 21.), 3:0 Raabe (28.), 4:0 Bräse (80.). – Schiedsrichter: Kowalski (Fränkisch-Crumbach). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Der SV/BSC sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Ich denke schon, dass der Sieg verdient war. Nach einer Drangphase der Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel dann aber wieder im Griff“, freute sich Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner. Die frühe Führung nach Wiederanpfiff sei der Dosenöffner gewesen. Tore: 1:0 Simon Goderbauer (51.), 2:0 Schill (79.). – Schiedsrichter: Wüst (Griesheim). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Fries, Seltenreich, Schill/Türkyilmaz, Baumgärtner, Porter.